Подсолнечное масло для ухода за обувью, и еще 6 способов использовать его вне кухни

Как использовать подсолнечное масло не только на кухне.

1. Как легко натереть мягкий сыр?

Чтобы сыр не прилипал к терке, достаточно смазать ее поверхность подсолнечным маслом.

2. Как избавиться от запаха лука?

Подсолнечное масло удаляет неприятные запахи с различных поверхностей.

3. Как удалить этикетку с банки?

Как снять этикетку с банки без следов и разводов.

4. Как снять макияж при помощи подсолнечного масла?

Как снять макияж при помощи подсолнечного масла.

5. Как отполировать мебель?

Полировка мебели при помощи соли и подсолнечного масла.

6. Как почистить обувь от разводов?

Масло для ухода за кожаной обувью.

7. Как до блеска почистить смесители в кухне и ванной?

Чистка смесителя: до и после.