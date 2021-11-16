Подсолнечное масло для ухода за обувью, и еще 6 способов использовать его вне кухни

Как использовать подсолнечное масло не только на кухне.
Подсолнечное масло - продукт, который есть на кухне у любой хозяйки. Способов его применения существует много: оно и для жарки подойдет, и для заправки салатов, можно в тесто блинное добавить и форму для запекания смазать. Однако подсолнечное масло пригодится не только на кухне, с его помощью можно решить множество бытовых проблем. Например, очистить обувь от соли, снять макияж и не только.
1. Как легко натереть мягкий сыр?
Чтобы сыр не прилипал к терке, достаточно смазать ее поверхность подсолнечным маслом.
Начнем с кухни, ведь именно здесь подсолнечное масло применяется чаще всего. Помните классическую закуску из сырка «Дружба»? Есть ее - одно удовольствие, а вот тереть сыр - задача не для слабонервных. Чаще всего мягкий продукт просто размазывается по терке. Чтобы этого избежать, достаточно смазать инструмент подсолнечным маслом (сделать это можно бумажным полотенцем, пропитанным маслом), и сыр будет легко скользить.
2. Как избавиться от запаха лука?
Подсолнечное масло удаляет неприятные запахи с различных поверхностей.
Стоит приготовить блюдо с луком или чесноком, и вот уже неприятный запах практически невозможно выветрить из кухни, поскольку он въедается в разделочную доску, деревянную рукоятку ножа и прочую кухонную утварь. Избавиться от него можно, протерев предмет масляной салфеткой. Далее нужно лишь смыть остатки масла под струей воды.
3. Как удалить этикетку с банки?
Как снять этикетку с банки без следов и разводов.
Бывает, что нужно снять этикетку со стеклянной банки, которую хочется использовать повторно. Вначале попробуйте сорвать бумажный слой, а остатки клея потрите губкой с подсолнечным маслом. Если это не помогло, добавьте к маслу еще щепотку соды, так будет более эффективно.
4. Как снять макияж при помощи подсолнечного масла?
Как снять макияж при помощи подсолнечного масла.
Подсолнечное масло может стать полноценной заменой жидкости для снятия макияжа. Для этого нужно на смоченный теплой водой ватный диск нанести несколько капель масла. После - смыть остатки масла с лица средством для умывания. Средство можно использовать для век и ресниц.
5. Как отполировать мебель?
Полировка мебели при помощи соли и подсолнечного масла.
Если на полированной мебели есть явные повреждения (например, след от чашки с горячим чаем), то поверхность можно реанимировать при помощи простого метода. Нужно положить каменную соль в тканевый мешочек и хорошенько потереть повреждение, затем отполировать насухо поверхность фланелевой тряпкой, пропитанной подсолнечным маслом.
6. Как почистить обувь от разводов?
Масло для ухода за кожаной обувью.
Не за горами зима, когда кожаная обувь потребует особого ухода, поскольку постоянно будет подвергаться негативному воздействию соли. На выручку опять придет подсолнечное масло. Протрите царапины и белесые разводы тряпкой с несколькими каплями масла, затем отполируйте, и внешний вид туфель снова будет безупречным.
7. Как до блеска почистить смесители в кухне и ванной?
Чистка смесителя: до и после.
Чтобы не морочить голову с чисткой хромированных смесителей, достаточно чистить их бумажным полотенцем с небольшим количеством масла. Звучит странно, но стоит попробовать, и результат превзойдет все ожидания!
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