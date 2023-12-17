В чем секрет популярности картин Фрэнка Стеллы, в которых нет никакого содержания

Эти картины были оценены не только искусствоведами, но и покупателями – произведения были проданы на аукционе за миллионы долларов. Интересно, что сам художник, представивший на суд публики эти полотна, еще продолжает свой творческий путь, хоть и честно признает в интервью, что самыми продуктивными десятилетиями считает те, что остались в прошлом. Фрэнк Стелла - человек, в котором художник победил юриста, а романтик – прагматика, а еще тот, кто в картине призывает видеть только саму картину.
Линии и узоры вместо документов и учебников
Первая громкая выставка Фрэнка Стеллы состоялась в Нью-Йорке в 1959 году – на ней была представлена серия «Черные картины». Зрителям были представлены произведения, главной особенностью которых были нанесенные на холсты тонкие полосы черного цвета – так, что незакрашенное пространство образовывало белые. Эти двухцветные картины молодого абстракциониста произвели на публику сильное впечатление – выставка пользовалось успехом. Художнику на тот момент было 23 года.
Фрэнк Стелла, раннее творчество. Источник: pinterest.com
Фрэнк Стелла родился в городе Молден штата Массачусетс 12 мая 1936 года в семье выходцев из Италии. Он был мальчиком из благополучной, состоятельной семьи – мать-домохозяйка увлекалась модой и рисованием, отец был врачом-гинекологом. Фрэнка видели состоявшимся в какой-либо респектабельной профессии, но, несмотря на элитную школу и учебу в Принстоне, где он специализировался на истории, несмотря на переезд в Нью-Йорк и изучение юриспруденции, надеждам родителей не суждено было сбыться.
Выставка Стеллы в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Источник: pinterest.com
Знакомство с творениями Джексона Поллока и еще одного абстракциониста-экспрессиониста – Франца Клайна, посещение в Нью-Йорке художественных галерей, изучение живописи и вращение в творческой среде привели к тому, что и сам Стелла посвятил себя миру искусства, так и не завершив образование в университете. Работы молодого художника высоко оценил Лео Кастелли, нью-йоркский галерист, выставив их в своем заведении, и благодаря этому о Фрэнке Стелле узнали и заговорили.
Ценность картины – в самой картине
Свои первые картины Фрэнк Стелла создавал при помощи простой интерьерной краски, используя малярные кисти. Произведения не привязывались к каким-либо переживаниям, не имели исторического или психологического подтекста – Стелла призывал видеть в картине просто картину: «То, что вы видите, – это то, что вы видите». Сам холст, на котором художник создает изображение, имеет ценность, он самодостаточен и не должен быть привязан к эмоциям или событиям реального мира. Это не значит, впрочем, что реальный мир не дает художнику идеи для новых произведений.
«Экзотические птицы» Фрэнка Стеллы на выставке. Источник: levygorvy.com
Главное, что ценил и ценит Стелла в произведениях, чего он добивается в первую очередь – это четкая структура, для этого он всегда работает по плану, создавая подготовительные рисунки и продумывая расположение и ритм узоров и символов. Работы в этом случае начинают «стремиться к самоорганизации» – не это ли в них почувствовали и оценили любители современного искусства пятидесятых?
Фрэнк Стелла и его скульптура
После серии «Черных картин» наступила очередь «Алюминиевых» – созданных с помощью бесцветной алюминиевой краски, а затем «Медных». На протяжении своей творческой жизни Стелла выпускал отдельные циклы произведений, причем работал быстро, включая в каждый десятки картин. Работы художника отбирались для выставок художников-минималистов, но сам он от этого направления в искусстве XX века постепенно отходил – а новые серии, наполненные множеством деталей и экспериментов с формой полотен и вовсе называл произведениями периода максимализма.
Востребованность произведений Стеллы
С семидесятых Стеллу все больше интересовал объем – уже не только создание соответствующих иллюзий на плоской поверхности, но и добавление рельефа, трехмерности в сами произведения. Он использовал разные ткани, металлические элементы, а позже создавал уже отдельные скульптуры, которые находили место в разных общественных местах вроде кампусов университетов и театров. Игры со структурой и пространством продолжались.
Одна из работ художника изготовлена специально для лауреата Пулитцеровской премии Ричарда Мейера
Среди самых востребованных серий работ Фрэнка Стеллы – «Концентрические квадраты» и «Неправильный многоугольник» шестидесятых, в семидесятых он создал знаменитую серию «Польская деревня» – черпая вдохновение в очертаниях польских домов, разрушенных во время войны. Лекала, применяемые в судостроении, дали идею для цикла «Экзотические птицы», выпущенного в конце семидесятых.
«Моби Дик» украшает один из дорогих отелей в Сингапуре. Источник: commons.wikimedia.org
Картины восьмидесятых – это романтичная «Серия волн» с входившим в ее состав произведением «Моби Дик» - картины, которые как будто «начинали двигаться», преобразуя поверхность холста. За свою карьеру Фрэнк Стелла был удостоен нескольких премий, а самая дорогая его работа – «Переход через Делавер» – была продана на аукционе «Сотбис» в 2015 году за 13,5 миллионов долларов.
Работа 1994 года. Источник: metmuseum.org
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