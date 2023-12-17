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В чем секрет популярности картин Фрэнка Стеллы, в которых нет никакого содержания



Эти картины были оценены не только искусствоведами, но и покупателями – произведения были проданы на аукционе за миллионы долларов. Интересно, что сам художник, представивший на суд публики эти полотна, еще продолжает свой творческий путь, хоть и честно признает в интервью, что самыми продуктивными десятилетиями считает те, что остались в прошлом. Фрэнк Стелла - человек, в котором художник победил юриста, а романтик – прагматика, а еще тот, кто в картине призывает видеть только саму картину.

Линии и узоры вместо документов и учебников


Первая громкая выставка Фрэнка Стеллы состоялась в Нью-Йорке в 1959 году – на ней была представлена серия «Черные картины». Зрителям были представлены произведения, главной особенностью которых были нанесенные на холсты тонкие полосы черного цвета – так, что незакрашенное пространство образовывало белые. Эти двухцветные картины молодого абстракциониста произвели на публику сильное впечатление – выставка пользовалось успехом. Художнику на тот момент было 23 года.


Фрэнк Стелла, раннее творчество. Источник: pinterest.com

Фрэнк Стелла, раннее творчество. Источник: pinterest.com

 

Фрэнк Стелла родился в городе Молден штата Массачусетс 12 мая 1936 года в семье выходцев из Италии. Он был мальчиком из благополучной, состоятельной семьи – мать-домохозяйка увлекалась модой и рисованием, отец был врачом-гинекологом. Фрэнка видели состоявшимся в какой-либо респектабельной профессии, но, несмотря на элитную школу и учебу в Принстоне, где он специализировался на истории, несмотря на переезд в Нью-Йорк и изучение юриспруденции, надеждам родителей не суждено было сбыться.
Выставка Стеллы в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Источник: pinterest.com

Выставка Стеллы в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Источник: pinterest.com

 

Знакомство с творениями Джексона Поллока и еще одного абстракциониста-экспрессиониста – Франца Клайна, посещение в Нью-Йорке художественных галерей, изучение живописи и вращение в творческой среде привели к тому, что и сам Стелла посвятил себя миру искусства, так и не завершив образование в университете. Работы молодого художника высоко оценил Лео Кастелли, нью-йоркский галерист, выставив их в своем заведении, и благодаря этому о Фрэнке Стелле узнали и заговорили.

Ценность картины – в самой картине


Свои первые картины Фрэнк Стелла создавал при помощи простой интерьерной краски, используя малярные кисти. Произведения не привязывались к каким-либо переживаниям, не имели исторического или психологического подтекста – Стелла призывал видеть в картине просто картину: «То, что вы видите, – это то, что вы видите». Сам холст, на котором художник создает изображение, имеет ценность, он самодостаточен и не должен быть привязан к эмоциям или событиям реального мира. Это не значит, впрочем, что реальный мир не дает художнику идеи для новых произведений.

«Экзотические птицы» Фрэнка Стеллы на выставке. Источник: levygorvy.com

 

Главное, что ценил и ценит Стелла в произведениях, чего он добивается в первую очередь – это четкая структура, для этого он всегда работает по плану, создавая подготовительные рисунки и продумывая расположение и ритм узоров и символов. Работы в этом случае начинают «стремиться к самоорганизации» – не это ли в них почувствовали и оценили любители современного искусства пятидесятых?
Фрэнк Стелла и его скульптура

Фрэнк Стелла и его скульптура

 

После серии «Черных картин» наступила очередь «Алюминиевых» – созданных с помощью бесцветной алюминиевой краски, а затем «Медных». На протяжении своей творческой жизни Стелла выпускал отдельные циклы произведений, причем работал быстро, включая в каждый десятки картин. Работы художника отбирались для выставок художников-минималистов, но сам он от этого направления в искусстве XX века постепенно отходил – а новые серии, наполненные множеством деталей и экспериментов с формой полотен и вовсе называл произведениями периода максимализма.

Востребованность произведений Стеллы


С семидесятых Стеллу все больше интересовал объем – уже не только создание соответствующих иллюзий на плоской поверхности, но и добавление рельефа, трехмерности в сами произведения. Он использовал разные ткани, металлические элементы, а позже создавал уже отдельные скульптуры, которые находили место в разных общественных местах вроде кампусов университетов и театров. Игры со структурой и пространством продолжались.
Одна из работ художника изготовлена специально для лауреата Пулитцеровской премии Ричарда Мейера

Одна из работ художника изготовлена специально для лауреата Пулитцеровской премии Ричарда Мейера

 

Среди самых востребованных серий работ Фрэнка Стеллы – «Концентрические квадраты» и «Неправильный многоугольник» шестидесятых, в семидесятых он создал знаменитую серию «Польская деревня» – черпая вдохновение в очертаниях польских домов, разрушенных во время войны. Лекала, применяемые в судостроении, дали идею для цикла «Экзотические птицы», выпущенного в конце семидесятых.

«Моби Дик» украшает один из дорогих отелей в Сингапуре. Источник: commons.wikimedia.org

 

Картины восьмидесятых – это романтичная «Серия волн» с входившим в ее состав произведением «Моби Дик» - картины, которые как будто «начинали двигаться», преобразуя поверхность холста. За свою карьеру Фрэнк Стелла был удостоен нескольких премий, а самая дорогая его работа – «Переход через Делавер» – была продана на аукционе «Сотбис» в 2015 году за 13,5 миллионов долларов.
Работа 1994 года. Источник: metmuseum.org

Работа 1994 года. Источник: metmuseum.org

 

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