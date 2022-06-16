Земля в иллюминаторе: 24 советских плаката, посвященных освоению космоса

Советские космические плакаты.
Советская программа по освоению космоса была одной из самых крупных в мире, благодаря чего первым в космосе побывал именно советский человек. Но кроме научных разработок и финансирования, особое внимание в СССР уделялось пропаганде. В нашем обзоре подборка советских плакатов о космосе и его покорителях.
1. Родина, твое задание выполнено
Покорителям космоса посвящается.
2. Наука и коммунизм неотделимы
Процветание державы зависело от настроения и понятий народа.
3. Слава отважным сынам родины
Космонавт с поднятой рукой - «к взлету готов».
4. Мы рождены чтоб сказку сделать былью
Плакат со словами из всеми известной песни.
5. Во славу коммунизма
Космонавт с поднятыми руками вверх - символ победы.
6. Социализм наша стартовая площадка
Запуск четвертого космического корабля с группой на борту-Попович, Комаров, Волынов.
7. Советскому народу, пионеру космоса - слава!
Первопроходцам космического пространства посвящается.
8. Слава науке, слава труду
Агитационный плакат Союзу советских социалистических республик.
9. В космос - дорога советская
Космический корабль Восток-2, на котором совершил полет Герман Титов.
10. Человеку путь открыт
Рабочий держит в руках ракету, в которой сидят первые летчики собаки-Белка и Стрелка.
11. Во имя мира и прогресса!
Один из лозунгов во времена Страны советов.
12. КПСС слава!
Слава героям - летчикам: Гагарину, Серегину, Поповичу и Быковскому.
13. Покорителям Вселенной слава!
Спутник с изображением символики Советского союза - серпа и молота, отлетающего в космос.
14. В космос!
Пропаганда космических достижений граждан СССР.
15. Витязи новых былин
Открытка с портретами космонавтов Советского Союза.
16. Поехали!
Юрий Гагарин на просторах космоса со своей знаменитой репликой «поехали».
17. Навигация в космосе открыта
Агитационный плакат с изображением всех флагов Советских Социалистических республик.
18. С именем Ленина
Плакат с изображением Владимира Ленина - вождя пролетариата.
19. К звездам путь открыт
Космонавты бороздили и исследовали просторы Вселенной.
20. Во имя мира
Женщина-мать в красном одеянии символ мира в СССР.
21. Сыны октября - пионеры вселенной
Открытка посвящается Великой октябрьской революции 1917 года.
22. Мира и дружбы
Агитационная новогодняя открытка.
23. С новым годом ребята
Открытка с изображением юных космонавтов, готовых к выполнению задания.
24. Задание выполнено
Докладывает «Луна 9».
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