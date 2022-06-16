Земля в иллюминаторе: 24 советских плаката, посвященных освоению космоса

Советские космические плакаты.

1. Родина, твое задание выполнено

Покорителям космоса посвящается.

2. Наука и коммунизм неотделимы

Процветание державы зависело от настроения и понятий народа.

3. Слава отважным сынам родины

Космонавт с поднятой рукой - «к взлету готов».

4. Мы рождены чтоб сказку сделать былью

Плакат со словами из всеми известной песни .

5. Во славу коммунизма

Космонавт с поднятыми руками вверх - символ победы.

6. Социализм наша стартовая площадка

Запуск четвертого космического корабля с группой на борту-Попович , Комаров, Волынов.

7. Советскому народу, пионеру космоса - слава!

Первопроходцам космического пространства посвящается.

8. Слава науке, слава труду

Агитационный плакат Союзу советских социалистических республик.

9. В космос - дорога советская

Космический корабль Восток-2, на котором совершил полет Герман Титов.

10. Человеку путь открыт

Рабочий держит в руках ракету, в которой сидят первые летчики собаки-Белка и Стрелка.

11. Во имя мира и прогресса!

Один из лозунгов во времена Страны советов.

12. КПСС слава!

Слава героям - летчикам: Гагарину, Серегину, Поповичу и Быковскому.

13. Покорителям Вселенной слава!

Спутник с изображением символики Советского союза - серпа и молота, отлетающего в космос .

14. В космос!

Пропаганда космических достижений граждан СССР.

15. Витязи новых былин

Открытка с портретами космонавтов Советского Союза.

16. Поехали!

Юрий Гагарин на просторах космоса со своей знаменитой репликой «поехали».

17. Навигация в космосе открыта

Агитационный плакат с изображением всех флагов Советских Социалистических республик.

18. С именем Ленина

Плакат с изображением Владимира Ленина - вождя пролетариата.

19. К звездам путь открыт

Космонавты бороздили и исследовали просторы Вселенной.

20. Во имя мира

Женщина-мать в красном одеянии символ мира в СССР.

21. Сыны октября - пионеры вселенной

Открытка посвящается Великой октябрьской революции 1917 года.

22. Мира и дружбы

Агитационная новогодняя открытка.

23. С новым годом ребята

Открытка с изображением юных космонавтов, готовых к выполнению задания.

24. Задание выполнено