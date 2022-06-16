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Земля в иллюминаторе: 24 советских плаката, посвященных освоению космоса


Советские космические плакаты.

Советские космические плакаты.

Советская программа по освоению космоса была одной из самых крупных в мире, благодаря чего первым в космосе побывал именно советский человек. Но кроме научных разработок и финансирования, особое внимание в СССР уделялось пропаганде. В нашем обзоре подборка советских плакатов о космосе и его покорителях.

1. Родина, твое задание выполнено


Покорителям космоса посвящается.

Покорителям космоса посвящается.

 

2. Наука и коммунизм неотделимы


Процветание державы зависело от настроения и понятий народа.

Процветание державы зависело от настроения и понятий народа.

 

3. Слава отважным сынам родины


Космонавт с поднятой рукой - «к взлету готов».

Космонавт с поднятой рукой - «к взлету готов».

 

4. Мы рождены чтоб сказку сделать былью


Плакат со словами из всеми известной песни.

Плакат со словами из всеми известной песни.

 

5. Во славу коммунизма


Космонавт с поднятыми руками вверх - символ победы.

Космонавт с поднятыми руками вверх - символ победы.

 

6. Социализм наша стартовая площадка


Запуск четвертого космического корабля с группой на борту-Попович, Комаров, Волынов.

Запуск четвертого космического корабля с группой на борту-Попович, Комаров, Волынов.

 

7. Советскому народу, пионеру космоса - слава!


Первопроходцам космического пространства посвящается.

Первопроходцам космического пространства посвящается.

 

8. Слава науке, слава труду


Агитационный плакат Союзу советских социалистических республик.

Агитационный плакат Союзу советских социалистических республик.

 

9. В космос - дорога советская


Космический корабль Восток-2, на котором совершил полет Герман Титов.

Космический корабль Восток-2, на котором совершил полет Герман Титов.

 

10. Человеку путь открыт


Рабочий держит в руках ракету, в которой сидят первые летчики собаки-Белка и Стрелка.

Рабочий держит в руках ракету, в которой сидят первые летчики собаки-Белка и Стрелка.

 

11. Во имя мира и прогресса!


Один из лозунгов во времена Страны советов.

Один из лозунгов во времена Страны советов.

 

12. КПСС слава!


Слава героям - летчикам: Гагарину, Серегину, Поповичу и Быковскому.

Слава героям - летчикам: Гагарину, Серегину, Поповичу и Быковскому.

 

13. Покорителям Вселенной слава!


Спутник с изображением символики Советского союза - серпа и молота, отлетающего в космос.

Спутник с изображением символики Советского союза - серпа и молота, отлетающего в космос.

 

14. В космос!


Пропаганда космических достижений граждан СССР.

Пропаганда космических достижений граждан СССР.

 

15. Витязи новых былин


Открытка с портретами космонавтов Советского Союза.

Открытка с портретами космонавтов Советского Союза.

 

16. Поехали!


Юрий Гагарин на просторах космоса со своей знаменитой репликой «поехали».

Юрий Гагарин на просторах космоса со своей знаменитой репликой «поехали».

 

17. Навигация в космосе открыта


Агитационный плакат с изображением всех флагов Советских Социалистических республик.

Агитационный плакат с изображением всех флагов Советских Социалистических республик.

 

18. С именем Ленина


Плакат с изображением Владимира Ленина - вождя пролетариата.

Плакат с изображением Владимира Ленина - вождя пролетариата.

 

19. К звездам путь открыт


Космонавты бороздили и исследовали просторы Вселенной.

Космонавты бороздили и исследовали просторы Вселенной.

 

20. Во имя мира


Женщина-мать в красном одеянии символ мира в СССР.

Женщина-мать в красном одеянии символ мира в СССР.

 

21. Сыны октября - пионеры вселенной


Открытка посвящается Великой октябрьской революции 1917 года.

Открытка посвящается Великой октябрьской революции 1917 года.

 

22. Мира и дружбы


Агитационная новогодняя открытка.

Агитационная новогодняя открытка.

 

23. С новым годом ребята


Открытка с изображением юных космонавтов, готовых к выполнению задания.

Открытка с изображением юных космонавтов, готовых к выполнению задания.

 

24. Задание выполнено


Докладывает «Луна 9».

Докладывает «Луна 9».

 

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Земля в иллюминаторе: 24 советских плаката, посвященных освоению космоса

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Земля в иллюминаторе: 24 советских плаката, посвященных освоению космосаПодписаться на мой Instagram
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