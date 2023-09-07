Откуда инопланетный цвет у Мётвого моря Азербайджана: 50 оттенков розового озера Масазыр

Источник соли и других полезных веществ







Невероятные пейзажи.

Озеро называют Азербайджанским Мёртвым морем.

Издалека кажется, что это снег.

В озере можно купаться, но оно очень мелкое.

Почему оно такое розовое

У Масазыра бывают разные оттенки.

Иногда озеро имеет даже ярко-алый цвет

Вид на Масазыр с высоты птичьего полёта.

Санаториев тут нет

Лечебные воды азербайджанского озера.

Одно из прекрасных фото розового водоёма.

Вид у этого озера абсолютно инопланетный.