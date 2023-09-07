Откуда инопланетный цвет у Мётвого моря Азербайджана: 50 оттенков розового озера Масазыр

Розовые озёра – очень редкое природное явление, и в мире таковых совсем мало. Один из подобных уникальных водоемов расположен в Азербайджане. Озеро Масазыр изобилует множеством оттенков этого цвета, оно очень яркое и очень солёное. А ещё его называют Азербайджанским Мёртвым морем. Давайте посмотрим на красоту этого природного чуда и узнаем подробнее, как оно появилось и почему так притягательно для путешественников и местных жителей.
Источник соли и других полезных веществ
Озеро Масазыр (другие варианты названия – Масазырское озеро, Масазыр-гёль) сравнивают с израильским Мёртвым морем неслучайно. Оно невероятно солёное и насыщенно сульфатами и хлоридами. Еще в 1934 году советские учёные, исследовав этот водоем, установили, что в нём сдержится 381 тыс. тонн соли. А в наши дни её восстанавливаемый объем – более 1,700 млн. тонн, и на озере идет активная добча этого природного ресурса, и составляет она примерно 90 тонн в год.
На озере выстроен специальный завод. Соль добывают как из воды, так и из глинистой структуры.
Невероятные пейзажи.
А вот до постройки завода соль тут добывали только кустарным способом. Ее поднимали из озера вручную, увозили на специальном транспорте или просто на запряженных лошадьми телегах и потом продавали.
Озеро называют Азербайджанским Мёртвым морем.
Издалека кажется, что это снег.
Площадь уникального озера – примерно 10 тыс. квадратных метров, и берега его, словно белой бахромой, окаймлены кристаллизующейся солью, которая издали выглядит как снег.
Насыщенность Масазыра солями можно проверить и на практике: стоит отдыхающему хотя бы пару минут побыть в такой воде, как на его коже уже выступит белый налёт. Да, в озере Масазыр, как и в Мёртвом море, можно купаться. Правда, по-настоящему поплавать не удастся, поскольку водоем очень мелкий. Но, в любом случае, воды озера Масазыр считаются очень полезными и оздоравливающими.
В озере можно купаться, но оно очень мелкое.
Почему оно такое розовое
Но не только этим привлекает водоем туристов. Озеро уникально прежде всего своим цветом: оно ярко-розовое, причем оттенок воды может меняться в зависимости от времени суток и от погоды. Так, озеро может быть и светло-розовым, и тёмно-розовым (обычно – днём), и почти пурпурным. А летом оно приобретает более персиковый оттенок.
У Масазыра бывают разные оттенки.
Иногда озеро имеет даже ярко-алый цвет
Такой удивительный цвет озера Масазыр объясняется тем, что его воды насыщены множеством микроскопических организмов – бактерий halophiles (галофил), способных жить при солёности воды ниже 30 промилле. Также на цвет озера влияет наличие в нём в больших количествах йода.
Вид на Масазыр с высоты птичьего полёта.
Санаториев тут нет
Озеро считается настоящим кладезем микроэлементов. Правда, у этого феномена есть и обратная сторона. Из-за такой концентрации хлоридов и сульфатов в озере практически нет флоры и фауны. Редкие виды одноклеточных водорослей способны выдерживать такие условия. Один из немногих – дуналиелла солоноводная — вид, который можно встретить в солёных морях. Поскольку эта микроводоросль богата различными питательными веществами и является источником бета-каротина, её активно применяют в медицине, косметологии и даже в лечебном питании.
Лечебные воды азербайджанского озера.
Туристы, побывавшие на озере Масазыр, с разочарованием замечают, что это уникальное место особо не облагорожено, а ведь из него можно было сделать популярный курорт. Пока же, увы, на берегу (к которому нужно еще суметь подойти, поскольку в некоторых местах водоем огорожен), по словам путешественников, нет даже душевых кабин. А ведь после купания в такой солёной воде невозможно не ополоснуться.
Одно из прекрасных фото розового водоёма.
Пока же это одно из немногих на планете розовых озёр – лишь источник соледобычи и подарок для фотографов, у которых получаются невероятные инопланетные кадры, восхищающие интернет-пользователей.
Вид у этого озера абсолютно инопланетный.
Текст: Анна Белова
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