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Не место для интима: самые неожиданные способы применения клизмы


Клизма в быту.

Клизма в быту.

Клизма очень интересный, пускай и всеми ненавистный медицинский инструмент. Сказать что-то хорошее или не вызывающее, по крайней мере, неловкой улыбки про клизму очень сложно. Тем не менее, сегодня будут отброшены все предубеждения и стереотипы! Итак, вниманию зрителя самые необычные способы использования клизмы.

Клизму можно использовать для самых разных дел. В действительности сей инструмент может быть невероятно полезен в хозяйстве. Как именно можно пользоваться ей помимо медицинских целей смотрим в новом авторском видео.

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