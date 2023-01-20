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10 уголков мира, достойных занесения в список «чудес света»

1. Семук Чампей, Гватемала


Река Кахабон, стекая вниз каскадом по естественным известняковым склонам, образует множество водопадов и кристально-чистых бирюзовых бассейнов.

10 уголков мира, достойных занесения в список «чудес света»

2. Долина Виньялес, Куба


Эта удивительная долина с известняковыми скалами больше напоминает пейзажи Юго-Восточной Азии, чем Кубу.

10 уголков мира, достойных занесения в список «чудес света»

3. Гора Рорайма, Венесуэла


Самая высокая столовая гора в Венесуэле в виде огромных каменных лестниц со ступеньками и множеством каскадных водопадов. Рорайма настолько высока, что её вершина постоянно окутана облаками.

10 уголков мира, достойных занесения в список «чудес света»

4. Идеальный замок Фердинанда Шеваля, Франция


Строительство этого удивительного сооружения заняло у местного почтальона несколько десятилетий — замок словно сошёл с экрана фильма «Лара Крофт».

10 уголков мира, достойных занесения в список «чудес света»

5. Часовня Сен-Мишель д’Эгиль, Франция


Это великолепное сооружение, построенное около 2000 лет назад, возвышается на скале над небольшим городком Ле-Пюи-ан-Веле.

10 уголков мира, достойных занесения в список «чудес света»

6. Руины Лептис Магна, Ливия


Руины древнего города Лептис Магна с многочисленными колоннадами, триумфальными арками, амфитеатрами с изысканными резными орнаментами, сохранившиеся со времён Римской империи.

10 уголков мира, достойных занесения в список «чудес света»

7. Пирамиды Мероэ, Судан


Город Мэроэ, столица древнего царства Куш, хранит в себе поразительные древние артефакты — необыкновенные усыпальницы и мавзолеи.

10 уголков мира, достойных занесения в список «чудес света»

8. Кикул (Джемила), Алжир


В этом древнем римском городе, расположенном на горном хребте, до сих пор сохранилось несколько храмов, множество частных и публичных построек, а также великолепный амфитеатр.

10 уголков мира, достойных занесения в список «чудес света»

9. Биосферный резерват Лаука, Чили


Этот заповедник с поистине потрясающими пейзажами, располагающийся на территории широкого плато на высоте около 4500 метров над уровнем моря. В этом парке находятся уникальные археологические памятники, а также можно встретить редкие виды животных.

10 уголков мира, достойных занесения в список «чудес света»

10. Вулкан Мэлифелл, Исландия


Этот потухший и необычайно красивый вулкан, склоны которого полностью покрыты ярким зелёным мхом, окружают серпантины ледниковых рек и ручьёв.

10 уголков мира, достойных занесения в список «чудес света»

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10 уголков мира, достойных занесения в список «чудес света»

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10 уголков мира, достойных занесения в список «чудес света»Подписаться на мой Instagram
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