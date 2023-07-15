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20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

Любви покорны все возрасты и социальные слои. В том числе и любви к четвероногим питомцам. В нашем обзоре собраны фотографии знаменитостей, на которых они запечатлены со своими любимыми питомцами. Вы только посмотрите, сколько любви на этих фото!

20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

Марианна Фейтфулл

20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

Элизабет Тейлор

20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

Одри Хепберн

20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

Дороти Сквайр

20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

Джейн Мэнсфилд

20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

Кэти Кирби

20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

Джоан Кроуфорд

20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

Шарлотта Рэмплинг

20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

Пэтси Кензит

20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

Элизабет Тейлор и Ричард Бартон

20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

Джин Сиберг

20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

Джин Артур

20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

Питер Селлерс и Миранда Куорри

20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

Мария Каллас

20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

Пол и Линда Маккартни

20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

Маргарет Кэмпбелл

20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

Джуди Денч

20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

Жаклин Кеннеди

20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

Герцогиня Альба

20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев

Барбара Картленд

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