10 причин, почему королевские особы заказывали художникам свой портрет

На протяжении веков короли и королевы заказывали портреты с собственным изображением и как правило, все они были нацелены на то, чтобы рассказать конкретную историю о монархе. Например, исторические портреты королей на лошадях провозглашали их славу и величие, в то время как простые семейные портреты акцентировали внимание на жизни и отношениях монарших особ.
1. Соответствие придуманному образу
Король Людовик XIV. \ Фото: kunstkopie.de.
Король Людовик XIV, правивший Францией как абсолютный монарх, понимал, что искусство является политическим, поскольку оно отражает монарха и государство. Одним из самых искусных пропагандистов короля был придворный художник Шарль Ле Брюн, который помог создать образ Людовика как сильного, набожного «Короля-Солнца». На конном портрете Людовика Ле Брюна король в доспехах выглядит крепким, величественным и мужественным - другими словами, он выглядит как человек, способный привести Францию к славе.
На самом же деле, у Людовика были серьёзные проблемы со здоровьем, в том числе и с зубами, но вот только художник об этом умолчал, создав идеальный портрет не менее идеального правителя.
2. Романтизированная интерпретация образа монарха
Генрих VII. \ Фото: vecer.com.
Художественные изображения королевских особ в Средние века не были точными изображениями того, как выглядел монарх. Вместо этого средневековые портреты включали символы идентичности и характера - как выразился профессор Эрик Инглис, средневековые портреты были идеализированными произведениями искусства, которые показывали, как натурщики «хотели, чтобы их запомнили на века».
В Англии этот стиль изменился, когда Генрих VII поручил художнику из Нидерландов создать портрет. В том, что считается самым ранним известным британским королевским портретом, написанным с натуры, картина Генриха начала XVI века была отходом от романтизированных картин королей. По словам куратора Кристиана Мартина, в некотором смысле этот портрет первого тюдоровского монарха знаменует собой начало английской традиции портретной живописи.
3. Визитная карточка
Анна Клевская. \ Фото: cutlermiles.com.
Когда портреты стали более реалистичными в XIV и XV веках, они стали важными инструментами в переговорах о королевском браке. Как объясняет куратор Сьюзен Фойстер, портреты стали ключевой фигурой и наглядным примером того, насколько презентабельно выглядит будущий супруг или супруга, достаточно ли он или она хороши собой, чтобы стать парой.
Однако портреты не всегда были истинными изображениями натурщиков. Один из самых печально известных примеров того, что королевский портрет «слукавил», был, когда Анна Клевская приехала в Англию, чтобы выйти замуж за короля Генриха VIII. Несмотря на то, что изначально Генрих одобрил её портрет, позже он жаловался, что не увидел в той женщине ничего особенного, и в итоге аннулировал брак.
4. Семейный портреты - гарант
Мария-Антуанетта с детьми. \ Фото: wordpress.com.
Одна из самых важных обязанностей королевской семьи - производить наследников, чтобы обеспечить продолжение королевской линии. Портреты королей и королев с детьми были гарантом того, что супруги обзавелись наследником (или даже не одним).
Мария-Антуанетта в качестве своего официального портретиста неоднократно нанимала Элизабет-Луиз Виже-Лебрён - первую женщину, ставшую придворной художницей во Франции. На одном из портретов Виже запечатлела королеву с тремя оставшимися в живых детьми, показывая её как династическую мать, чьё королевское потомство представляло будущее Франции.
5. Символика
Портрет королевы Елизаветы I. \ Фото: artemperor.tw.
Будучи пропагандой, королевские портреты обычно утопали в символике. Это, безусловно, относится и к портретам, заказанным английской королевой Елизаветой I в период её правления с 1558 по 1603 год. Елизавета понимала силу образа, определяющего её королевскую власть и королевство в целом.
После того как Англия успешно отбила испанскую армаду - большую армию испанских кораблей, нацеленную на вторжение в Англию, Елизавета заказала портрет в память об этом событии. На картине изображены образы, символизирующие рост благосостояния Англии.
Этот портрет победы изображает Елизавету как королеву могущественного и богатого королевства, так как она экстравагантно украшена жемчугом и кружевами. Её рука покоится на глобусе, намекая на восхождение Англии на мировую арену. Изображения армады также видны по обе стороны от неё.
6. Религиозные мотивы
Сандро Боттичелли: Поклонении волхвам. \ Фото: pinterest.es.
Как и другие богатые покровители, члены королевской семьи иногда появлялись на картинах, изображающих религиозные сцены. Эти произведения искусства имели ясную цель: продемонстрировать благочестие покровителей и их роль союзников Церкви.
Могущественная семья Медичи, возможно, и не была королевских кровей, но они правили ренессансной Флоренцией как королевская семья. Как богатые покровители искусства, их изображения часто появлялись на религиозных картинах. Художник Сандро Боттичелли, например, изобразил Козимо Медичи вместе с его сыновьями и внуками в своём «Поклонении волхвам» в 1470-х годах.
7. Божественное право на власть
Конный портрет Людовика XIV. \ Фото: cutlermiles.com.
Многие королевские особы претендовали на божественное право на власть. Другими словами, право короля или королевы на власть исходит непосредственно от Бога и не должно быть оспорено простыми смертными. Портреты подкрепляли это утверждение, используя религиозную иконографию, чтобы подчеркнуть божественные полномочия монархов и их связи с высшей властью.
Людовик XIV был страстным сторонником этой доктрины, и заказанные им произведения искусства подчёркивали эту веру. Например, на конном портрете Людовика Пьера Миньяра над королём парит ангел, венчающий его лавровым венком.
8. Необычные портреты на подарок
Портрет королевы Виктории. \ Фото: seebritish.art.
Королевские портреты не всегда предназначались для всеобщего обозрения. Но даже частные, интимные портреты рассказывали историю на условиях монарха. В 1843 году королева Виктория заказала «секретную картину» в качестве подарка на день рождения своему мужу принцу Альберту. Портрет изображает королеву в неформальном, чувственном образе - она предстаёт как страстная женщина, а не величественная королева.
Виктория была в восторге от того, что Альберту понравился её подарок. Она записала в своём дневнике: «Я чувствовала себя такой счастливой и гордой, потому что нашла то, что доставило ему столько удовольствия».
9. Миниатюры на память
Портрет принца Карла I. \ Фото: et.wikipedia.org.
Королевские особы иногда заказывали себе миниатюрные портреты размером с медальон. Затем они отдавали их своим любимым придворным, которые носили их как знаки королевского уважения и верности.
Например, король Яков I Английский (он же Яков VI Шотландский) подарил своему фавориту Джорджу Вильерсу свой миниатюрный портрет, чтобы подчеркнуть их близкие отношения. Портретные миниатюристы, такие как Николас Хиллиард или Айзек Оливер, не просто рисовали портреты правящего монарха. Они также рисовали миниатюры королевской семьи в целом, такие как портрет сына короля Якова, будущего Карла I, написанный Оливером.
10. Портерная фотография, как наглядный пример красивой жизни
Семья Романовых. \ Фото: kuaibao.qq.com.
С появлением фотографии в XIX веке у королевских особ появился ещё один способ запечатлеть себя. Семья российского императора Николая II были заядлыми любителями фотографии. Они с энтузиазмом фотографировались и собирали собственные семейные альбомы. На этих неформальных снимках, будь то великие княгини, улыбающиеся перед камерой или плескающиеся в воде, в любом случае была запечатлена царская семья, умеющая веселиться.
Эта портретная фотография 1905 года Николая, его жены Александры и их пятерых детей изображает сплочённую семью в домашней простоте, а не в императорской пышности и церемониях. В кадре все тесно прижимаются друг к другу - дети прислоняются к родителям, Александра укачивает сына, а Николай легонько держит крошечную ручку дочери - таким образом проецируется образ любящей семьи.
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