Худеем правильно: 20 вариантов белкового ужина
Ни в коем случае нельзя отказываться от ужина, даже сидя на диете. Для похудения очень вредно делать большие перерывы между приёмами пищи. Из-за них замедляется обмен веществ, нарушается пищеварение и восстановить всё это будет невероятно сложно. Предлагаем 20 правильных ужинов, которые помогут похудеть, не моря себя голодом.
Омлет из белков
1. Из взбитых белков яиц и молока готовится омлет, который можно дополнить свежим помидором или отварной зелёной фасолью. Всё зависит от сезона.
2. На гриле запекается куриное филе, которое предварительно маринуется в смеси лимонного сока с разнообразными специями. К нему подают салат из зелёных овощей.
Рыба на пару
3. На пару готовится любая нежирная рыба. К ней подаётся овощной салат.
Филе кролика
4. В фольге запекается филе кролика, которое подаётся потом со свежим помидором.
Бурый рис с морепродуктами
5. Бурый рис отваривается с морепродуктами, подаётся с салатом из овощей.
Суп на курином бульоне без картофеля и круп
6. Суп на курином бульоне без картофеля и круп.
Запечённое куриное филе
7. Запечённое в фольге куриное филе, предварительно замаринованное в любимых специях.
Творог с корицей
8. Нежирный творог (150г), посыпанный щепоткой корицы.
Творог с зеленью
9. Нежирный творог (150г) с мелко порезанным укропом, зелёным луком и чесноком.
Рыбные или куриные котлеты на пару
10. Рыбные или куриные котлеты, приготовленные на пару или в духовке.
Омлет с творогом
11. Омлет, приготовленный из творога (100г) и яичных белков (2 шт.). По желанию можно добавить зелёную фасоль, зелень.
Тунец в собственном соку
12. Тунец в собственном соку с салатом из овощей.
Минтай с фасолью
13. Отварные минтай и фасоль.
Тушеная острая фасоль с говяжьим фаршем
14. Тушеная острая фасоль с говяжьим фаршем.
Тушеная телятина с овощами
15. Тушеная телятина с овощами.
Индейка с овощами
16. Запечённое в фольге мясо индейки с овощным салатом.
Салат из зелени и моцареллы.
17. Салат из зелени и моцареллы.
Салат из отварного куриного филе, яблока и сельдерея
18. Салат из отварного куриного филе и сельдерея.
Рыба, запечённая с овощами.
19. Рыба, запечённая с овощами.
Шашлычки из курицы в остром маринаде
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