Мифы и факты об углеводах

Про углеводы сложено немало мифов. Одни считают их основной причиной ожирения, другие – незаслуженно называют сахаром.
Миф первый: мед полезнее сахара
С точки зрения питания все сахара абсолютно одинаковы. Коричневый сахар, сахар-сырец, тростниковый сахар и мед нельзя назвать более диетическими продуктами, чем обычный рафинад.
Благодаря высокому содержанию минеральных веществ и ферментов мед действительно полезнее рафинада. Однако он также грешит избыточными калориями.
Вас не должен обмануть тот факт, что в 100 г меда на 72 ккал меньше, чем в кубиках сахара. В меде содержится около 20 процентов воды, а значит, сахар в нем всего-навсего разбавлен.
Не забывайте и о том, что термическая обработка сводит на нет полезные свойства меда. Поэтому, например, медовая выпечка – это самая обычная сладкая еда.
Миф второй: в продуктах растительного происхождения – одни углеводы
Не стоит забывать о существовании такого ценного источника растительного белка, как бобовые. По пищевой ценности они почти не уступает животному белку. А сою ученые недавно признали идеальным по составу растительным заменителем мяса.
Вместе с белком продукты растительного происхождения поставляют в организм ценную клетчатку, которая надолго сохраняет чувство насыщения и стимулирует работу кишечника.
Вместе с белком продукты растительного происхождения поставляют в организм ценную клетчатку, которая надолго сохраняет чувство насыщения и стимулирует работу кишечника.
Миф третий: во всех молочных продуктах полно углеводов
Действительно, в молоке содержится углевод – дисахарид лактозы, который под действием фермента лактазы расщепляется до галактозы. Она очень легко усваивается и быстро поступает в кровь.
Однако в 100 г обычного цельного молока содержится всего 4,7 г углеводов. А его калорийность составляет не более 60 ккал на 100 г. Тем, кого страшит избыток углеводов в рационе, молока бояться нечего.
Кстати, молоко полезно вовсе не дефицитом углеводов, а наличием кальция, который из него легко усваивается.
Однако в 100 г обычного цельного молока содержится всего 4,7 г углеводов. А его калорийность составляет не более 60 ккал на 100 г. Тем, кого страшит избыток углеводов в рационе, молока бояться нечего.
Кстати, молоко полезно вовсе не дефицитом углеводов, а наличием кальция, который из него легко усваивается.
Миф четвертый: цельнозерновые продукты – только для диабетиков и худеющих
Цельное зерно – важная часть любого здорового рациона. Благодаря высокому содержанию клетчатки продукты из цельного зерна помогают дотянуть от завтрака до обеда без перекуса сомнительным пирожком.
Кроме того, такие продукты содержат витамины группы В, антиоксиданты и белок.
Не обязательно покупать гранулированные отруби в отделах для диабетического питания. Обратите внимание на цельнозерновой хлеб, неочищенный рис и крупу. Если надоела овсянка – попробуйте черный рис, булгур или кус-кус.
Кроме того, такие продукты содержат витамины группы В, антиоксиданты и белок.
Не обязательно покупать гранулированные отруби в отделах для диабетического питания. Обратите внимание на цельнозерновой хлеб, неочищенный рис и крупу. Если надоела овсянка – попробуйте черный рис, булгур или кус-кус.
Миф пятый: "Одно яблоко в день заменяет доктора"
К сожалению, одного яблока в сутки человеку недостаточно. Диетологи рекомендуют съедать не менее пяти фруктов в день. Общее количество пищи растительного происхождения должно составлять не менее 500 г.
Добавленный сахар
Ученые посчитали, что за день можно съесть до 46 ложек сахара. Его излишки могут прятаться в совершенно обычных продуктах, например, йогуртах и кетчупах.
Предпочтение стоит отдать блюдам из продуктов с низким гликемическим индексом. Еще одна важная рекомендация – избегайте лишнего жира: выбирайте запеченный картофель вместо утопленного в масле на сковородке.
Предпочтение стоит отдать блюдам из продуктов с низким гликемическим индексом. Еще одна важная рекомендация – избегайте лишнего жира: выбирайте запеченный картофель вместо утопленного в масле на сковородке.
Самое важное
Углеводы – незаменимый компонент здорового питания. Избыток углеводов, особенно за счет добавленного сахара, приводит к набору лишнего веса и развитию опасных заболеваний. А вот отказываться от цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей и бобовых нельзя. Они поставляют витамины, белки и клетчатку и отличаются умеренной калорийностью.
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