Мифы и факты об углеводах

Миф первый: мед полезнее сахара

С точки зрения питания все сахара абсолютно одинаковы. Коричневый сахар, сахар-сырец, тростниковый сахар и мед нельзя назвать более диетическими продуктами, чем обычный рафинад.Благодаря высокому содержанию минеральных веществ и ферментов мед действительно полезнее рафинада. Однако он также грешит избыточными калориями.Вас не должен обмануть тот факт, что в 100 г меда на 72 ккал меньше, чем в кубиках сахара. В меде содержится около 20 процентов воды, а значит, сахар в нем всего-навсего разбавлен.Не забывайте и о том, что термическая обработка сводит на нет полезные свойства меда. Поэтому, например, медовая выпечка – это самая обычная сладкая еда.