Каждую весну у побережья канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор можно наблюдать невероятно красивое явление – дрейф айсбергов из Антарктики в Атлантический океан. Первый айсберг этого сезона оказался необычайно красивым. Тысячи туристов ринулись в эти дни на остров Ньюфаундленд, чтобы сфотографироваться на его фоне.
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Дрейф айсбергов возле Канады
Каждую весну у побережья канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор можно наблюдать невероятно красивое явление – дрейф айсбергов из Антарктики в Атлантический океан. Первый айсберг этого сезона оказался необычайно красивым. Тысячи туристов ринулись в эти дни на остров Ньюфаундленд, чтобы сфотографироваться на его фоне.
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