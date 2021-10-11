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Дрейф айсбергов возле Канады

Каждую весну у побережья канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор можно наблюдать невероятно красивое явление – дрейф айсбергов из Антарктики в Атлантический океан. Первый айсберг этого сезона оказался необычайно красивым. Тысячи туристов ринулись в эти дни на остров Ньюфаундленд, чтобы сфотографироваться на его фоне.

Дрейф айсбергов возле Канады

Дрейф айсбергов возле Канады

Дрейф айсбергов возле Канады

Дрейф айсбергов возле Канады

Дрейф айсбергов возле Канады

Дрейф айсбергов возле Канады

Дрейф айсбергов возле Канады

Дрейф айсбергов возле Канады

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