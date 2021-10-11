Дрейф айсбергов возле Канады

Каждую весну у побережья канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор можно наблюдать невероятно красивое явление – дрейф айсбергов из Антарктики в Атлантический океан. Первый айсберг этого сезона оказался необычайно красивым. Тысячи туристов ринулись в эти дни на остров Ньюфаундленд, чтобы сфотографироваться на его фоне.



































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