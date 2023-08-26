Гуманный способ избавления от грызунов на участке

С репейником или лопухом знаком каждый из нас. Колючки лопуха прилипают к одежде так, что их очень трудно отодрать. А если репейник попадет в волосы, то вытащить его будет очень проблематично. Однако этот сорняк способен приносить не только вред, но и пользу.







Колючки репейника станут отличной защитой огорода от мышей и других грызунов. Просто разложите их там, где чаще всего появляются вредители.







Однако с репейником следует быть острожным, так как он очень активно растет. Если вы решите использовать такой способ борьбы с грызунами, следите за тем, чтобы лопух не вырастал на грядках. Заметив лопух, сразу выкапывайте его, так как корневая система больших лопухов глубоко уходит в землю, и выкопать сорняк будет достаточно непросто.





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