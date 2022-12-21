Почему люди до сих пор умирают от бешенства

Кто-то на Земле только что умер от бешенства, занесенного собачьим укусом. Другой умрет очень скоро. На самом деле, каждые девять минут от бешенства погибает человек. Основной ареал поражения — Африка и Азия, так что вы вряд ли догадываетесь, какие серьезные масштабы принимает эта угроза.









Ужасный спутник

Неминуемая гибель

Аутсайдеры

100% защита

Призрак надежды