Почему люди до сих пор умирают от бешенства

Кто-то на Земле только что умер от бешенства, занесенного собачьим укусом. Другой умрет очень скоро. На самом деле, каждые девять минут от бешенства погибает человек. Основной ареал поражения — Африка и Азия, так что вы вряд ли догадываетесь, какие серьезные масштабы принимает эта угроза.
Ужасный спутник
Это не новая болезнь, как внезапно вспыхнувшие лихорадка Эбола или вирус Зика, так напугавшие жителей развитых стран. Бешенство преследует нас в течение многих тысячелетий. Всемирная организация здравоохранения классифицирует проблему по категории Забытая тропическая болезнь именно из-за недостатка внимания ведущих фармконцернов. Кому какое дело до далекого африканского бешенства, когда в Европу можно вагонами продавать геронтологические средства.
Неминуемая гибель
Развитие симптоматики бешенства у человека означает смертельный приговор. Лишь незначительная, крайне незначительная часть людей чудом выживает после заражения вирусом. С десяток лет тому назад медики было разработали действенную вакцину, но сейчас вирус вновь мутировал, стал еще сильнее. Надежного лекарства больше просто нет в природе.
Аутсайдеры
Никто даже точно не знает, как именно умирает большинство зараженных и где основной ареал распространения вируса. Такие данные не собираются комплексно. Социологи лишь предполагают смертность со скоростью раз в девять минут — но знаете что? Это лишь самый оптимистичный прогноз, реальность же может быть гораздо страшнее.
100% защита
Есть и оборотная сторона этой истории. Смертельное и неизлечимое заболевание полностью предотвратимо. Помните, как после укуса соседской дворняжки вас пугали сорока уколами в живот? Полученная вовремя вакцина блокирует распространение вируса. В развитых странах безопасные и эффективные вакцины есть даже для собак, здесь они очень редко заболевают бешенством. Другим же странам не так повезло.
Призрак надежды
Только в этом сентябре развернулась глобальная кампания по профилактике бешенства. Правозащитники Европы и Америки собираются открыть в Африке сразу несколько крупных клиник, где вакцины хватит для всех. Но пока это всего лишь план на бумаге, пусть и подкрепленный внушительными финансовыми фондами. Десятки тысяч умрут еще до того, как будет возведено первое здание больницы. Почему люди в XXI веке умирают от бешенства? Потому, что большинству нет до этого никакого дела.
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