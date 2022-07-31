Мумии Гуанахуато: печальная история эпидемии холеры в Мексике

Мумии Гуанахуато.
Пожалуй, все хотя бы раз в жизни видели какой-нибудь фильм ужасов, в котором ожившие мертвецы нападают на людей. Эти зловещие мертвецы будоражат человеческое воображение. Но на самом деле мумии не представляют никакой опасности, а имеют невероятную научную ценность. В нашем обзоре одна из самых невероятных археологических находок современности - мумии Гуанахуато .
Мумии Гуанахуато - коллекция естественным образом мумифицированных тел, захороненных во время вспышки холеры в мексиканском Гуанахуато в 1833 году. Эти мумии были обнаружены на городском кладбище, после чего Гуанахуато стал одной из главных туристических достопримечательностей в Мексике. Правда, достопримечательностью весьма жуткой.
Мумии в музее Гуанахуато./фото: thevintagenews.com
Учёные считают, что тела были эксгумированы между 1865 и 1958 годами. В то время ввели новый налог, согласно которого родственники усопшего должны были оплатить налог на место на кладбище, в противном случае тело эксгумировали. В итоге девяносто процентов останков были эксгумированы, потому что желающих заплатить такой налог было немного. Из них только два процента тел были мумифицированы естественным образом. Мумифицированные тела, которые хранились в специальном здании на кладбище, в 1900-е годы стали доступны туристам.
Мумия ребенка./фото: thevintagenews.com
Кладбищенские рабочие начали за несколько песо пускать посетителей, чтобы войти в здание, где хранились кости и мумии. Это место впоследствии было превращено в музей под названием El Museo De Las Momias ( "Музей мумий"). Закон, запрещающий насильственную эксгумацию, был принят в 1958 году, но до сих пор в этом музее демонстрируются оригинальные мумии.
Рука мумии из Гуанахуато./фото: thevintagenews.com
Мумии мексиканского города Гуанахуато – результат погодных условий и состояния почвы, при которых происходит мумификация. Тела умерших людей, которые не забрали для захоронения родственники, часто становились общественными экспонатами. Во время эпидемии тела закапывали сразу же после смерти, чтобы предотвратить распространение заболевания. Учёные считают, что некоторые люди были погребены ещё живыми, и именно поэтому на их лицах запечатлено выражение ужаса. Но есть и другое мнение: выражение лица – результат посмертных процессов.
Мумия Игнации Агилар./фото: tourister.ru
При этом известно, что некая Игнация Агилар действительно была погребена заживо. Женщина страдала от странной болезни, из-за которой у нее несколько раз останавливалось сердце. Во время одного из приступов ее сердце, казалось, остановилось на более, чем сутки. Посчитав, что Игнация умерла, ее родственники похоронили её. Когда провели эксгумацию, оказалось, что её тело лежало вниз лицом, причем женщина кусала себя за руку, а во рту была запечённая кровь.
Мумия из музея Гуанахуато./фото: thevintagenews.com
Музей, в котором выставлено, по меньшей мере, 111 мумий, расположен прямо над тем местом, где впервые были обнаружены мумии. В данном музее также находится самая маленькая мумия в мире - плод беременной женщины, которая стала жертвой холеры. Некоторые из мумий выставлены в сохранившейся одежде, в которой они были похоронены. Мумии Гуанахуато являются заметной частью мексиканской народной культуры, как нельзя лучше подчеркивая национальный праздник "День мертвых" (El Dia de los Muertos).
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