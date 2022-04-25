Модно, но жутко неудобно: обувь на платформе прошлых столетий

Чопины - обувь на платформе времен эпохи Возрождения. | Фото: i24.com.ua.
Как известно, мода циклична, и все новое – это хорошо забытое старое. Глядя на сегодняшние всевозможные модели босоножек, туфлей и ботильонов, можно с уверенностью сказать, что все это уже носилось. В XIV-XVII веках в разных странах мира весьма популярными были очень высокие туфли. Именно они стали прародителями сегодняшней обуви на платформе.
Окобо - обувь японских гейш в старину. | Фото: stylenews.ru.
Традиционная японская обувь - окобо. | Фото: img-fotki.yandex.ru.
В Японии уже несколько веков гейши (или майко) носят обувь на платформе, которая называется окобо. Первоначальное назначение высокой обуви такое же, что и прочих у европейцев – не испачкаться в уличной грязи. Высота окобо у гейш примерно 14 см. Название этой обуви связывают с характерным звуком, который издается во время ходьбы. К ноге окобо крепятся лентами. Раньше по цвету тесемок можно было определить статус гейши. Красный цвет указывал на то, что девушка только встала на путь обучения, а желтый подчеркивал его окончание. Японцы заботятся о сохранении своих обычаев, поэтому до сих пор на улицах городов можно увидеть японок, которые надевают на прогулку окобо.
Ливанки в кабкабах, XIV-XVII вв. | Фото: colors.life.
Кабкабы - традиционная обувь в Ливане XIV-XVII веков. | Фото: negani.com.
В XIV-XVII веках в Ливане женщины также любили высокую обувь – кабкабы. Первичная их функция была той же, что и прочей обуви на платформе – защитить одежду от грязи. В общественные бани в кабкабах ходили не только ливанки, но и мужчины. На свадьбе невеста должна была выделяться среди всех. Если это была невысокая девочка-подросток, то ее кабкабы могли достигать 60 см.
Кабкабы делались из дерева и украшались перламутром, или даже золотом и серебром. К ногам они крепились лентами.
Чопины. Италия, около 1650 г. | Фото: img11.nnm.me.
Чопины. Италия, XVII век. | Фото: www.colors.life.
Считается, что чопины (или как их еще называли, цокколи или пьянелле) появились в XIV веке в Венеции. Эта обувь, прежде всего, была призвана защищать платья аристократок и простолюдинок от уличных нечистот (канализации тогда не было). Позже чопины стали указывать на социальный статус женщин – тем выше они были, важнее считалась персона. Доходило до того, что некоторые чопины достигали 50 см.
В XVII высота чопинов составляла около 18 см. Нижняя часть этой обуви изготавливалась из сосны или пробкового дерева, а затем обтягивалась кожей, шелком или бархатом. Когда модные каноны изменились, и платья стали чуть короче, чопины украшали золотой вышивкой.
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