«Вкусняшки» из 90-х, которые никогда не забудут те, кто рос в эпоху перемен

Любимые лакомства из 90-х.
90-е стали эпохой, когда к неизбалованному потребителю бывших советских республик хлынуло невероятное разнообразие западных продуктов. И неважно, что во многих «вкусняшках» содержалась лошадиная доза красителей и усилителей вкуса, тогда это казалось безумно привлекательным.
1. Жевательные сигареты
Сладкие жевательные сигареты.
Многие мальчишки, да и девчонки, чье детство выпало на 90-е, помнят, как сидели во дворе и «курили» сладкую жевательную сигарету. В то время это казалось круто и так по-взрослому, а сигарету потом можно было съесть. И плевать, что вскоре жевательные сигареты сменились на настоящие.
2. «Галина Бланка»
Бульонные кубики «Галина Бланка».
Волшебный кубик, способный превратить даже самый жидкий скудный суп в аппетитный и наваристый. В состав бульонных кубиков «Галина Бланка» входили усилители вкуса, ароматизаторы и растительные жиры, но это совсем не смущало хозяек.
3. «Рама»
Маргарин «Рама».
Любому взрослому человеку знаком солоноватый вкус легендарного маргарина «Рама». Маргарин щедро мазали на хлеб, иногда на печенье, а коробочку потом использовали для различных бытовых нужд.
4. Чай Pickwick
Ароматный чай Pickwick.
В рекламе чай Pickwick наливали из большого яркого заварника в виде апельсина или клубники. В те времена из одного пакетика, который заваривали не один раз, получался поистине божественный напиток.. Горячий напиток отличался ярко-выраженным ароматом. Конечно, это объяснялось наличием мощной дозы химических ароматизаторов.
5. Center Shock
Конфеты Center Shock.
При одном только виде этой конфетки у каждого кто пробовал ее хоть раз сводит челюсть. Конфетками Center Shock баловались все дети без исключения. Они представляли собой круглую жевательную резинку с очень кислой оболочкой и сладким сиропом внутри.
6. Растворимый напиток Yupi
Растворимые напитки Yupi, Zuko и Invite.
Сейчас 90-е можно смело назвать эпохой сладких порошковых напитков. Первым на рынке появились яркие пакетики Yupi, затем Invite, а позднее уже Zuko. Принцип приготовления вкусной воды был предельно прост: яркий сахар из пакетика нужно было высыпать в бутылку и добавить воды. Побочными явлениями чрезмерного увлечения напитками были цветные языки и аллергия, но кого это волновало? Кстати, баловались сладким «лимонадом» не только дети, но и взрослые. К примеру Zuko был одним из ингредиентов коктейля «отвертка».
7. Жвачки Love is
Жевательные резинки Love is.
Яркие жвачки Love is были любимым лакомством не только детей, но и взрослых. Несмотря на то, что они ужасно портили зубы и вытягивали все пломбы, из них получались самые большие пузыри, а из фантиков собирали целые альбомы и активно менялись ими.
8. Драже Bonibon
Цветные драже Bonibon.
Цветные драже Bonibon с шоколадной начинкой - настоящий хит 90-х. Их производили в Литве и после развала Советского Союза успешно экспортировали в страны бывшего СНГ. Конфетки пользовались огромной популярностью у детишек, но мало кто из родителей мог часто баловать такими своих чад.
9. Жевательная резинка Turbо
Жвачка Turbо.
Если фантики из жвачек Love is больше интересовали девчонок, то резинка Turbо пользовалась успехом у парней. Все мальчишки активно собирали фантики, играли на них, а самые редкие из них можно было обменять на что-то более ценное.
10. Леденцы Altoids
Фруктовые леденцы Altoids.
Небольшие фруктовые леденцы Altoids появились в продаже немного позднее других продуктов, но быстро стали фаворитами у детей и взрослых. Они были значительно вкуснее привычных дюшесок или барбарисок, а небольшую жестяную баночку, предприимчивые хозяйки использовали в бытовых целях.
11. Сушеные бананы
Упаковка сушеных бананов.
Пожалуй, в из всего этого списка сушеные бананы являются самым полезным лакомством. Стоит отметить, что в советские времена бананы были в жутком дефиците. Сушеные бананы появились на прилавках гораздо позже. Они продавались в полупрозрачных упаковках по 10-15 штук, а по вкусу немного напоминали финики.
12. ColaCao
Какао ColaCao.
«Кола Као — сила твоя и успех! Кола Као — чемпион среди какао!» Любимый напиток всех детишек. Его рекламу и шоколадный вкус до сих пор помнят многие, а большая банка оставалась на кухне даже после того, как какао-порошка уже и в помине не было.
13. Волшебный сундучок Milky Way
Сундучок Milky Way.
В свое время Milky Way объединился с Lego, в результате чего появился картонный сундучок со сладостями и конструктором. О таком мечтали абсолютно все мальчишки 90-х, но получить его был шанс только на Новый год или день рождения.
БОНУС: Шоколадка Аленка
Шоколадка Аленка.
Из всех вышеперечисленных лакомств шоколадка Аленка являлась самой доступной. Она появилась сравнительно давно и даже сумела перешагнуть порог 90-х, что удалось далеко не всем отечественным продуктам.
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