«Человек с бульвара Капуцинов»: какое оружие используют герои советского вестерна

В 1987 году в Советском Союзе Аллой Суриковой был снят комедийный вестерн «Человек с бульвара Капуцинов». Автором сценария был Эдуард Акопов. Фильм имеет немало общего с чехословацкой музыкальной оперой, пародией на американские вестерны «Лимонадный Джо». Однако, сегодня речь пойдет не об истории создания кинофильма, а о том оружии, которое используют его герои. Надо признать, арсенал в картине богатый.

Правда, далеко не все, что попадает в кадр, имеет хоть какое-то отношение к Дикому Западу.

1. ВИНЧЕСТЕР ОБР. 1892

Первое оружие, которое попадает в кадр – это именно Винчестер 1892 года. Такой винтовкой вооружен кучер. Винтовка выпускалась под несколько калибров и активно использовалась до 1945 года в США, Франции и Мексике. В наше время сложно будет найти вестерн, который обходится без этой винтовки.

2. ВИНЧЕСТЕР ОБР. 1894

По сути, та же самая винтовка, только производства 1894 года с небольшими доработками. В кадр Винчестер данной модели попадает в сцене с погоней. Вооружены ей бандиты Черного Джека. Так же Винчестер образца 1894 года в какой-то момент появляется в руках у миссис Томпсон. К слову, данная модель выпускалась в США аж до 2006 года!

3. РЕВОЛЬВЕР НАГАНА

Благообразная старушка соседка миссис Томпсон вооружена «дедовским» Револьвером системы Нагана образца 1895 года бельгийского производства.

4. РЕВОЛЬВЕР ВЕБЛИ-ПРАЙСА

Конкретно в фильме появляется его укороченная офицерская версия. В лишних представлениях револьвер не нуждается. В XX веке он прошел почти все вооруженные конфликты. Выпускался в том числе в Российской империи, а затем и в Советском Союзе.

Еще один бельгийский револьвер 1880 года производства. Большой, тяжелый и крупнокалиберный. Создавался под британский патрон .455 Webley Mk II (11.56 мм). Выпускали револьвер до 1923 года. Конкретно в комедии данным револьвером вооружены многие персонажи на протяжении всего фильма. Однако, первый раз револьвер можно увидеть в руках все тех же бандитов Черного Джека.

5. ВИНЧЕСТЕРА ОБР. 1895 «РУССКИЙ»

Еще один Винчестер, который предстает перед нами в фильме. В кадре появляется как минимум один раз в карете в руках мистера Фёста. От 1894 данная модель отличалась в первую очередь патроном с лучшими баллистическими характеристиками. Но почему Винчестер «Русский»? На самом деле все просто: в свое время крупную партию таких винтовок закупила русская армия еще в бытность царя-батюшки.

6. CZ ZKR-551

Первый серьезный анахронизм в фильме – это револьвер самого Черного Джека. Дело в том, что лихой разбойник вооружен не слишком-то хорошо загримированным револьвером чехословацкого производства CZ ZKR-551. Это был отличный револьвер, пускай, и спортивный. На Диком Западе он никак не мог оказаться, так как выпускать его начали только в 1955 году. Также в комедии этим же револьвером вооружен Билли Кинг. Правда у этого персонажа в руках за картину оружие меняется едва ли не в каждом кадре…

7. РЕВОЛЬВЕР ВЕБЛИ-СКОТТ

Одноглазый Майк в фильме вооружен добротным револьвером Вебли-Скотт образца 1887 года. Использовались такие преимущественно в Великобритании и едва ли могли появиться на Диком Западе. Впрочем, выпускали 11-мм «погремушку» аж до 1963 года. Для лучшего понимания вопроса стоит пояснить, что Дикий Запад как культурный феномен просуществовал приблизительно до 1920-х годов! Хотя, конечно, в 1910-х это уже были отголоски легендарной эпохи.

8. СМИТТ-ВЕССОНА МОД. 3 «РУССКИЙ»

4.2-линейрый револьвер Смитт-Вессона. Еще одно «русское» оружие в фильме. Экспортная модификация знаменитого американского револьвера, которая отличалась от оригинала только патроном. В ней использовался патрон .44 Russian калибра 10.67 мм. Закупались такие в царские времена для Русской императорской армии. В фильме таким револьвером не размахивает только ленивый. В частности, он используется для создания ловушки для святого отца от мисс Дианы.

9. ТИП-3

В одной из сцен фильма появляется пулемет… На Диком Западе такой имел шансы оказаться едва ли, хотя чисто хронологически Тип-3 все еще успевал «вписаться» в это культурное явление. Создан японский пулемет был в 1914 году и использовался армией страны восходящего Солнца до 1945 года.

10. ИЖ-18

Индейцы в фильме вооружены разным оружием, однако большинство из них щеголяет с хорошо (и не очень) загримированными ружьями Иж-18 советского производства, разработки 1962 года. У одного из индейцев даже есть обрез, сделанный на базе «Ижа». Само собой, данное оружие является совершенно явным анахронизмом.