15 простых кулинарных лайфхаков, которые следует знать каждому

Кулинария – это больше, чем просто приготовление пищи, кулинария – это настоящее искусство. И сегодня в нашем небольшом лайфхаке мы собрали советы, которые помогут приобщиться к этому самому «искусству». Каждая из этих тонкостей может найти применение и на вашей кухне.

1. Пересоленный суп

Спасение пересоленного супа.







Пересоленное блюдо способно испортить не только настроение, но и семейный ужин. Не стоит отчаиваться, почти всегда пересоленное блюдо удается спасти. Чтобы реанимировать пересоленный суп понадобится горбушка черного хлеба. Положите ее в кастрюлю с супом и кипятите в течение десяти минут.

2. Очищенные помидоры

Простой способ очистки помидоров.







Чтобы легко и аккуратно очистить помидоры от кожицы, следует обдать их кипятком и оставить на несколько минут в горячей воде. После такой нехитрой процедуры кожицу можно будет легко подцепить и снять, не повредив плоды.

3. Растительное масло

Правильное количество растительного мала на сковороде.

Чтобы не переборщить с растительным маслом на сковороде, воспользуйтесь половиной картофелины. Просто капните на нее растительным маслом и протрите картофелиной сковороду. Следует уточнить, что такой способ подойдет только для антипригарных покрытий.

4. Вкуснейший суп

Секретный ингредиент, который сделает суп еще вкуснее.

За несколько минут до выключения огня, добавьте в суп немного свежевыжатого сока моркови или капусты. Такой прием значительно улучшит вкус блюда, а также обогатит его витаминами.

5. Лимонный сок

Выжать из лимона максимум.

Свежевыжатый лимонный сок — составляющая многих рецептов. Чтобы получить из одного фрукта максимальное количество сока, лимон стоит предварительно замочить в горячей воде.

6. Утренний кофе

Бодрящий напиток.

Утро многих людей начинаются с чашечки кофе, однако не многие знают, как сделать этот напиток более полезным и бодрящим. Попробуйте добавить в утренний кофе немного какао порошка. Флавоноиды, содержащиеся в какао усиливают кровообращение и тем самым улучшают цвет лица.

7. Альтернатива белого вина

Альтернатива белого вина.

Для приготовления многих изысканных блюд требуется белое вино. Однако если кулинарный порыв нахлынул внезапно, а нужного вина не оказалось, его можно заменить смесью из уксуса и сахара.

8. Правильна паста

Паста аль денте.

Приучите себя немного не доваривать макароны. Такое блюдо позволит продлить чувство сытости, что положительно скажется на фигуре.

9. Дрожжевое тесто

Воздушное дрожжевое тесто.

Сделать дрожжевое тесто более пышным и воздушным поможет картошка. Добавьте в тесто 2-3 штуки вареного картофеля, натертого на мелкой терке, и приступайте к выпеканию вкуснейших пирогов.

10. Микс специй

Ароматная смесь соли со специями.

Чтобы любимые специи стали еще более ароматными и пикантными, смешайте их в отдельной емкости с солью. Такое соседство заставит пряности выделять больше эфирных масел, а значит более интересными и вкусными.

11. Очищенный картофель

Хранение очищенного картофеля.

Храните очищенный картофель в емкости с холодной водой. Вода не позволит продукту потемнеть и впитает в себя лишний крахмал. Если картофель все же потемнел, можно отварить его в воде с добавлением молока или лимонного сока.

12. Свежая рыба

Проверка на свежесть.







Перед приготовлением блюда из рыбы, стоит убедиться, что она свежая. Возьмите емкость с водой и поместите туда рыбу. Если туша тонет - она свежая, если всплывает - старая или испорченная.

13. Ароматный сахар

Ароматный сахар.

Поместите в сахарницу свои любимые пряности: корицу, гвоздику, ваниль, мяту, лаванду и оставьте там на неделю. После этого высыпьте специи и засыпьте сахар.

14. Ваниль

Ваниль в салатах.

Немногие знают, что ваниль прекрасно подходит для овощных салатов. Используйте эту пряность, чтобы сделать салаты более интересными и пикантными.

15. Свежие яйца