Быстрые клавиши F1-F12, которые помогут управляться с компьютером намного эффективнее

Как использовать клавиши F1-F12, чтобы быстрее работать с компьютером

Как использовать клавиши F1-F12, чтобы быстрее работать с компьютером

Кнопка F1

Кнопка F2

Кнопка F3

Кнопка F4

Кнопка F5

Кнопка F6

Кнопка F7

Кнопка F8

Кнопка F9

Кнопка F10

Кнопка F11

Кнопка F12