7 самых вредных советов для тех, кто хочет похудеть и ведёт здоровый образ жизни

Мы уже не раз писали о тех советах, которые не только не работают, но и вредят вам. Но они не заканчиваются!

Зарубежные специалисты по питанию рассказывают ещё о семи нелепых заблуждениях.

1. Не ешьте ничего белого или коричневого

— Анжел Планельс, пресс-секретарь Академии питания и диетологии

Если вы прислушиваетесь к этому совету, то исключаете из своего рациона часть фруктов (бананы, финики, персики с белой мякотью и нектарины) и овощей (цветная капуста, чеснок, имбирь, грибы, репчатый лук, картофель, лук-шалот и белая кукуруза). А ведь большинство продуктов белого цвета насыщены питательными элементами — тот же репчатый лук, чеснок или, например, лук-порей. Они содержат натуральные пребиотики, а значит просто необходимы вашему кишечнику.

2. Не ешьте паслёновые овощи

— Энджи Аше, диетолог

Как-то я разговаривал с одним спортсменом, который сказал, что не ест томаты, баклажаны, перцы и другие паслёновые овощи. Он слышал, что один известный американский футболист не ест их, полагая, что они вызывают воспаления. Я могу долго рассказывать без остановки о пользе, которую спортсмены могут получить от этих и других овощей.

3. Морская соль полезнее обычной

Поверьте мне, их употребление вряд ли может вызвать воспалительные процессы в организме. Воспаления могут быть результатом употребления большого количества насыщенных жиров и трансжиров, а также большого количества сахаров. Разве всё это содержится в томатах? Конечно, нет.

— Рахаф Аль-Бочи, сертифицированный диетолог, диабетолог в Olive Tree Nutrition LLC

Если вы следите за потреблением натрия, лучше помните, сколько соли вы добавляете, чем о том, какого она вида. Некоторые соли, например морская или розовая, отличаются от поваренной содержанием минералов, но питательная ценность у них одинаковая.

4. Вы должны есть фрукты только натощак, чтобы лучше усваивались питательные вещества и не происходило брожение в желудке

— Мариса Мур, лицензированный врач-диетолог, специалист по вопросам питания

Да, звучит смехотворно, я знаю. Ничего не гниёт в нашем желудке, давайте забудем уже об этом мифе. Не было доказано, что употребление пищи на голодный желудок улучшает усвоение питательных веществ. Более того, большинство витаминов и минералов усваиваются за пределами желудка — в кишечнике.

5. Двойная доза витаминов — двойная польза

— Кейт Ли, лицензированный врач-диетолог

Я однажды встретила маму, которая рассказывала, что хочет давать двойные дозы витаминов своим детям, чтобы их показатели стали «выше нормы». Забудьте об этом! Несмотря на распространённое мнение, больше не значит лучше, когда речь идёт о добавках. Употребление большого количества тех же витаминов может обернуться серьёзными побочными эффектами. Например, витамины A, D, E и K — жирорастворимые, они накапливаются в печени, а не удаляются вместе с мочой как водорастворимые витамины.

6. Не ешьте кукурузу, так как фермеры кормят ею коров для набора веса

— Кристи Кафлин, диетолог

Одна моя клиентка услышала этот совет от своего тренера — и не ела кукурузу в течение четырёх или пяти лет. К счастью, я смогла переубедить её. Я напомнила, что анатомия человека отличается от анатомии животных, особенно коров — у них ещё есть несколько желудков. Мы закончили наш разговор на том, что плохих продуктов нет. Любой продукт может стать частью здоровой диеты.

7. Сначала съедайте мясо, а только после этого салат, потому что салат помогает переваривать пищу

— Аллегра Гаст, диетолог

Все продукты, которые вы съели, превращаются в химус (жидкую смесь частично переваренной пищи, желудочного и кишечного соков и ферментов). Если вы сначала съедите мясо, то, скорее всего, просто насытитесь им и не захотите после этого салат. А съев салат первым, вы точно будете уверены, что употребили необходимую для себя зелень.

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