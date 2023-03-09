Какие изобретения американских индейцев стали благами для всего человечества и актуальны даже в наши

Человек, пользуясь повседневными вещами, редко задумывается – откуда же взялись все эти блага современной цивилизации. А между тем некоторые из них были придуманы аборигенами Америки задолго до того, как европейцы открыли для себя Новый свет. Некоторые из этих находок «бледнолицые» позаимствовали у индейцев. А некоторые были утрачены, и только позже «перепридуманы» в Европе. Как бы там ни было, но в гардеробе и аптечке современного человека есть вещи, появлением которых мы обязаны американским индейцам.
Пончо и дождевик
Квадратный (прямоугольный) кусок полотна или плотной ткани, в центре которого сделано отверстие-горловина, является весьма многоцелевым предметом. Он может служить как верхней одеждой, так и одеялом или подстилкой. Ученые считают, что пончо придумали примерно в IV веке до н. э. индейские племена паракас и мапуче, которые жили на территориях нынешних Аргентины, Перу и Чили.
Индейцы в Чили в национальной одежде. 1799-1853 гг. / Источник: wikipedia.org
Столетием позже ольмеки – племя, жившее на Юкатане (нынешняя Мексика), освоило изготовление водонепроницаемых пончо. Для этого их пропитывали соком каучукового дерева и «высушивали» в дыме от сгорающей скорлупы кокосовых орехов. Так в III веке до н. э. были изготовлены первые дождевики.
После того как обе Америки были завоеваны – колонизаторы позаимствовали у индейцев пончо. Сначала прорезиненные накидки в середине XIX века облюбовали кавалеристы США. Во время обеих Мировых войн этот элемент одежды был частью экипировки американских пехотинцев. Однако не только армия США использовала пончо.
Униформа немецких солдат – как армии Вермахта, так и воинских подразделений СС, предусматривала наличие пончо из влагоотталкивающей ткани – zeltbahn. Из 4 таких накидок можно было сложить походную палатку.
Палатка из пончо zeltbahn / Источник: twitter.com
В 60-х годах XX века с появлением субкультуры хиппи пончо становится популярным на всех континентах. Естественно, дизайн этой накидки неоднократно менялся, однако неизменными оставались главные ее элементы – отверстие для головы в центре и отсутствие рукавов.
Сандалии, мокасины и водонепроницаемая обувь
Во время археологических раскопок в пещере Форт-Рок (США, штат Орегон), в древнем слое вулканического пепла ученые обнаружили хорошо сохранившуюся пару сандалий. Проведя радиоуглеродный анализ находки, археологи выяснили, что обувь была создана примерно 10 тысяч лет назад – намного раньше появления пирамид в Египте и зарождения античной цивилизации.
Сандалия из Чако-Каньона, XII век, индейская культура Анасази / Источник: was.nedia.com
Сандалии находят практически по всей территории Центральной и Южной Америк. Основным материалом для плетения этой обуви индейцам служили волокна кактусов агава или юкка.
В Северной Америке коренные ее жители предпочитали более теплую закрытую обувь – мокасины. Изготовлять их начали примерно 2,5 тысячи лет назад их из шкур диких животных – оленей, лосей, бизонов, медведей и тюленей. Сшивали элементы обуви тонкими полосками из этих же шкур или животными жилами. В зависимости от сезона у индейцев были летние или зимние мокасины. Присутствовали и комбинированные «модели» – легкие тапки можно было превратить в высокие ботинки или сапоги, приделав к ним голенища из меха животных.
Древний мокасин из пещеры Хогап. Создан около 420 года нашей эры. / Источник: wikipedia.org
Ольмеки, научившись превращать сок каучукового дерева в резину (дым от сжигания кокосов содержал фенолы и уксусную кислоту, которая способствовала твердению каучука), стали делать водонепроницаемую обувь. Для этого над костром устанавливали глиняную воронку, которая собирала дым в одну струю. Над этой струей размещали форму будущей обуви, также сделанную из глины, и несколько десятков раз поливали ее соком каучукового дерева. Застывший башмак снимали с глиняной формы и приступали к изготовлению следующего «экземпляра».
Сбор сока каучукового дерева / Источник: poliolefins.ru
В цивилизованном мире вулканизация резины с помощью сжигания серы была запатентована лишь в 1844 году.
Веер и зонт
Независимо от древних китайцев в Америке были также придуманы веер и зонт. В племенах майя и инков эти предметы изготовляли из перьев птиц. Изобрели зонт и веер центральноамериканские индейцы для того, чтобы хоть как-то спастись от летнего зноя и удушающей влажности воздуха. На барельефах и фресках майя, найденных исследователями, довольно часто изображаются знатные индейцы, которых слуги или рабы обдувают опахалами.
Королева Инков с ребенком. Слуги держат над ними зонт. Иллюстрация из «Кодекса Муруа», 15 век / Источник: wikipedia.org
Кроме спасения от жары для вееров индейцы нашли и другое применение. Ими они раздували костры до того времени, пока не появились кузнечные меха.
Аптечки, хинин и обезболивающие
На территории Южной и Северной Америк во время раскопок повсеместно обнаруживают индейские походные аптечки – кожаные или тканевые мешочки с инструментами и лекарствами. Причем инструментарий «краснокожих» докторов везде был практически идентичным: тканевые повязки, нитки, иголки, пинцеты, шприцы, скальпели из обсидиана и ступки с пестиками для приготовления порошков.
Медицина ацтеков. Флорентийский кодекс, книга 10, 1569 год / Источник: facebook.com
Самой древней из таких аптечек, которую археологи нашли в Перу, примерно 3,5 тысячи лет.
Для лечения лихорадок в племени кечуа, которое проживало в перуанских Андах, использовали отвар и настой из коры хинного дерева. После колонизации Америки европейцами на континенте вспыхнула эпидемия малярии. Именно настоями коры хины людям удалось победить болезнь.
В Европу кора хинного дерева попала в 1648 году. Ее привез из Америки испанский доктор Хуан де Вега. Хинин из «иезуитской коры» (так назвали хину европейцы) впервые удалось выделить лишь в 1820 году, и только через 7 лет начать промышленное производство этого лекарства.
Хинное дерево / Источник: forexdengi.com
Анестезия в средневековой Европе – это большие дозы спиртного или опиума. Как альтернатива – удар деревянной дубинкой по голове. А вот индейцы научились эффективно обезболивать перед операциями еще в I веке до н. э.
Ацтекские доктора в качестве анестетика использовали пейот – один из видов кактусов. Из него получали сильнодействующее психоактивное вещество мескалин. Именно его ацтеки добавляли во втирания, примочки и настойки. Для инков анестетиком служили листья коки, которые индейцы применяли как наружно (прикладывая толченый лист к ране), так и внутренне (жуя листья).
Так выглядит пейот в природе / Источник: travelask.ru
Племена индейцев, которые жили на территории современного американского штата Вирджиния, в качестве обезболивающего средства использовали корень дурмана. Из него делали своеобразные «пластыри», которые можно было наложить на рану или ушиб. Европейские колонизаторы позже позаимствовали это средство.
В качестве обезболивающего и жаропонижающего «препарата» аборигены североамериканского континента заваривали и пили чай из молодых веток ивы. Уже в XX веке, когда ученые провели химический анализ коры этого дерева – в ней было обнаружено большое количество салициловой кислоты. Элемента, который является главной составляющей современного аспирина.
Шприцы, детские бутылочки и оральные контрацептивы
Шприц для инъекций в Европе был придуман в 53 году XIX века. Но индейские врачи умели вводить лекарства под кожу своим пациентам еще за несколько столетий до этого. В качестве иглы использовались полые кости птиц, а сам препарат заливали в баллон из каучука или же мочевой пузырь мелких животных.
Индейский лекарь делает операцию. Современный рисунок / Источник: twitter.com
Подобный принцип применялся индейцами и при изготовлении бутылочек для искусственного вскармливания новорожденных. В такую емкость помещали смесь из перетертых с молоком или мясом орехов. Все края плотно завязывали животными жилами, оставляя младенцу для сосания одну сторону.
Еще задолго до прихода европейцев индейцы Северной Америки умели контролировать рождаемость детей в своих общинах с помощью оральной контрацепции. Женщины из племен навахо и шошонов принимали внутрь измельченные в порошок побеги одной из разновидностей растения «огуречник аптечный» – Lithospermum ruderale.
Разновидность огуречника аптечного Lithospermum ruderale / Источник: calflora.org
Индейцы племени потаватоми для этих же целей применяли настойку или порошок из веток кендыря – дикорослого кустарника. В XX веке ученые провели опыты на лабораторных крысах и доказали, что оба эти растения действуют угнетающе на процесс овуляции у самок. Интересно, что в США официально оральные контрацептивы были одобрены и разрешены к использованию лишь в начале 1960-х годов.
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