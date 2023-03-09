Какие изобретения американских индейцев стали благами для всего человечества и актуальны даже в наши

Пончо и дождевик

Индейцы в Чили в национальной одежде. 1799-1853 гг. / Источник: wikipedia.org

Палатка из пончо zeltbahn / Источник: twitter.com

Сандалии, мокасины и водонепроницаемая обувь

Сандалия из Чако-Каньона, XII век, индейская культура Анасази / Источник: was.nedia.com

Древний мокасин из пещеры Хогап. Создан около 420 года нашей эры. / Источник: wikipedia.org

Сбор сока каучукового дерева / Источник: poliolefins.ru

Веер и зонт

Королева Инков с ребенком. Слуги держат над ними зонт. Иллюстрация из «Кодекса Муруа», 15 век / Источник: wikipedia.org

Аптечки, хинин и обезболивающие

Медицина ацтеков. Флорентийский кодекс, книга 10, 1569 год / Источник: facebook.com







Хинное дерево / Источник: forexdengi.com

Так выглядит пейот в природе / Источник: travelask.ru

Шприцы, детские бутылочки и оральные контрацептивы

Индейский лекарь делает операцию. Современный рисунок / Источник: twitter.com

Разновидность огуречника аптечного Lithospermum ruderale / Источник: calflora.org