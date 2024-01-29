5 стереотипов о том, «как полагается работать», которые мешают быть счастливыми

В современном обществе мерилом социальности является трудоустроеннность, а мерилом успешности – успешная трудоустроенность. Этот постулат оброс всевозможными социальными стигмами, и порой можно увязнуть в омуте чужих пониманий о том, что есть хорошая работа. Данный материал собрал пять самых стойких мифов о работе, которые огромному количеству людей не позволяют изменить жизнь и стать в разы счастливее.
1. Работать нужно очень много
Путь к потере себя. / Фото: Midjourney
В саркастической песне об ужасах жизни в СССР Вячеслав Бутусов пел такие строчки: «Здесь женщины ищут, а находят лишь старость, здесь мерилом работы считают усталость». Горькая правда. А вот Стив Джобс говорил своим сотрудникам: «Мне не нужно, чтобы вы работали 24 часа в сутки. Мне нужно, чтобы вы работали головой». Мысль, что ты успешен, если пашешь без продыху, - упадочна.
Приведём пример из жизни. Жительница белорусского областного центра имеет образование преподавателя английского языка и ушла в самозанятость как репетитор. Выстроила расписание под свои биологические часы: работает во второй половине дня. Заработок хороший ввиду востребованности предмета. И бесконечно прилетает такой вайб от других людей в ключе: «А вот учителя вкалывают с утра до вечера в школе 5-6 дней в неделю и получают меньше». Что можно тут сказать? Видимо, этим учителям не хватает компетенции, чтобы быть репетитором и получать за один час столько, сколько за пресловутый «день с утра до вечера» в школе.
2. Удалённая работа – не работа
Так ЭТОЖНЕРАБОТА! / Фото: rg.ru
Одна знакомая автора данного текста является самозанятым ремесленником. Делает мебель, предметы интерьера. Много зарабатывает. Работает, разумеется, дома. Однажды ей написала одноклассница спросить, как дела. И случился такой диалог: «Где работаешь?» - «Дома работаю». – «А, ясно, сидишь дома в декрете». Вопиющая ситуация. Нужно раз и навсегда сказать себе, что если вы нашли работу мечты, которая выполняется дома, будь то копирайтинг, заполнение карточек WB или ремесленничество, то вы счастливый человек и вы должны определенно слать подальше тех, кто предлагает вам «ХОДИТЬ НА РАБОТУ».
3. Работа по найму – это «отстой»
Ты раб без вариантов!!! / Фото: sunhome.ru
Очень часто можно услышать стереотип, что работа по найму – для неудачников. Эдакий пункт-перевёртыш предыдущему пункту данного материала. Всем предлагают «перестать работать на дядю», и тут-то счастье просто свалится на голову. Это полная ерунда. Единственный параметр счастья карьерного – любовь к работе. Если вы преподаватель в университете, продавец в магазине или бариста в кофейне и ваша работа доставляет вам радость, то это единственное, что должно иметь для вас значение.
4. Нужно всегда стремиться к карьерному росту
Карьенрняа лестница - не панацея. / Фото: Midjourney
Конечно, кто ж будет покупать в соцсети курсы «супешного успеха», если все вдруг решат, что карьерный рост – необязателен. Дурацкая ловушка! Если вы довольны той должностью, которую занимаете, если вам хватает вашей зарплаты на базовые (и не только) нужды, всегда помните, что если вы повыситесь по пресловутой карьерной лестнице, то у вас станет больше задач и вы будете иметь меньше времени на себя/семью/сон/счастье.
5. Без таланта ты ничтожество
Всё, таланта нет, давай до свидания! / Фото: Midjourney
Бред! В настоящее время очень многие позиции не требуют специальных навыков, которые можно классифицировать как «талант». Вернёмся к теме бариста. Например, вы стали бариста. Вы начинаете с некой зарплаты, потом развиваетесь, посещаете разные курсы и семинары, делаете кофе всё лучше и лучше, всё лучше и лучше умеете работать с потоком людей. Вас делают управляющим кофейни. Ваша зарплата растёт. А ведь варить кофе – это не «талант». Это просто скилл, на котором вы можете зарабатывать и преспокойно копить на жалье или авто, впоследствии их купить. То же с такими профессиями, как продавец или менеджер торгового зала. Тут речь не про таланты. А просто про то, что вы – трудоспособны. Это самое главное!
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