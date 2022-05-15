С нами не соскучишься!

8 128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lucik Lucivih
    Раз человек хочет учится почему бы и нет.Никогда не поздно
  • Вальтер Юпитер
    А где же НОВИЧОК??? Его так рекламировали, а теперь забыли.... Обижаете однако Новичка. А может он уже и не новичок? ...Как работают и ка...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Интересно кем спасшие дети эти , а теперь их внуки родственники стали и какую политику поддерживают...Другой Шиндлер: з...

Правила жизни великолепной Катрин Денев, которые помогут найти ответы на многие вопросы


Правила жизни великолепной Катрин Денев, которые помогут найти ответы на многие вопросы


22 октября отметила своё юбилей французская актриса звезда «Шербурских зонтиков» Катрин Денев. Её не раз звали в Голливуд, но она осталась верна родному французскому кинематографу. Она не только известная актриса и лицо Chanel №5, но и настоящая красивица и икона стиля, которой и сегодня поклоняются миллионы.


Лучший способ сохранить любовь мужчины – не выходить за него замуж.

Пока существуют разводы, в браке нет смысла.

Нет, я не изощренна. Я всего лишь иронична. Любовь, соблазнение и все такое – для меня только шутка.

Правила жизни великолепной Катрин Денев, которые помогут найти ответы на многие вопросы

 

У итальянца в голове только две мысли; вторая – это спагетти.

С самого начала брак был установлен по презренным практическим соображениям – чисто мужская идея.

Любовь и ненависть — это одинаковые вещи.
Правила жизни великолепной Катрин Денев, которые помогут найти ответы на многие вопросы


 

Боюсь любви, как боюсь боли. Потому что оборотная сторона любой любви — всегда боль.

Мужчины хороший народ, но женщины обладают магией.

Старайтесь чаще петь. Пение прогревает душу.
Правила жизни великолепной Катрин Денев, которые помогут найти ответы на многие вопросы

 

Бывают моменты, когда ощущаю себя счастливой или глубоко несчастной. Словно я знаю, что когда счастлива, то потом придется за это расплачиваться. А иногда случается даже заплатить заранее…

Красота — ничто, если не носить ее как знамя, как оружие, как меч.

Любовь — это страдание. Одна сторона всегда любит больше.

Правила жизни великолепной Катрин Денев, которые помогут найти ответы на многие вопросы


 

Не бойтесь взрослеть – в каждом возрасте есть своя прелесть. Ушедшие годы – это опыт, мудрость, чувство мора, спокойный и трезвый взгляд на все происходящее в жизни.
Правила жизни великолепной Катрин Денев, которые помогут найти ответы на многие вопросы

 

Красота – это самая необходимая вещь в мире и в тоже время это самая ненужная вещь. В человеке для меня ценны смесь чувственности с индивидуальностью.

Я — мать, а мать никогда не может быть одинокой.
Правила жизни великолепной Катрин Денев, которые помогут найти ответы на многие вопросы


 

Самые прекрасные отношения между мужчиной и женщиной за минуту до близости…

Не получилось через дверь, попробуй через окно.
Правила жизни великолепной Катрин Денев, которые помогут найти ответы на многие вопросы


 

Не так давно я видела в интернете тот рекламный ролик Chanel N°5, в котором снялась почти 40 лет назад. Большой хит, оказывается! Я там сижу в черном платье и показываю вам только колено. Сижу и говорю о любимом, и все это сексуально не из-за того, что вы видите, а из-за того, что слышите. Сейчас наоборот: вам готовы все показать, но вы ничего не услышите.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Правила жизни великолепной Катрин Денев, которые помогут найти ответы на многие вопросы

И не забудьте:
Правила жизни великолепной Катрин Денев, которые помогут найти ответы на многие вопросыПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх