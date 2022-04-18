Зачем сажать два томата в одну лунку

Высаживать два томата в одну лунку — это хорошая экономия земли на участке. Однако не всем томатам подойдёт данный совет. Узнайте, какие томаты будут великолепно развиваться по 2 в 1 лунке и давать прекрасный урожай, а какие — нет.







Томаты высотой 1,5-2 метра (высокорослые), которые ведутся в 1-2 стебля, можно и нужно высаживать по два в лунку. Если же у вас есть рассада низкорослых томатов (до 1 метра), то они, как правило, ведутся в 2-3 стебля. Их следует высаживать по одному в лунку.







Перед посадкой, конечно же, нужно подготовить лунки. В неё насыпаются удобрения по выбору огородника (можно использовать перегной, готовое комплексное удобрение, а можно просто засыпать крапиву и золу). Затем лунка проливается слабым раствором марганцовки.







После чего высаживаются два высокорослых томата в одну лунку. Если томат даст плод весом 150 гр., то такое растение следует вести в 1 стебель. Если 100 гр. — то можно вести в два стебля, но также высаживать по 2 томата в 1 лунку. Это удобно и практично!







Подробнее о том, как высадить два томата в одну лунку, смотрите в видео ниже:



