Бедуины, живущие в пустынях - неряхи: откуда взялось это мнение и почему является мифом

О том, что в прошлом вопрос гигиены нередко ставился довольно условно у многих народов, знают многие. Однако иногда это является скорее мифом, чем реальным положением дел. В том числе это касается и арабов, которые живут в пустынях. Частенько о людях, вынужденных находиться в условиях постоянного дефицита воды, говорили как о самых больших неряхах., ведь у жителей пустынь собственная система гигиены.
Арабов зря считают неряхами. /Фото: gallerix.asia
Жителей Аравийского полуострова и регионов Африки нередко описывают грязными и немытыми. Особенно это касается периода Средневековья, когда после очередного крестового похода в Европе появлялись характеристики арабов-завоевателей как неряшливых варваров. Обычно считалось, что раз уж там отсутствуют в большинстве случаев системы водопроводов и общественных бань, то они их жители и кочевники могли мыться разве что от случая к случаю, или ограничивались обтиранием, а регулярное мытьё было доступно разве что для богачей.
Бедуинов европейцы часто изображали грязнулями. /Фото: alinec.ru
Справедливости ради, стоит отметить, что некоторая доля истины в этих замечаниях есть. Например, есть мнение, что в пустынях чужаков старались держать подальше от секретов проживания бедуинов в условиях сильной жары. Особенно это касается потайных колодцев, которые представляют собой сводчатые арыки с каменными накопителями воды. Они обычно максимально маскировались, поэтому информацию об их местонахождении имеют разве что местные жители. Поэтому путешественники, глядя на бедуинов, считали, что все арабы такие.
Колодцы в пустыне есть, но о них чужаку не расскажут. /Фото: vsegda-pomnim.com
Но главным опровержением этого мифа является религия. Мусульмане во все времена тщательно соблюдают практику пяти обязательных молитв в сутки, которые совершаются с омовением путём проведения руками по лицу. Кроме того, считается, что данный жест был позаимствован именно у бедуинов, которые по причине удалённости от воды использовали технику очищения рук и лица при помощи песка. Сегодня так, конечно, уже никто не делает, ведь современные технологии позволяют иметь минимальное количество воды для совершения необходимых гигиенических нужд.
Мусульманская вера помогала соблюдать гигиену. /Фото: dumsk.com
О том, что в древности мусульмане также могли без особого труда соблюдать правила гигиены, может свидетельствовать, как ни странно, климат Аравийского полуострова и африканских пустынь. Всё очень просто: дело в том, что в жарких регионах планеты грязь просто не появляется в больших количествах, ведь единственный источник пыли представляет собой песчаные бури, высокие температуры испаряют пот с поверхности тела очень быстро, и грязи буквально некуда крепиться, а дополнительной защитой служит также одежда.
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