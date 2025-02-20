Бедуины, живущие в пустынях - неряхи: откуда взялось это мнение и почему является мифом

Арабов зря считают неряхами. /Фото: gallerix.asia

Бедуинов европейцы часто изображали грязнулями. /Фото: alinec.ru







Колодцы в пустыне есть, но о них чужаку не расскажут. /Фото: vsegda-pomnim.com

Мусульманская вера помогала соблюдать гигиену. /Фото: dumsk.com