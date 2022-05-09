15 убедительно-пугающих фактов о фастфуде, которые помогут питаться правильно

Фаст-фуд накрыл...

1. Ожирение, давление, рак

Фаст-фуд: ожирение, давление, рак.

2. 80 процентов всех рекламных роликов

Фаст-фуд: реклама - двигатель торговли.

3. Рынок конфет $ 23 млрд в год

Фаст-фуд: $ 23 млрд в год на конфеты.

4. Хэллоуин самый «нездоровый»

Фаст-фуд: $ 2 млрд на конфеты только за Хэллоуин.

5. Картофель фри

Фаст-фуд: картофель фри.

6. Dunkin' Donuts

Фаст-фуд: Dunkin' Donuts.

7. TV-реклама + Вторая мировая война

Фаст-фуд: TV-реклама + Вторая мировая война.

8. Мыло и бабл-гам

Фаст-фуд: бабл-гам.

9. Еда, еда, больше еды!

Фаст-фуд: еда, еда, больше еды!

10. Фаст-фуд западного типа

Фаст-фуд: Китай и фаст-фуд западного типа.

11. Фаст-фуд и дети

Фаст-фуд: дети под угрозой.

12. Период беременности и кормления грудью

Фаст-фуд: период беременности и кормления грудью.

13. Children’s Food Campaign

Фаст-фуд: Children’s Food Campaign.

14. Кукурузный декстрин

Фаст-фуд: кукурузный декстрин.

15. Поликистоз яичников и диабет 2 типа

Фаст-фуд: синдром поликистоза яичников и диабет 2 типа.