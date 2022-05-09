15 убедительно-пугающих фактов о фастфуде, которые помогут питаться правильно

Фаст-фуд накрыл...
Нездоровая пища, безусловно, является одним из самых приятных из удовольствий современного мира и неотъемлемой частью поп-культуры. Люди едят нездоровую пищу в ресторанах фаст-фуда, в школах, во время спортивных состязаний, в парках развлечений, кинотеатрах и мало задумываются, что подобная еда наносит непоправимый вред здоровью.
1. Ожирение, давление, рак
Фаст-фуд: ожирение, давление, рак.
Результаты систематических обследований пациентов в течение последних нескольких десятилетий показали, что чрезмерное потребление нездоровой пищи напрямую связано с ростом ряда заболеваний. В частности, это грозит ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким кровяным давлением, а также некоторыми видами рака.
2. 80 процентов всех рекламных роликов
Фаст-фуд: реклама - двигатель торговли.
Тем, кто ищет причину популяризации культуры фаст-фуда, стоит винить во всем телевизор. Уже был доказан тот факт, что почти 80 процентов всех рекламных роликов, которые показывают во ТВ в субботу утром во время передач для детей, связаны именно с фаст-фудом.
3. Рынок конфет $ 23 млрд в год
Фаст-фуд: $ 23 млрд в год на конфеты.
Американский рынок конфет стоимостью $ 23 млрд в год является мировым лидером в области продаж фаст-фуда. Удивительно, но продажи конфеты продолжают расти, несмотря на все опасения по поводу нездоровой пищи и ожирения.
4. Хэллоуин самый «нездоровый»
Фаст-фуд: $ 2 млрд на конфеты только за Хэллоуин.
На Хэллоуин продается конфет более чем на $ 2 млрд. Это делает Хэллоуин самым «нездоровым» праздником в году.
5. Картофель фри
Фаст-фуд: картофель фри.
Наиболее популярным типом нездоровой пищи во всем мире является картофель фри. Одна порция этого продукта в McDonald содержит около 600 калорий и ничуть не утолит голод, а наоборот сделает человека еще более голодным.
6. Dunkin' Donuts
Фаст-фуд: Dunkin' Donuts.
Сообщается, что Dunkin' Donuts продает около 6,4 млн пончиков в день; Другими словами, американцы потребляют более 2,3 млрд пончиков каждый год только в одной этой сети кофеен.
7. TV-реклама + Вторая мировая война
Фаст-фуд: TV-реклама + Вторая мировая война.
Перед тем как термин «фаст-фуд» стал популярным, нездоровая пища входила в ежедневный рацион американцев даже в 1920-е годы. Но только благодаря телевизионной рекламе после Второй мировой войны нездоровая пища стала массово популярной.
8. Мыло и бабл-гам
Фаст-фуд: бабл-гам.
Наверняка, каждый когда-то задумывался, как жевательная резинка стала настолько популярной. Еще в 1891 году Уильям Ригли-младший начал продавать мыло в Чикаго. Чтобы увеличить продажи своего товара, он вручал в подарок упаковку жвачки каждому своему клиенту. Когда его жевательная резинка стала хитом, он решил начать самому производить и продавать бабл-гам вместо мыла.
9. Еда, еда, больше еды!
Фаст-фуд: еда, еда, больше еды!
Подавляющее большинство исследователей и диетологов утверждают, что жиры в нездоровой пище приводят к тому, что мозг начинает хотеть еще больше пищи. Это в итоге приводит к ожирению в долгосрочной перспективе.
10. Фаст-фуд западного типа
Фаст-фуд: Китай и фаст-фуд западного типа.
Недавно в Китае было проведено научное исследование. Его результаты показали, что уровень рака молочной железы в стране значительно вырос из-за увеличения употребления фаст-фуда западного типа.
11. Фаст-фуд и дети
Фаст-фуд: дети под угрозой.
Существует теория, что ежедневное употребление сладостей и фаст-фуда детьми приводит к их склонности к насилию в более позднем возрасте. Однако, есть много психологов и ученых, которые полностью опровергают эту теорию.
12. Период беременности и кормления грудью
Фаст-фуд: период беременности и кормления грудью.
Многие исследования показали, что матери, которые едят нездоровую пищу во время беременности или кормления грудью детей, виноваты в том, что их дети склонны к ожирению на протяжении всей своей жизни. Их дети также склонны к диабету, высокому уровню холестерина и высокому содержанию жиров в крови.
13. Children’s Food Campaign
Фаст-фуд: Children’s Food Campaign.
Children’s Food Campaign (CFC) провела обследование детской еды. Обнаружилось, что некоторые продукты питания, предназначенные для младенцев, могут содержать столько же, если не больше, насыщенных жиров и сахара, чем нездоровая пища.
14. Кукурузный декстрин
Фаст-фуд: кукурузный декстрин.
Всякий раз, когда в голову придет желание слопать нездоровую пищу, нужно вспомнить один интересный факт. Кукурузный декстрин, который используется в некоторых видах фаст-фуда в качестве загустителя, также используется в качестве клея на конвертах и почтовых марках.
15. Поликистоз яичников и диабет 2 типа
Фаст-фуд: синдром поликистоза яичников и диабет 2 типа.
Недавний опрос показал, что молодые женщины, которые едят нездоровую пищу, постоянно подвергаются более высокому риску развития синдрома поликистоза яичников. Это состояние обычно вызывает диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания.
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