20 советских лакомств, вкус которых просто невозможно забыть

Советские лакомства, вкус которых просто невозможно забыть.

1. Советский деликатес

Печенье и сливочное масло - лучшее лакомство не только для детей, но и взрослых.

2. «Чайный гриб» в банке под марлей

Напиток «Чайный гриб» был почти в каждой советской семье.

3. Щавель

Распространённое растение, которое советская детвора любила употреблять в пищу.

4. Концентрат киселя

Сладкий, а главное натуральный экстракт, который так любили грызть советские дети.

5. Баранки, бублики и сушки

Сушки, бублики и баранки были одними из самых популярных лакомств в СССР.

6. Сладкий бутерброд с сахаром

Хлеб с сахаром - любимый советский деликатес, который мы обожали в детстве.

7. Карамель в домашних условиях

Одна из любимых вкусняшек советского периода.

8. Жвачка родом из детства - смола плодовых деревьев

Смола с различных плодовых деревьев стала отличной заменой жевательной резинки для советских детей и подростков.

9. Хрустящие огурцы

Хрустящие соленые консервированные огурцы, вкус которых ничем не отличался от бочковых.

10. Аскорбиновая кислота

Вкусные витаминки, которые дети были готовы есть в любых количествах.

11. Банка сгущенного молока из СССР

В советские времена вареное сгущенное молоко изготавливали исключительно в домашних условиях.

12. Домашние вафельные трубочки

Любимое всеми с детства хрустящее лакомство.

13. Хлеб с подсолнечным маслом и солью

Политый подсолнечным маслом и посыпанный солью хлеб - любимое блюдо родом из СССР.

14. Свежий зеленый горошек

Свежий зеленый горошек, который обладает множеством полезных свойств.

15. Сбор берёзового сока

Берёзовый сок широко использовался в качестве напитка в СССР.

16. Восточный десерт

Любимое лакомство для советских детей, изготавливаемое из сахара и орехов.

17. Маленькие ароматные леденцы «Монпансье»

Фруктовые разноцветные леденцы в жестяных коробочках, которые считались самой популярной сладостью в СССР.

18. Молочная смесь «Малыш»

Молочная смесь - натуральный продукт здорового питания.

19. Плавленый сыр «Дружба»

Легендарный плавленый сыр, известный всем ещё с советских времен.

20. Конфеты ириски

В советское время получили широкое распространение мелкие конфеты в обёртке.