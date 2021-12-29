20 советских лакомств, вкус которых просто невозможно забыть

Советские лакомства, вкус которых просто невозможно забыть.
Современным детям доступно невообразимое разнообразие сладостей в супермаркетах. Бери - не хочу. А вот у их родителей в советское время лакомства были немного другие. Наверняка многие вспомнят, как в детстве выходили во двор с хлебом, посыпанным сахаром, а все вокруг просили укусить.
1. Советский деликатес
Печенье и сливочное масло - лучшее лакомство не только для детей, но и взрослых.
2. «Чайный гриб» в банке под марлей
Напиток «Чайный гриб» был почти в каждой советской семье.
3. Щавель
Распространённое растение, которое советская детвора любила употреблять в пищу.
4. Концентрат киселя
Сладкий, а главное натуральный экстракт, который так любили грызть советские дети.
5. Баранки, бублики и сушки
Сушки, бублики и баранки были одними из самых популярных лакомств в СССР.
6. Сладкий бутерброд с сахаром
Хлеб с сахаром - любимый советский деликатес, который мы обожали в детстве.
7. Карамель в домашних условиях
Одна из любимых вкусняшек советского периода.
8. Жвачка родом из детства - смола плодовых деревьев
Смола с различных плодовых деревьев стала отличной заменой жевательной резинки для советских детей и подростков.
9. Хрустящие огурцы
Хрустящие соленые консервированные огурцы, вкус которых ничем не отличался от бочковых.
10. Аскорбиновая кислота
Вкусные витаминки, которые дети были готовы есть в любых количествах.
11. Банка сгущенного молока из СССР
В советские времена вареное сгущенное молоко изготавливали исключительно в домашних условиях.
12. Домашние вафельные трубочки
Любимое всеми с детства хрустящее лакомство.
13. Хлеб с подсолнечным маслом и солью
Политый подсолнечным маслом и посыпанный солью хлеб - любимое блюдо родом из СССР.
14. Свежий зеленый горошек
Свежий зеленый горошек, который обладает множеством полезных свойств.
15. Сбор берёзового сока
Берёзовый сок широко использовался в качестве напитка в СССР.
16. Восточный десерт
Любимое лакомство для советских детей, изготавливаемое из сахара и орехов.
17. Маленькие ароматные леденцы «Монпансье»
Фруктовые разноцветные леденцы в жестяных коробочках, которые считались самой популярной сладостью в СССР.
18. Молочная смесь «Малыш»
Молочная смесь - натуральный продукт здорового питания.
19. Плавленый сыр «Дружба»
Легендарный плавленый сыр, известный всем ещё с советских времен.
20. Конфеты ириски
В советское время получили широкое распространение мелкие конфеты в обёртке.
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