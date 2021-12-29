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20 советских лакомств, вкус которых просто невозможно забыть


Советские лакомства, вкус которых просто невозможно забыть.

Советские лакомства, вкус которых просто невозможно забыть.

Современным детям доступно невообразимое разнообразие сладостей в супермаркетах. Бери - не хочу. А вот у их родителей в советское время лакомства были немного другие. Наверняка многие вспомнят, как в детстве выходили во двор с хлебом, посыпанным сахаром, а все вокруг просили укусить.

1. Советский деликатес


Печенье и сливочное масло - лучшее лакомство не только для детей, но и взрослых.

Печенье и сливочное масло - лучшее лакомство не только для детей, но и взрослых.

 

2. «Чайный гриб» в банке под марлей


Напиток «Чайный гриб» был почти в каждой советской семье.

Напиток «Чайный гриб» был почти в каждой советской семье.

 

3. Щавель


Распространённое растение, которое советская детвора любила употреблять в пищу.

Распространённое растение, которое советская детвора любила употреблять в пищу.

 

4. Концентрат киселя


Сладкий, а главное натуральный экстракт, который так любили грызть советские дети.

Сладкий, а главное натуральный экстракт, который так любили грызть советские дети.

 

5. Баранки, бублики и сушки


Сушки, бублики и баранки были одними из самых популярных лакомств в СССР.

Сушки, бублики и баранки были одними из самых популярных лакомств в СССР.

 

6. Сладкий бутерброд с сахаром


Хлеб с сахаром - любимый советский деликатес, который мы обожали в детстве.

Хлеб с сахаром - любимый советский деликатес, который мы обожали в детстве.

 

7. Карамель в домашних условиях


Одна из любимых вкусняшек советского периода.

Одна из любимых вкусняшек советского периода.

 

8. Жвачка родом из детства - смола плодовых деревьев


Смола с различных плодовых деревьев стала отличной заменой жевательной резинки для советских детей и подростков.

Смола с различных плодовых деревьев стала отличной заменой жевательной резинки для советских детей и подростков.

 

9. Хрустящие огурцы


Хрустящие соленые консервированные огурцы, вкус которых ничем не отличался от бочковых.

Хрустящие соленые консервированные огурцы, вкус которых ничем не отличался от бочковых.

 

10. Аскорбиновая кислота


Вкусные витаминки, которые дети были готовы есть в любых количествах.

Вкусные витаминки, которые дети были готовы есть в любых количествах.

 

11. Банка сгущенного молока из СССР


В советские времена вареное сгущенное молоко изготавливали исключительно в домашних условиях.

В советские времена вареное сгущенное молоко изготавливали исключительно в домашних условиях.

 

12. Домашние вафельные трубочки


Любимое всеми с детства хрустящее лакомство.

Любимое всеми с детства хрустящее лакомство.

 

13. Хлеб с подсолнечным маслом и солью


Политый подсолнечным маслом и посыпанный солью хлеб - любимое блюдо родом из СССР.

Политый подсолнечным маслом и посыпанный солью хлеб - любимое блюдо родом из СССР.

 

14. Свежий зеленый горошек


Свежий зеленый горошек, который обладает множеством полезных свойств.

Свежий зеленый горошек, который обладает множеством полезных свойств.

 

15. Сбор берёзового сока


Берёзовый сок широко использовался в качестве напитка в СССР.

Берёзовый сок широко использовался в качестве напитка в СССР.

 

16. Восточный десерт


Любимое лакомство для советских детей, изготавливаемое из сахара и орехов.

Любимое лакомство для советских детей, изготавливаемое из сахара и орехов.

 

17. Маленькие ароматные леденцы «Монпансье»


Фруктовые разноцветные леденцы в жестяных коробочках, которые считались самой популярной сладостью в СССР.

Фруктовые разноцветные леденцы в жестяных коробочках, которые считались самой популярной сладостью в СССР.

 

18. Молочная смесь «Малыш»


Молочная смесь - натуральный продукт здорового питания.

Молочная смесь - натуральный продукт здорового питания.

 

19. Плавленый сыр «Дружба»


Легендарный плавленый сыр, известный всем ещё с советских времен.

Легендарный плавленый сыр, известный всем ещё с советских времен.

 

20. Конфеты ириски


В советское время получили широкое распространение мелкие конфеты в обёртке.

В советское время получили широкое распространение мелкие конфеты в обёртке.

 

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20 советских лакомств, вкус которых просто невозможно забыть

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20 советских лакомств, вкус которых просто невозможно забытьПодписаться на мой Instagram
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