Максим Галкин и Алла Пугачева: Какие машины есть в гаражах знаменитостей

Как и большинство других звезд отечественной эстрады Максим Галкин и Алла Пугачева выбирают для себя только самые дорогие и роскошные автомобили. Сколько точно машин в их «совместном» гараже, сказать сложно. Тем не менее, есть несколько моделей, на которых знаменитые персоны то и дело выбираются в люди.
1. Bentley Arnage RL
У Аллы и Максима такие же. |Фото: avtorinok.ru.
Один из самых любимых автомобилей Максима Галкина. Этот «люксовый» автомобиль своего рода обязательный «аксессуар» в гараже состоятельного человека. Интересной деталью является то, что данный автомобиль фактический клон знаменитого Rolls-Royce Silver Seraph. Чаще всего машина комплектуется 6.72-литровым двигателем V8.
Кстати, точно такой же есть еще и у Аллы Пугачевой. Подарил машину артистке ее нынешний супруг.
2. Mercedes-Benz SL-класс
Выглядит очень круто. |Фото: bentleygoldcoast.com.
Несколько раз Максим Галкин был замечен на роскошном спортивном автомобиль Mercedes-Benz SL. В свет на этом красавце шоумен выбирается совсем не часто. За все время журналистам лишь несколько раз удалось «застукать» Галкина в немецком авто данной модели. Стоит такая машина в России 7-8 млн рублей. Куда важнее, что у нее очень дорогое обслуживание.
3. Lamborghini Murcielago
Весьма редкий автомобиль. |Фото: jauns.lv.
Некоторое время назад в сети появились фото Lamborghini Murcielago, который стоял во дворе замка артиста. На сегодняшний день данный автомобиль больше не производится. Последний экземпляр сошел с конвейера в 2010 году. По всей видимости, Максиму Галкину удалось разжиться одним из 4099 экземпляров.
4. Mercedes-Maybach S-класса
Очень дорогая игрушка. |Фото: avtozvuk-info.ru.
Больше всего Максим Галкин любит свой Mercedes-Maybach S-класса в кузове 222. Во всяком случае такой вывод можно сделать по частоте использования автомобилей артистом. Достаточно сказать, что такое роскошное авто стоит порядка 10 млн рублей и имеет при этом далеко не самое дешевое ежемесячное обслуживание.
5. Mercedes-Benz G-класс (не подтверждено)
Скорее всего есть и такой. |Фото: w-dog.ru.
Ходят слухи о том, что у Максима Галкина во владении имеется и Mercedes-Benz G-класс, причем тюнингованный, общей стоимостью более 30 млн рублей. Сам артист эту информацию не подтверждает, но и не отрицает, предпочитая во время интервью с журналистами отшучиваться по теме «Гелика».
6. Audi ТТ
Первая люксовая машина певицы. |Фото: audi-tt.ru.
У Аллы Борисовны Пугачевой достаточно большой автопарк, однако особого упоминания достоин Audi ТТ. Эту машину ей когда-то подарил бывший супруг Филипп Киркоров. Именно это авто положило начало «люксовой» коллекции известной эстрадной певицы.
7. Mercedes Pullman
Вот такой лимузин. |Фото: autorenter.ru.
Сама Алла Борисовна несколько раз утверждала о том, что ее любимым подарком-автомобилем является Mercedes Pullman. Когда-то давно эту машину ей преподнёс в качестве дара бывший мэр Москвы Юрий Лужков.
Алла Борисовна любит лимузины. |Фото: autorenter.ru.
Любопытно, что спустя некоторое время Пугачева купила себе еще один Mercedes Pullman, уже самостоятельно, причем белого цвета.
8. Hummer H2
Подарок Филиппа. |Фото: autorenter.ru.
Имеется в коллекции Аллы Борисовны и такой автомобиль. Правда, Hummer H2 певицы переделан в лимузин в результате глубокого кастомайзинга. Это не единственный лимузин в коллекции исполнительницы, но совершенно ясно – самый любимый. Появление на таком гиганте всегда очень эффектно. Есть сведения о том, что машину певице подарил Максим Галкин.
9. Rolls-Royce Phantom
Есть и такое авто у Аллы Пугачевой. |Фото: artsfon.com.
Наконец, стоит упомянуть еще и о том, что в гараже звезды отечественной эстрады есть и Rolls-Royce Phantom. Машину исполнительнице подарил некоторое время назад Максим Галкин. По некоторым данным, стоит Rolls-Royce Пугачевой более 1 млн долларов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии