Максим Галкин и Алла Пугачева: Какие машины есть в гаражах знаменитостей

1. Bentley Arnage RL

У Аллы и Максима такие же. |Фото: avtorinok.ru.

2. Mercedes-Benz SL-класс

Выглядит очень круто. |Фото: bentleygoldcoast.com.

3. Lamborghini Murcielago

Весьма редкий автомобиль. |Фото: jauns.lv.

4. Mercedes-Maybach S-класса

Очень дорогая игрушка. |Фото: avtozvuk-info.ru.

5. Mercedes-Benz G-класс (не подтверждено)

Скорее всего есть и такой. |Фото: w-dog.ru.

6. Audi ТТ

Первая люксовая машина певицы. |Фото: audi-tt.ru.

7. Mercedes Pullman

Вот такой лимузин. |Фото: autorenter.ru.

Алла Борисовна любит лимузины. |Фото: autorenter.ru.

8. Hummer H2

Подарок Филиппа. |Фото: autorenter.ru.

9. Rolls-Royce Phantom

Есть и такое авто у Аллы Пугачевой. |Фото: artsfon.com.