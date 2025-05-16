Что такое Краковская колбаса и почему она была популярна в СССР

Почему краковскую колбасу так называют/ фото: ru.pinterest.com, drive2.ru
Редкий советский человек не любил Краковскую колбасу! И несмотря на то, что советской пищевой промышленности больше нет, ее продолжают производить и в наши дни. Вот только делая очередной сэндвич с пряным ломтиком колбасы, вряд ли кто-нибудь задумывается, почему этот мясной продукт так называется.
Вкус Краковской колбасы большому количеству россиян знаком с детства. Именно в Советском Союзе был разработан идеальный рецепт этого мясного продукта. Правда, сейчас большинство любителей этой колбасы уже не смогут ответить, почему она получила такое непривычное название. И чтобы это понять, нужно вспомнить историю несколько веков назад.
1. Колбасу назвали в честь польского города
Колбаса была названа в честь польского города/ фото: yaplakal.com
«Колясочка» или «коляска» - эти два термина относятся к Краковской колбасе. Именно так ее раньше называли из-за формы в виде колечка. А вот почему ее назвали именно Краковская существует много разных предположений. Но самой достоверной считается про польский город.
Еще в конце 16 века в городе Краков (Польша) мастера пищевой промышленности освоили технику копчения вареных мясных изделий. Они стали коптить отварное мясо, сардельки, небольшие колбаски, но самой вкусной оказалась колбаса, закрученная в кольцо. Ее готовили из мелко измельченного мяса, ароматных специй и чеснока. Колбаса состояла только из натуральных продуктов, а запах дымка придавал ей особый пряный вкус. Неудивительно, что вскоре она стала настолько популярной, что о ней узнали в других странах, где ей и дали названия в честь города производителя.
2. Появление свиного шпика в составе
В состав колбасы то добавляли сало, то его убирали/ фото: pikabu.ru
В России о Краковской узнали в конце 18 века. До 1917 года в стране ее готовили по оригинальному рецепту. А затем рецептуру стали адаптировать под продукты, которые были в достатке в стране. Правда, между производителями нередко возникал спор из-за входящих ингредиентов. Одни утверждали, что в состав колбасы нужно добавить свиное сало. Причем, так чтобы кусочки было видно при разрезе. Другие считали, что сало портит вкусовые качества и делает колбасу дешевой. Тем не менее до середины 30-х годов в Советском Союзе ее готовили со свиным шпиком.
3. Внедрение нового ГОСТа на варено-копченую колбасу
Самый удачный рецепт колбасы разработан Микоян/ фото: life-ussr.ru
Министр внешней торговли СССР Анастас Микоян пересмотрел состав мясного продукта, и с 1936 года ее стали изготавливать только из мясного фарша без добавления свиного сала. Новый ГОСТ был утвержден в начале 40-х. В нем было указано точное соотношение мяса, соли, специй. Правда, в регламенте также указано, что чистого мяса должно составлять не менее 60%, остальная часть может содержать жировые прослойки. Вот только у разных производителей колбаса получалась разная и тогда было принято решение разделить ее на группы, чтобы не вызывать непонимания у граждан.
4. Группы советской варено-копченой колбасы
Варено-копченую колбасу стали разделять на группы/ фото: agroforum.hu
Колбасу первой группы готовили из мясного фарша с добавлением незначительного количества свиного шпика. Позже такую колбасу стали называть Охотничьей. В состав второй группы входила рубленая свиная грудинка, окорока или лопатка с жирком. Этому виду колбас относилась «та самая» «Краковская», а также «Украинская», «Полтавская» и «Тбилисская». В состав третьей группы входил бараний жир.
Краковская колбаса всегда имела форму кольца/фото: youla.ru
Для изготовления всех групп колбас мясо сначала измельчали, а вот для Краковской жирную грудинку специально рубили, чтобы потом на срезе было видно мясные кусочки и жировую прослойку. Затем фарш объединяли в одном большом контейнере, куда добавляли специи и соль, хорошо перемешивали и набивали в натуральную оболочку. После колбасе придавали форму полукруга, термически обрабатывали и коптили. Для Полтавской готовила аналогичный фарш, но ей делали форму в виде батона, который перевязывали специальными нитями.
5. Почему эта колбаса стала популярной в СССР
Колбаса содержала большое количество полезных веществ/ фото: ru.pinterest.com
Такая технология изготовления просуществовала более 30 лет. За это время копченая колбаса с нежными мясными кусочками и жировой прослойкой была настоящим деликатесом, поскольку в составе содержались только натуральные продукты и никаких усилителей вкуса. Россияне использовали ее в качестве закуски по праздникам, а в будни готовили бутерброды, поджаривали на сковороде с яичницей и даже готовили супы.
Советские диетологи считали этот мясной продукт полезным, если есть в меру. Он помогал насытить организм коллагеном и эластином, которые необходимы для хорошего функционирования суставов. Также в колбасе содержалось большое количество белка и витаминов группы В, которые помогали бороться с анемией, заболеваниями нервной системы и истощением. Также колбасу было полезно есть людям, которые имели проблемы с кожей, повышенной утомляемостью, головные боли из-за развились в следствии длительного голодания во время военных конфликтов. В стране она пользовалась повышенным спросом.
6. Современная «Краковская» по ГОСТУ от 2012 года
В наши дни в колбасу стали добавлять посторонние компоненты/ фото: kolbasaclub.ru
В середине 70-х годов рецепт от Микояна стали пересматривать. В состав разрешили добавить посторонние компоненты, которые смогли бы удешевить производственный процесс. С годами Краковская колбаса утратила свои изначально полезные свойства. Теперь она стала относиться больше к закуске, чем к лечебному питанию.
Современные стандарты ГОСТа отличаются от советских/ фото: ru.pinterest.com,
Современные производители мясной продукции продолжают производить варено-копченую колбасу, среди которой есть Краковская. Практически все используют классический ГОСТовский рецепт от 2012 года. Фарш готовится из полужирной свинины, который набивается в натуральную оболочку, и затем формируется в виде колечек. Также на разрезе можно увидеть кусочки мелко нарубленной грудинки и шпика. Однако у современной и советской «Краковский» отличия все же есть. Теперь в мясной фарш разрешено добавлять ненатуральные компоненты, такие как фиксатор окраски, усилители вкуса и ароматизаторы. Но, несмотря на измененный состав, эта колбаса по сей день остается одной из самой любимой у россиян. Ее часто едят на завтрак или ужин, берут с собой в качестве сытного перекуса на работу или в дорогу.
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