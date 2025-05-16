Что такое Краковская колбаса и почему она была популярна в СССР

Почему краковскую колбасу так называют/ фото: ru.pinterest.com, drive2.ru

1. Колбасу назвали в честь польского города

Колбаса была названа в честь польского города/ фото: yaplakal.com

2. Появление свиного шпика в составе

В состав колбасы то добавляли сало, то его убирали/ фото: pikabu.ru

3. Внедрение нового ГОСТа на варено-копченую колбасу

Самый удачный рецепт колбасы разработан Микоян/ фото: life-ussr.ru

4. Группы советской варено-копченой колбасы

Варено-копченую колбасу стали разделять на группы/ фото: agroforum.hu

Краковская колбаса всегда имела форму кольца/фото: youla.ru

5. Почему эта колбаса стала популярной в СССР

Колбаса содержала большое количество полезных веществ/ фото: ru.pinterest.com

6. Современная «Краковская» по ГОСТУ от 2012 года

В наши дни в колбасу стали добавлять посторонние компоненты/ фото: kolbasaclub.ru

Современные стандарты ГОСТа отличаются от советских/ фото: ru.pinterest.com,