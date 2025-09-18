С нами не соску...
Жизненные закономерности в иллюстрациях

Жизненные закономерности в иллюстрациях Каждый день с нами случаются мелкие неприятности. То техника тормозит, когда необходимо что-то срочно отправить, то все светофоры попадаются тебе на пути, ну а про соседнюю очередь, которая всегда двигается быстрее, можно и не упоминать. Возможно, вы думаете, что это какой-то злой умысел Вселенной? Однако ей совершенно все равно, что вы будете переделывать ту работу, которую можно было сделать хорошо изначально. Всё намного проще: оказывается, в этом мире на всё есть свой закон, причем давно.

И хотя порой кажется, что многие вещи происходят сами по себе, это не так — ну или не совсем так. Некогда ученые озвучили закономерности бытовой жизни, которые позже получили свое название в честь «открывших» их деятелей науки. Мы выбрали для вас самые полезные из них и составили этот список необходимых законов и аксиом, которые сделают вашу жизнь проще.
И хотя они вызывают улыбку и не могут являться научными фактами, но кто сможет усомниться в их истинности? Жизненные закономерности в иллюстрациях 1. Аксиома Кана и Орбена: «Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!» Жизненные закономерности в иллюстрациях 2. Наблюдение Этторе: «Соседняя очередь всегда движется быстрее». Жизненные закономерности в иллюстрациях 3. Закон Хлейда: «Решение сложной задачи поручайте ленивому сотруднику — он найдет более легкий путь». Жизненные закономерности в иллюстрациях 4. Восьмое правило Фингейла: «Работа в команде очень важна. Она позволяет свалить вину на другого». Жизненные закономерности в иллюстрациях 5. Закон Дж. Б. Шоу: «Кто может — делает. Кто не может — учит». Жизненные закономерности в иллюстрациях 6. Закон Флагга: «Пришла нужда постучать по дереву — обнаруживаешь, что мир состоит из алюминия и пластика». Жизненные закономерности в иллюстрациях 7. Закон поиска: «Начинать поиски надо с самого неподходящего места». Жизненные закономерности в иллюстрациях 8. Закон Мескимена: «Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится». Жизненные закономерности в иллюстрациях 9. Закон Ван Роя: «Небьющаяся игрушка полезна для того, чтобы разбивать ею другие». Жизненные закономерности в иллюстрациях 10. Правило сроков выполнения проекта: «Первые 90% работы отнимают 10% времени, а последние 10% — оставшиеся 90% времени». Жизненные закономерности в иллюстрациях 11. Уотергейгейтский принцип: «О коррупции в правительстве всегда сообщается в прошедшем времени». Жизненные закономерности в иллюстрациях 12. Закон Нейсдра: «Можно сделать защиту от дурака, но только от неизобретательного».
Жизненные закономерности в иллюстрациях 13. Закон Янга: «Все великие открытия делаются по ошибке». Жизненные закономерности в иллюстрациях 14. Армейская аксиома: «Любой приказ, который может быть неправильно понят, понимается неправильно». Жизненные закономерности в иллюстрациях 15. Закон Дрю (закон профессиональной практики): «Кто платит меньше всех, больше всех жалуется». Жизненные закономерности в иллюстрациях 16. Закон Джоунса: «У самого интересного экспоната не бывает таблички с названием».

источник


