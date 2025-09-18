Жизненные закономерности в иллюстрациях

Каждый день с нами случаются мелкие неприятности. То техника тормозит, когда необходимо что-то срочно отправить, то все светофоры попадаются тебе на пути, ну а про соседнюю очередь, которая всегда двигается быстрее, можно и не упоминать. Возможно, вы думаете, что это какой-то злой умысел Вселенной? Однако ей совершенно все равно, что вы будете переделывать ту работу, которую можно было сделать хорошо изначально. Всё намного проще: оказывается, в этом мире на всё есть свой закон, причем давно.
И хотя порой кажется, что многие вещи происходят сами по себе, это не так — ну или не совсем так. Некогда ученые озвучили закономерности бытовой жизни, которые позже получили свое название в честь «открывших» их деятелей науки. Мы выбрали для вас самые полезные из них и составили этот список необходимых законов и аксиом, которые сделают вашу жизнь проще., но кто сможет усомниться в их истинности? 1. Аксиома Кана и Орбена: «Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!» 2. Наблюдение Этторе: «Соседняя очередь всегда движется быстрее». 3. Закон Хлейда: «Решение сложной задачи поручайте ленивому сотруднику — он найдет более легкий путь». 4. Восьмое правило Фингейла: «Работа в команде очень важна. Она позволяет свалить вину на другого». 5. Закон Дж. Б. Шоу: «Кто может — делает. Кто не может — учит». 6. Закон Флагга: «Пришла нужда постучать по дереву — обнаруживаешь, что мир состоит из алюминия и пластика». 7. Закон поиска: «Начинать поиски надо с самого неподходящего места». 8. Закон Мескимена: «Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится». 9. Закон Ван Роя: «Небьющаяся игрушка полезна для того, чтобы разбивать ею другие». 10. Правило сроков выполнения проекта: «Первые 90% работы отнимают 10% времени, а последние 10% — оставшиеся 90% времени». 11. Уотергейгейтский принцип: «О коррупции в правительстве всегда сообщается в прошедшем времени». 12. Закон Нейсдра: «Можно сделать защиту от дурака, но только от неизобретательного». 13. Закон Янга: «Все великие открытия делаются по ошибке». 14. Армейская аксиома: «Любой приказ, который может быть неправильно понят, понимается неправильно». 15. Закон Дрю (закон профессиональной практики): «Кто платит меньше всех, больше всех жалуется». 16. Закон Джоунса: «У самого интересного экспоната не бывает таблички с названием».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Жизненные закономерности в иллюстрациях
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии