Кем был Дед Мороз раньше, и почему встреча с ним могла закончиться смертью

Мороз, он же Студинец, он же Дед Трескун, он же Карачун

Корольков Виктор, «Карачун».

Борис Кустодиев, «Смерть Дарьи», иллюстрация к поэме Некрасова «Мороз – Красный нос».

Мороз Иванович и главный Старик по доставке елки

В. Конашевич. Иллюстрация к сказке «Мороз Иванович»

Рождественский дед. Ватная игрушка, хромолитография. Конец XIX — начало XX века./Фото: cdn.fishki.net

Дед Мороз при советской власти: от гонений до полного триумфа

Николай Жуков. «Ленин на ёлке».

Новый год в СССР. Открытка./Фото: f19.ifotki.info