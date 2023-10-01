Япония давно известна как необычная страна, где поразительным образом сочетается внедрение самых современных технологий со строгим соблюдением и охраной традиций древнейшей культуры. Именно поэтому буквально на каждом шагу там можно отыскать что-то нетривиальное и непривычное большинству людей. Зато для самих японцев всё это является совершенно обыденным. Вашему вниманию 5 повседневных вещей из Японии, которые показывают, насколько это удивительная страна.
1. Носки против подкроватного монстра
Удивительное изобретение для тех, кто боится японскую бабайку. /Фото: bigpicture.ru
У японцев довольно развита культура верований в потустороннее, и среди них есть убеждение, что под кроватью живут монстры, которые могут схватить тебя за ногу, которая высунулась из-под одеяла. Однако у одного из предприимчивых (или таких же суеверных) местных жителей появилась идея, как с этими чудовищами бороться. А всего-то ему пришло в голову разработать носки с охранной печатью, которая не даст монстрам хватать человека за ноги.
2. Разноцветная японская лапша
Лапша на любой цвет, а не только вкус. /Фото: gagaru.club
Уж в чём, а в лапше жители Японии разбирались, пожалуй, всегда. Потому и ассортимент её у них - на любой вкус и цвет. Причём в случае второго в буквальном смысле: на рынке можно найти лапшу не только привычных желтоватых оттенков, но и розоватую, и фиолетовую, зеленую и даже черную. А в качестве пигмента для продукта выбираются только натуральные красители, такие как сливы, чернила каракатицы или кальмара, а также шпинат.
3. Тротуар с замедлением для велосипедистов
Способ сохранять безопасность на тротуарах. /Фото: bigpicture.ru
Судя по всему, в Японии велосипедиствов хватает, а вот велодорожек - не совсем. Поэтому любители крутить педали частенько ездят прямо по тротуару. И чтобы поддерживать безопасность движения но отдельных его участках, придумали устанавливать занятного вида конструкцию, которая призвана замедлить велосипедистов. И, по мнению редакции Novate.ru, этот лайфхак вполне заслуживает того, чтобы быть принятым на вооружение в других странах аналогичной проблемой недостатка велодорожек.
4. Песочная ванна
Нетривиальная японская оздоровительная процедура. /Фото: jpnews.ru
На японский манер эта оздоровительная процедура называется сунамуси. И уже сам процесс принятия такой ванны впечатляет: человека переодевают в юка - тонкое хлопковое кимоно - укладывают в песочную ванну и закапывают таким образом, чтобы сверху осталась одна только голова. Вулканический песок, в котором находится тело, подогревается подземными термальными водами, и он настолько горячий, что на лоб принимающему ванну частенько кладут полотенце - иначе пот попросту зальёт глаза. Принимают сунамуси не больше 15 минут, но и этого достаточно, чтобы они помогли восстановиться после травмы, лечить заболевания опорно-двигательного аппарата и просто помочь в обретении душевного равновесия.
5. Сладкие бутерброды
Сэндвичи ещё и сладкими бывают. /Фото: myseldon.com
Ещё одна необычная кулинарная традиция японцев - это сладкие бутерброды. То есть, если во всём остальном мире сэндвичи делают с мясом, ветчиной или овощами, то в Стране Восходящего Солнца между кусочком тостерного хлеба кладут фрукты и ягоды. По информации редакции Novate.ru, самые вкусные сладкие бутерброды в Японии делают во фруктовой лавке Imano Fruits Factory, которая находится в токийском квартале Нихомбаси в окрестностях Каябатё. Их секрет состоит в том, что сэндвичи готовят только из премиальных фруктов и ягод, ещё и используют только сезонные, чтобы они принесли максимум пользы.
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