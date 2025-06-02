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Блюда, которые ошибочно считают русскими

Все считают, что гречневая каша, холодец, водка и борщ — типичные русские блюда. В самом деле? Мы раскрываем некоторые давние мифы. Блюда, которые ошибочно считают русскими

Блюда, которые ошибочно считают русскими 1. Гречневая каша. Гречневая каша является настоящим символом русской кухни — ни одна другая страна не потребляет так много гречки, как Россия. И все же Азия считается родиной гречихи.

Дикая гречка была обнаружена монахами на склонах Тибета и Гималаев, но на их родине растение не очень хорошо акклиматизировалось. Зерно было завезено в Россию торговцами в средние века, и к XVI-XVII векам урожай распространился по всей территории современной России, Украины и Белоруссии. Блюда, которые ошибочно считают русскими 2. Винегрет. Некоторые думают, что этот салат из вареных овощей с обязательными маринованными огурцами был изобретен давно, но это не так. Впервые он был сделан только в 19 веке, а рецепт был заимствован из английской кулинарной книги 1845 года, в которой описывалось очень похожее по составу блюдо под названием «шведский салат», в котором также использовалась сельдь. В России рыбный элемент был удален и заменен маринованными огурцами и квашеной капустой. Блюда, которые ошибочно считают русскими 3. Сельдь под шубой. Еще один популярный русский салат из свеклы, считающийся гордостью русской кухни, тоже имеет скандинавские корни. Хотя легенда гласит, что это новогоднее блюдо было изобретено в начале 20-го века Анастасом Богомиловым, русским владельцем гостиницы, комбинация соленой рыбы и вареных овощей уже была основным продуктом в Германии и Норвегии задолго до этого. Советский вклад заключался лишь в том, чтобы сделать блюдо послойно и утопить его в майонезе.
Блюда, которые ошибочно считают русскими 4. Холодец. Еще одно новогоднее блюдо, которое вселяет страх в сердце многих иностранцев. Но в этом нет ничего особенно русского; подобные блюда встречаются в кухнях многих народов. Заливное из насыщенного мясного бульона готовится в Грузии, Польше, Сербии, Румынии, Латвии, Молдове и Украине. Но основным источником, как полагают, является Западная Европа. Блюда, которые ошибочно считают русскими 5. Пельмени. Пельмени были впервые приготовлены в Китае, а к 14-15 векам пельмени пришли на обеденные столы России через Урал и Сибирь. В центральных регионах России они стали обычным явлением только в 19 веке. Блюда, которые ошибочно считают русскими 6. Борщ. Этот традиционный «русский» суп был придуман славянским народом, а не самими русскими. В Древней Руси практикой было просто варить большие кусочки рубленой капусты в воде, что в корне отличается от сегодняшнего борща. Рецепт вареных в мясном бульоне нарезанных овощей был придуман южными славянами на Балканах. Борщ приехал в Россию еще в 14 веке и быстро утвердился в национальной кухне, став твердым фаворитом среди россиян и их гостей. Блюда, которые ошибочно считают русскими 7. Водка. Очищенный этанол восходит к 11 веку, когда он был выделен путем перегонки персидским врачом и эрудитом Мухаммедом ибн Закария аль-Рази. Но полученная жидкость — предшественник водки — использовалась только в медицине, поскольку Коран запрещал мусульманам употреблять алкоголь. В Европе идея создания водочного напитка принадлежит итальянцам. Полученная ими «вода жизни» проникла в Россию в конце XIV века и побудила местных жителей начать производство алкоголя из-за избытка зерна. К началу 16 века русская водка уже экспортировалась в другие страны.

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