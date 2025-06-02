Блюда, которые ошибочно считают русскими

Все считают, что гречневая каша, холодец, водка и борщ — типичные русские блюда. В самом деле? Мы раскрываем некоторые давние мифы.



1. Гречневая каша. Гречневая каша является настоящим символом русской кухни — ни одна другая страна не потребляет так много гречки, как Россия. И все же Азия считается родиной гречихи.

Дикая гречка была обнаружена монахами на склонах Тибета и Гималаев, но на их родине растение не очень хорошо акклиматизировалось. Зерно было завезено в Россию торговцами в средние века, и к XVI-XVII векам урожай распространился по всей территории современной России, Украины и Белоруссии. 2. Винегрет. Некоторые думают, что этот салат из вареных овощей с обязательными маринованными огурцами был изобретен давно, но это не так. Впервые он был сделан только в 19 веке, а рецепт был заимствован из английской кулинарной книги 1845 года, в которой описывалось очень похожее по составу блюдо под названием «шведский салат», в котором также использовалась сельдь. В России рыбный элемент был удален и заменен маринованными огурцами и квашеной капустой.3. Сельдь под шубой. Еще один популярный русский салат из свеклы, считающийся гордостью русской кухни, тоже имеет скандинавские корни. Хотя легенда гласит, что это новогоднее блюдо было изобретено в начале 20-го века Анастасом Богомиловым, русским владельцем гостиницы, комбинация соленой рыбы и вареных овощей уже была основным продуктом в Германии и Норвегии задолго до этого. Советский вклад заключался лишь в том, чтобы сделать блюдо послойно и утопить его в майонезе.4. Холодец. Еще одно новогоднее блюдо, которое вселяет страх в сердце многих иностранцев. Но в этом нет ничего особенно русского; подобные блюда встречаются в кухнях многих народов. Заливное из насыщенного мясного бульона готовится в Грузии, Польше, Сербии, Румынии, Латвии, Молдове и Украине. Но основным источником, как полагают , является Западная Европа. 5. Пельмени. Пельмени были впервые приготовлены в Китае, а к 14-15 векам пельмени пришли на обеденные столы России через Урал и Сибирь. В центральных регионах России они стали обычным явлением только в 19 веке. 6. Борщ. Этот традиционный «русский» суп был придуман славянским народом, а не самими русскими. В Древней Руси практикой было просто варить большие кусочки рубленой капусты в воде, что в корне отличается от сегодняшнего борща. Рецепт вареных в мясном бульоне нарезанных овощей был придуман южными славянами на Балканах. Борщ приехал в Россию еще в 14 веке и быстро утвердился в национальной кухне, став твердым фаворитом среди россиян и их гостей.7. Водка. Очищенный этанол восходит к 11 веку, когда он был выделен путем перегонки персидским врачом и эрудитом Мухаммедом ибн Закария аль-Рази. Но полученная жидкость — предшественник водки — использовалась только в медицине, поскольку Коран запрещал мусульманам употреблять алкоголь. В Европе идея создания водочного напитка принадлежит итальянцам. Полученная ими «вода жизни» проникла в Россию в конце XIV века и побудила местных жителей начать производство алкоголя из-за избытка зерна. К началу 16 века русская водка уже экспортировалась в другие страны.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!