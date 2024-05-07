7 бытовых приёмов в копилку мудрой хозяйки

Чтобы решение бытовых задач не мешало вам заниматься другими, не менее важными делами, необходимо составить свой личный список топовых лайфхаков, способных ускорить выполнение домашних обязанностей и сделать его более эффективным.

В сегодняшней статье поделимся одними из своих самых любимых приемов – они точно достойны попасть в вашу копилку.

Прием 1: Гладим шторы без утюга

Прием 2: Устраняем заломы и микротрещины на обуви

Прием 3: Чистим белую обувь

Прием 4: Отмываем подоконник от грязи и пятен

Прием 5: Избавляемся от известкового налета мицеллярной водой

Прием 6: Очищаем сковороду от нагара средством для очистки труб

Прием 7: Устраняем пятна на одежде содой

Распылите на шторы средство из пульверизатора.Глажка штор – тот еще квест. Именно поэтому многие хозяйки отказываются тратить на этот процесс несколько часов своего времени, и вешают их на окна слегка мятыми, в надежде, что никто не обратит внимание. Если же для вас принципиально важно, чтобы гардины выглядели идеально, и на них не было ни единой складки, тогда берите в руки утюг, раскладывайте гладильную доску, включайте любимый сериал или бодрящую музыку и приступайте к глажке.Впрочем, есть и другой способ, более простой, быстрый, но не менее эффективный. Возьмите пустой пульверизатор, налейте в него 200 миллилитров воды и один колпачок кондиционера для белья, закрутите и хорошо взболтайте. После того, как раствор будет готов, распылите его на шторы, чтобы он равномерно покрыл всю поверхность ткани, и оставьте на несколько часов. Пока материал будет высыхать, складки постепенно расправятся и станут едва заметными. В результате шторы будут выглядеть красиво и аккуратно, словно вы гладили их несколько часов.Натрите обувь свечкой и прогрейте феном.Даже если вы очень аккуратно носите обувь и регулярно за ней ухаживаете, все равно со временем на поверхности появляются заломы и микротрещины. И это касается не только дешевой обуви из кожзама, но и дорогих брендовых моделей, сделанных из качественной натуральной кожи. Мы считаем, что проблемы легче предотвратить, чем решить, поэтому предлагаем провести с любимой обувью следующие профилактические меры.Возьмите обычную парафиновую свечу и натрите ею поверхность обуви – так вы не только создадите защитный слой, но также предотвратите появление заломов. Далее возьмите фен и в течение нескольких минут нагревайте материал воздухом, чтобы размягчить его и облегчить процесс протирания в дальнейшем. В конце нужно будет отполировать обувь мягкой салфеткой из микрофибры и поставить в тумбу. Вот так, с помощью нескольких простых и быстрых действий вы сможете уберечь обувь от трещин, и долгое время наслаждаться ее красивым и аккуратным внешним видом.Для чистки обуви понадобится несколько компонентов.Белая обувь всегда выглядит свежо и стильно, отлично вписывается в любой образ. Поэтому неудивительно, что в гардеробе большинства людей присутствует как минимум одна пара светлого оттенка, а иногда даже несколько: спортивная (кроссовки), повседневная (балетки), деловая (туфли).Если вы заметили, что ваши кеды или босоножки потемнели и смотрятся уже далеко не так красиво, как раньше, не торопитесь их выбрасывать. Вполне возможно, что у вас получится реанимировать их. Для этого вам понадобится всего три ингредиента: зубная паста, сода и чистящее средство.Возьмите небольшую глубокую миску, положите в нее по столовой ложке каждого компонента, хорошо перемешайте, чтобы получилась густая кашица, и с помощью старой зубной щетки нанесите на грязную обувь. Особо пристальное внимание уделяйте складкам, заломам и прочим местам, где больше всего пятен. Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы она успела подействовать, после чего уберите остатки средства влажной тряпкой. Даже если обувь не станет идеально белой, ее обновленный внешний вид понравится вам гораздо больше.Результат до и после мытья подоконникаВ большинстве современных квартир установлены классические белые подоконники из пластика. И это вполне логично, ведь они недорогие, хорошо вписываются практически в любой интерьер, устойчивы к влаге, перепадам температур и пр. Однако есть у них и существенный минус – сложность в уходе. Если вовремя протирать пыль и убирать землю, которая высыпалась из горшка с цветком благодаря стараниям кота, подоконник долгое время будет радовать красивым внешним видом. Но если забывать это делать или постоянно откладывать на потом, со временем пластик впитает в себя загрязнения и устранить их будет невероятно трудно.К счастью, есть дешевое средство, способное эффективно справиться с любыми пятнами, образовавшимися на подоконнике. Мы говорим о смеси демиксида и муравьиного спирта. Смешайте их в миске в равных пропорциях, а затем смочите губку и тщательно протрите пластик. Чтобы средство эффективнее справилось с пылью и грязью, оставьте его на десять-пятнадцать минут, после чего уберите влажной тряпкой.Обратите внимание: Уборку лучше проводить в хорошо проветриваемом помещении, так как у демиксида довольно специфический запах. И не забудьте надеть перчатки, чтобы на коже не появились покраснения и раздражения.Протрите кран губкой, смоченной в мицеллярной водеЕсли вы купили мицеллярную воду, а она не подошла вашей коже, не спешите продавать ее или дарить подружкам. Для начала попробуйте использовать ее в быту для решения различных проблем. Оказывается, справиться с домашними задачами иногда помогает даже уходовая косметика. Рассказываем подробнее.Во-первых, мицеллярная вода – отличное средство для борьбы с известковым налетом, поэтому когда запланируете уборку в ванной комнате, не забудьте взять ее с собой. Смочите ватный диск мицелляркой и протрите смеситель. Вы заметите, как загрязнения, которые мозолили вам глаза последние несколько дней, исчезают за считанные секунды. Таким же способом можно обработать душевую лейку и прочую сантехнику, на которой есть налет.Во-вторых, если вы используете для уборки пыли и прочих легких загрязнений в доме влажные салфетки, мицеллярная вода тоже не будет лишней. Залейте ею салфетки, когда они высохнут в упаковке. Так вы сможете спасти своих помощников, восстановить их свежесть и влажность.Результат после чистки сковороды от нагараДа-да, вы все правильно прочитали. Если вы уже отчаялись устранить нагар на сковороде, откажитесь от покупки очередной бытовой химии, предназначенной для решения этой проблемы, и отдайте предпочтение средству для прочистки труб. Только обязательно выбирайте порошок, а не жидкость – он лучше справится с задачей.Наберите в таз горячей воды, добавьте несколько столовых ложек средства, дождитесь, пока оно растворится, а затем опустите туда сковороду. Оставьте посуду в емкости на 15-20 минут, после чего достаньте и помойте металлическим скребком с моющим средством. Нагар легко отойдет от дна и стенок сковороды.Насыпьте соду на пятно и прогладьте утюгом.Все мы знаем о том, что сода обладает множеством полезных свойств, в том числе отбеливающими и антибактериальными. Так почему бы не использовать их в своих целях? Если вы обнаружили пятно на любимой вещи, которое не ушло даже после стирки, попробуйте насыпать на него немного соды, положить сверху марлю и пройтись по ткани горячим утюгом. Так нужно сделать несколько раз, чтобы она активировалась и начала действовать на загрязнение. А когда вы уберете марлю, от пятна останется только воспоминание.