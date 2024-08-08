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«Не развяжутся!»: завязываем шнурки профессионально


Как завязать шнурки красиво и надёжно

Как завязать шнурки красиво и надёжно

 

Простые вещи на то и простые, что мы совсем не задумываемся, когда их делаем. Всё доведено до автоматизма. Но ведь за каждым мелким повседневным действием стоит целая наука. К примеру, вы ведь не сильно много заморачиваетсь над тем, как завязать шнурки, верно? А зря. Ведь даже такую мелочь можно сделать, как профессионал. А готовый узел будет совсем не просто развязать. Что и докажет этот лайфхак.


Популярный лайфхакер davehax предлагает занимательное видео и пошаговую инструкцию, как завязать шнурки «like a pro»: быстро (если немного потренироваться) и супер-надёжно. Вооружившись этими знаниями, вы больше не услышите фразу «а у вас шнурок развязался!».
Возьмите в руки кроссовок или ботинок и приступайте к тренировке.

Шаг 1: «заселяем» шнурок


Как завязать шнурки красиво и надёжно

Как завязать шнурки красиво и надёжно

 

Шаг 2: заворачиваем


Как завязать шнурки красиво и надёжно

Как завязать шнурки красиво и надёжно

 
Как завязать шнурки красиво и надёжно

Как завязать шнурки красиво и надёжно

 

Шаг 3: петля или «полубант»


Как завязать шнурки красиво и надёжно

Как завязать шнурки красиво и надёжно

 
Как завязать шнурки красиво и надёжно

Как завязать шнурки красиво и надёжно

 

Шаг 4: крест-накрест


Как завязать шнурки красиво и надёжно

Как завязать шнурки красиво и надёжно

 
Как завязать шнурки красиво и надёжно

Как завязать шнурки красиво и надёжно

 

Шаг 5: затягиваем нижнюю часть


Как завязать шнурки красиво и надёжно

Как завязать шнурки красиво и надёжно

 
Как завязать шнурки красиво и надёжно

Как завязать шнурки красиво и надёжно

 

Шаг 6: растягиваем и готовим петли


Как завязать шнурки красиво и надёжно

Как завязать шнурки красиво и надёжно

 
Как завязать шнурки красиво и надёжно

Как завязать шнурки красиво и надёжно

 

Шаг 7: бант


Как завязать шнурки красиво и надёжно

Как завязать шнурки красиво и надёжно

 
Как завязать шнурки красиво и надёжно

Как завязать шнурки красиво и надёжно

 

Шаг 8: готово!


Как завязать шнурки красиво и надёжно

Как завязать шнурки красиво и надёжно
ф
 
Как завязать шнурки красиво и надёжно

Как завязать шнурки красиво и надёжно

 
Как завязать шнурки красиво и надёжно

Как завязать шнурки красиво и надёжно

 

Шаг 9: смотрим видео и закрепляем результат

источник

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