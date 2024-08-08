«Не развяжутся!»: завязываем шнурки профессионально

Как завязать шнурки красиво и надёжно
Простые вещи на то и простые, что мы совсем не задумываемся, когда их делаем. Всё доведено до автоматизма. Но ведь за каждым мелким повседневным действием стоит целая наука. К примеру, вы ведь не сильно много заморачиваетсь над тем, как завязать шнурки, верно?
Популярный лайфхакер davehax предлагает занимательное видео и пошаговую инструкцию, как завязать шнурки «like a pro»: быстро (если немного потренироваться) и супер-надёжно. Вооружившись этими знаниями, вы больше не услышите фразу «а у вас шнурок развязался!».
Возьмите в руки кроссовок или ботинок и приступайте к тренировке.
Шаг 1: «заселяем» шнурок
Как завязать шнурки красиво и надёжно
Шаг 2: заворачиваем
Как завязать шнурки красиво и надёжно
Как завязать шнурки красиво и надёжно
Шаг 3: петля или «полубант»
Как завязать шнурки красиво и надёжно
Как завязать шнурки красиво и надёжно
Шаг 4: крест-накрест
Как завязать шнурки красиво и надёжно
Как завязать шнурки красиво и надёжно
Шаг 5: затягиваем нижнюю часть
Как завязать шнурки красиво и надёжно
Как завязать шнурки красиво и надёжно
Шаг 6: растягиваем и готовим петли
Как завязать шнурки красиво и надёжно
Как завязать шнурки красиво и надёжно
Шаг 7: бант
Как завязать шнурки красиво и надёжно
Как завязать шнурки красиво и надёжно
Шаг 8: готово!
Как завязать шнурки красиво и надёжноф
Как завязать шнурки красиво и надёжно
Как завязать шнурки красиво и надёжно
Шаг 9: смотрим видео и закрепляем результат
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