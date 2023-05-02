Если подумать, то родиться в семье знаменитостей — не самая завидная участь. Во-первых, вы с ранних лет знаете всю подноготную шоу-бизнеса. Во-вторых, все ваши подростковые ошибки тут же становятся достоянием общественности.



Кто-то использует имя родителей с умом, а кто-то не очень.







Фрэнсис Бин Кобейн

Шон Леннон и Дани Хариссон

Елена Гагарина

Дри Хемингуэй

Александр Цой (Молчанов)

Патрик Шварценеггер

Зои Кравиц

Скотт Иствуд

Луиза и Грейс Стрип

Саша Спилберг

Дилан Броснан

Дакота Джонсон

Лурдес Мария Чикконе-Леон

Честер Хэнкс

Джейн Кэрри