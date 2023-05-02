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Если подумать, то родиться в семье знаменитостей — не самая завидная участь. Во-первых, вы с ранних лет знаете всю подноготную шоу-бизнеса. Во-вторых, все ваши подростковые ошибки тут же становятся достоянием общественности.

Кто-то использует имя родителей с умом, а кто-то не очень.

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Фрэнсис Бин Кобейн


Дочь Курта Кобейна

Единственной дочери рок-музыкантов Кортни Лав и Курта Кобейна Фрэнсис досталось в наследство от родителей все самое знаковое: красота, талант и тяга к саморазрушению. Будучи еще подростком, она пристрастилась к наркотикам, алкоголю и плохим компаниям. Потом, правда, немного одумалась. Сейчас пробует себя в качестве художницы и иногда выступает с рок-группами.

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Шон Леннон и Дани Хариссон


Сын Джона Леннона, сын Джорджа Хариссона

Единственный сын Джона Леннона и Йоко Оно Шон Леннон получил образование в Швейцарии и сначала стал известен миру не как музыкант, а как эпатажный персонаж — в молодости он публично назвал своего отца «похотливой свиньей, разрушившей жизнь матери». Сегодня ловелас-очкарик пытается быть актером и музыкантом одновременно.

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Елена Гагарина


Дочь Юрия Гагарина

Своей старшей дочерью, Еленой, первый космонавт планеты Юрий Гагарин может гордиться — она работает искусствоведом и занимает пост генерального директора музея-заповедника «Московский Кремль».

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Дри Хемингуэй


Правнучка писателя Эрнеста Хемингуэя

Американская топ-модель и актриса Дри Хемингуэй известна не только благодаря своим работам с люксовыми домами моды, но и своим корням: ее мать — Мариэль Хемингуэй, а прадед — Эрнест Хемингуэй.

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Александр Цой (Молчанов)


Сын Виктора Цоя

Сын Виктора Цоя, основателя и лидера группы «Кино», сначала не желал идти по стопам отца — занимался дизайном и программированием. Но музыка все же проникла в его жизнь — Александр сначала был гитаристом в группе Para bellvm, а сейчас он владелец собственного клуба «da:da:», пишет музыку и тексты к песням и владеет 50% прав на творческое наследие Виктора Цоя и группы «Кино».

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Патрик Шварценеггер


Сын Арнольда Шварценеггера

Талант мультитаскера Патрик явно унаследовал от отца. В политику или бодибилдинг он пока не ввязывается, но пресс на всякий случай накачал. Еще он успел запустить собственную линию одежды, начал сниматься в кино и дал старт своей таблоид-карьере благодаря роману с Майли Сайрус. СМИ в восторге: как стало известно, Мария Шрайвер осуждает выбор сына, а Арнольд, напротив, — всеми мускулами за.

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Зои Кравиц


Дочь Ленни Кравица

Зои выросла примерной дочкой. Она снимается как в блокбастерах вроде «Люди Икс: Первый класс» и «Дивергент», так и в скромных независимых постановках. А в свободное время поет в группе Lolawolf, работает моделью и разрабатывает дизайн украшений.

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Скотт Иствуд


Сын Клинта Иствуда

Сын Клинта Иствуда и стюардессы Джейслин Аллен Ривз рос на Гавайях и в кино начал сниматься под именем Скотт Дисик, но вскоре понял, что сходство с отцом скрыть не удастся. Снимается он как в серьезном кино («Ярость» и «Гран Торино»), так и в откровенном треше («Техасская резня 3D»). Зато живет тихо в Сан-Диего и любит цитировать главное напутствие отца: «Будь скромным, работай усердно и оставайся мужиком.»

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Луиза и Грейс Стрип


Дочери Мерил Стрип

Самая младшая дочка Мерил Стрип, 23-летняя Луиза, работает моделью, а вот две старшие пошли по стопам матери, причем очень даже преуспевают. Обе безумно похожи на мать, и обе начинали карьеру на одной съемочной площадке с Мерил. Грейс только что сыграла роль медсестры с татуировкой во все лицо в четвертом сезоне «Американской истории ужасов», а у Мэми в резюме есть главная роль в сериале, правда, ее «Доктора Эмили Оуэнс» закрыли после первого же сезона из-за низких рейтингов. Зато она играла Соню в «Дяде Ване» в нью-йоркском театре.

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Саша Спилберг


Дочь Стивена Спилберга

Дочь очень много снимается в кино, а вместе с братом Тео (его Спилберги усыновили) основала инди-дуэт Wardell.

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Дилан Броснан


Сын Пирса Броснана

На сына экс-Бонда обратили внимание минувшей осенью, когда Дилан стал лицом рекламной кампании Saint Laurent Men’s Permanent Collection. Попутно Дилан играет на гитаре и частенько выступает в лос-анджелесских барах, а вообще мечтает стать политиком. Может, шпионские связи отца помогут.

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Дакота Джонсон


Дочь Дона Джонсона и Мелани Гриффит

Когда твои родители — секс-символы 1980-х и 1990-х, тебе нужно с ранних лет учиться быть сексуальной. И уж тем более если тебя утвердили на главную роль в экранизации самого громкого секс-романа поколения. Остается надеяться, что после «50 оттенков серого» Дакоте удастся продолжить путь в модельном мире, о котором она мечтает еще со школы.

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Лурдес Мария Чикконе-Леон


Дочь Мадонны

Дочь Мадонны сосредоточилась на моде. В 2010-м она вместе с матерью создала собственный бренд одежды для девочек-подростков, названный в честь одного из самых известных хитов Мадонны — Material Girl. Попутно Лурдес ведет блог, где рассказывает о своих модных предпочтениях и делится цитатами из песен Бейонсе.

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Честер Хэнкс


Сын Тома Хэнкса

Старший сын Тома Хэнкса, Колин, уже давно стал самостоятельной знаменитостью, а карьера Честера Хэнкса только началась. И началась не самым гладким образом: недавно юный рэпер лечил кокаиновую зависимость. Но у парня все налаживается: теперь он поет чувственный r&b-поп под именем Chet Haze, а летом появится в новой «Фантастической четверке».

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Джейн Кэрри


Дочь Джима Кэрри

Единственная дочь Джима Кэрри плотно занимается музыкой, сама воспитывает сына, пишет стихи и песни и вообще выросла достойной дочерью своего отца.

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