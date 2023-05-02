Если подумать, то родиться в семье знаменитостей — не самая завидная участь. Во-первых, вы с ранних лет знаете всю подноготную шоу-бизнеса. Во-вторых, все ваши подростковые ошибки тут же становятся достоянием общественности.
Кто-то использует имя родителей с умом, а кто-то не очень.
Фрэнсис Бин Кобейн
Дочь Курта Кобейна
Единственной дочери рок-музыкантов Кортни Лав и Курта Кобейна Фрэнсис досталось в наследство от родителей все самое знаковое: красота, талант и тяга к саморазрушению. Будучи еще подростком, она пристрастилась к наркотикам, алкоголю и плохим компаниям. Потом, правда, немного одумалась. Сейчас пробует себя в качестве художницы и иногда выступает с рок-группами.
Шон Леннон и Дани Хариссон
Сын Джона Леннона, сын Джорджа Хариссона
Единственный сын Джона Леннона и Йоко Оно Шон Леннон получил образование в Швейцарии и сначала стал известен миру не как музыкант, а как эпатажный персонаж — в молодости он публично назвал своего отца «похотливой свиньей, разрушившей жизнь матери». Сегодня ловелас-очкарик пытается быть актером и музыкантом одновременно.
Елена Гагарина
Дочь Юрия Гагарина
Своей старшей дочерью, Еленой, первый космонавт планеты Юрий Гагарин может гордиться — она работает искусствоведом и занимает пост генерального директора музея-заповедника «Московский Кремль».
Дри Хемингуэй
Правнучка писателя Эрнеста Хемингуэя
Американская топ-модель и актриса Дри Хемингуэй известна не только благодаря своим работам с люксовыми домами моды, но и своим корням: ее мать — Мариэль Хемингуэй, а прадед — Эрнест Хемингуэй.
Александр Цой (Молчанов)
Сын Виктора Цоя
Сын Виктора Цоя, основателя и лидера группы «Кино», сначала не желал идти по стопам отца — занимался дизайном и программированием. Но музыка все же проникла в его жизнь — Александр сначала был гитаристом в группе Para bellvm, а сейчас он владелец собственного клуба «da:da:», пишет музыку и тексты к песням и владеет 50% прав на творческое наследие Виктора Цоя и группы «Кино».
Патрик Шварценеггер
Сын Арнольда Шварценеггера
Талант мультитаскера Патрик явно унаследовал от отца. В политику или бодибилдинг он пока не ввязывается, но пресс на всякий случай накачал. Еще он успел запустить собственную линию одежды, начал сниматься в кино и дал старт своей таблоид-карьере благодаря роману с Майли Сайрус. СМИ в восторге: как стало известно, Мария Шрайвер осуждает выбор сына, а Арнольд, напротив, — всеми мускулами за.
Зои Кравиц
Дочь Ленни Кравица
Зои выросла примерной дочкой. Она снимается как в блокбастерах вроде «Люди Икс: Первый класс» и «Дивергент», так и в скромных независимых постановках. А в свободное время поет в группе Lolawolf, работает моделью и разрабатывает дизайн украшений.
Скотт Иствуд
Сын Клинта Иствуда
Сын Клинта Иствуда и стюардессы Джейслин Аллен Ривз рос на Гавайях и в кино начал сниматься под именем Скотт Дисик, но вскоре понял, что сходство с отцом скрыть не удастся. Снимается он как в серьезном кино («Ярость» и «Гран Торино»), так и в откровенном треше («Техасская резня 3D»). Зато живет тихо в Сан-Диего и любит цитировать главное напутствие отца: «Будь скромным, работай усердно и оставайся мужиком.»
Луиза и Грейс Стрип
Дочери Мерил Стрип
Самая младшая дочка Мерил Стрип, 23-летняя Луиза, работает моделью, а вот две старшие пошли по стопам матери, причем очень даже преуспевают. Обе безумно похожи на мать, и обе начинали карьеру на одной съемочной площадке с Мерил. Грейс только что сыграла роль медсестры с татуировкой во все лицо в четвертом сезоне «Американской истории ужасов», а у Мэми в резюме есть главная роль в сериале, правда, ее «Доктора Эмили Оуэнс» закрыли после первого же сезона из-за низких рейтингов. Зато она играла Соню в «Дяде Ване» в нью-йоркском театре.
Саша Спилберг
Дочь Стивена Спилберга
Дочь очень много снимается в кино, а вместе с братом Тео (его Спилберги усыновили) основала инди-дуэт Wardell.
Дилан Броснан
Сын Пирса Броснана
На сына экс-Бонда обратили внимание минувшей осенью, когда Дилан стал лицом рекламной кампании Saint Laurent Men’s Permanent Collection. Попутно Дилан играет на гитаре и частенько выступает в лос-анджелесских барах, а вообще мечтает стать политиком. Может, шпионские связи отца помогут.
Дакота Джонсон
Дочь Дона Джонсона и Мелани Гриффит
Когда твои родители — секс-символы 1980-х и 1990-х, тебе нужно с ранних лет учиться быть сексуальной. И уж тем более если тебя утвердили на главную роль в экранизации самого громкого секс-романа поколения. Остается надеяться, что после «50 оттенков серого» Дакоте удастся продолжить путь в модельном мире, о котором она мечтает еще со школы.
Лурдес Мария Чикконе-Леон
Дочь Мадонны
Дочь Мадонны сосредоточилась на моде. В 2010-м она вместе с матерью создала собственный бренд одежды для девочек-подростков, названный в честь одного из самых известных хитов Мадонны — Material Girl. Попутно Лурдес ведет блог, где рассказывает о своих модных предпочтениях и делится цитатами из песен Бейонсе.
Честер Хэнкс
Сын Тома Хэнкса
Старший сын Тома Хэнкса, Колин, уже давно стал самостоятельной знаменитостью, а карьера Честера Хэнкса только началась. И началась не самым гладким образом: недавно юный рэпер лечил кокаиновую зависимость. Но у парня все налаживается: теперь он поет чувственный r&b-поп под именем Chet Haze, а летом появится в новой «Фантастической четверке».
Джейн Кэрри
Дочь Джима Кэрри
Единственная дочь Джима Кэрри плотно занимается музыкой, сама воспитывает сына, пишет стихи и песни и вообще выросла достойной дочерью своего отца.
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