В старом гараже нашли коллекцию классических спорткаров, о которых забыли на 30 лет

Найден новый автомобильный клад.
Пожалуй, найти клад мечтает каждый. Хотя бы автомобильный. Впрочем, автомобильный клад может оказаться даже приятнее найденного золота и серебра. Вот и совсем недавно группа «счастливчиков» обнаружила в старом гараже, готовящемся под снос, коллекцию классических спортивных автомобилей, преимущественно 1960-х годов выпуска. Машины простояли без хозяина не меньше 30 лет.
Ferrari 275 GTB невероятно красива.
Самой яркой находкой в автомобильном кладе стал Ferrari из второго поколения гранд-турера - Sotheby’s Ferrari 275 GTB. Оно отличается значительно удлиненной носовой частью кузова и улучшенной устойчивостью на высоких скоростях. Пробег находки – 21 тысяч километров. Под капотом авто стоит 3.3-литровый V12 двигатель с мощностью отдачи 290 лошадиных сил и с крутящим моментом в 294 Нм. Агрегат работает с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость авто – 260 км\ч. Стоит такая машина около 2 млн долларов.
Легендарная Shelby Cobra хороша и сейчас.
Второй по важности находкой стала оригинальная Shelby Cobra. На ней установлен 7-литровый двигатель Ford V8, выдающий 431 лошадиную силу. До 100 км\ч автомобиль может разогнаться за 4.2 секунды. Максимальная скорость – 262 км\ч. Существует также модель Competition, максимальная скорость которой – 298 км\ч. Стоят такие автомобили также около двух миллионов долларов.
А вот и красавчик BMW 325ix.
Помимо уже упомянутых Sotheby’s Ferrari и Shelby Cobra в загадочном гараже были найдены и другие достаточно интересные образцы гоночных авто второй половины прошлого столетия. В их числе оказались BMW 325ix, созданный в 80-е годы, Triumph TR-6 1976 года выпуска, а также Morgan Plus 8, созданный в 1978 году. Любопытно и то, что это далеко не первый автомобильный клад, найденный за последнее время.
Неплох и Triumph TR-6.
Буквально в конце прошлого года счастливчики обнаружили на территории заброшенной фермы в штате Иллинойс редчайший автомобиль Marmon Model L с двумя местами посадки. Произведен образец был в 1927 году. Коллекционеры полагают, что это последний из сохранившихся образцов.
Старик Morgan Plus 8 выглядит отлично.
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