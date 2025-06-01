Зачем был построен один из самых узких переулков в мире

Стокгольм - столица Швеции город, где древнее наследие уживается с передовыми инновациями. Этот величественный город, разбросанный по архипелагу из четырнадцати островов, окутан аурой тайны и предлагает захватывающие панорамы водных просторов и, конечно, архитектурных шедевров. Его улочки и переулки, наполненные историей, ведут к таким интересным достопримечательностям, как улица Мортена Тротзига — самый узкий переулок города, который, возможно, является одним из самых узких и во всем мире.
Очень узкая улочка /Фото:uznayvse.ru
Основан город в 1252 году, Биргером, знаменитым шведским монархом тех времён. Биргер выбрал для основания города живописные острова, раскинувшиеся между озером Меларен и волнами Балтийского моря, положив тем самым начало будущей столице Швеции.
Замысел Биргера заключался в том, чтобы укрепить стратегическое значение этих земель для шведской короны и создать надёжный бастион обороны. Со временем Стокгольм вырос в ключевой торговый и политический узел, а его роль и статус только укреплялись, в итоге превратив его в сердце Швеции — её столицу.
Стокгольм /Фото:sozvezdie-tour.ru
Стокгольм быстро развивался благодаря своему удобному расположению на пересечении торговых путей и благодаря активному развитию торговли. Город привлекал к себе ремесленников, купцов, а также представителей различных стран, что способствовало формированию богатой культурной среды.
В самом сердце Стокгольма раскинулся Gamla Stan по-шведски, или Старый Город, который является живым свидетельством средневековья. Здесь, среди узких мощёных улиц, можно ощутить дыхание истории, заглянуть в Королевский дворец и погрузиться в эпоху великих открытий.
Площадь старого города /Фото:imghub.ru
В Стокгольме также находится множество музеев, среди которых выделяется музей Васа, где гордо возвышается корабль XVII века — настоящее чудо морской инженерии. Культурная жизнь города бьёт ключом: концерты, выставки, театральные постановки — всё это делает Стокгольм местом притяжения для ценителей искусства. Экологическая чистота Стокгольма, его зелёные парки и улицы создают идеальные условия для велосипедных прогулок, а свежий бриз Балтийского моря наполняет город прохладой и чистотой.
Помимо всего прочего, в Стокгольме множество уютных кафе, ресторанов, где можно отведать шведскую кухню, и магазинов с местными сувенирами, которые помогут запомнить поездку в этот волшебный город.
Двоим не развернуться /Фото:sergeybond.livejournal.com
Одна из таких интереснейших и привлекающих туристов улиц - переулок Мортена Тротзига - этот проход, окруженный высокими стенами, усыпанный красивой брусчаткой, имеет ширину всего девяносто сантиметров и привлекает внимание также и жителей города. История улицы началась еще в семнадцатом веке, когда она была построена в рамках плана уличной застройки в Стокгольме. В то время улицы проектировались очень узкими из-за ограниченного пространства внутри города.
На западном конце улицы Вастерланггатан, всего в нескольких шагах от Железной площади, расположен узкий проход Mårten Trotzigs Gränd, который можно найти на любо карте путеводителя. Его название происходит от имени саксонского торговца, который обосновался в Стокгольме в 1581 году.
Основатель Стокгольма /Фото:yandex.ru
Занимаясь торговлей железом и, в последующем, медью — двумя наиболее ценными шведскими товарами той эпохи, Тротзиг сумел накопить значительное состояние. Со временем он стал одной из самых состоятельных и почитаемых фигур в городе, хотя и продолжал оставаться иностранным гражданином.
В 1595 году он поклялся в верности шведскому монарху, что дало ему возможность приобретать земельные участки. Через два года Тротзиг купил здание в Гамла Стан (Старый город), которое граничило с тогдашним Trångsund - переулком, который был известен как «узкий пролив». А уже к 1599 году он стал владельцем дома и находился напротив этого переулка.
Табличка в честь основателя улицы /Фото:turbinatravels.com
В исторических документах узкий проход в Стокгольме имел самые разнообразные названия. В какой-то момент его называли «Trappegrenden», из-за наличия лестницы из тридцати шести ступеней, которые сохранились и до сих пор. Он также был известен как «Kungsgränden» - «Королевский переулок». Название «Trotz gränd» - «Аллея Троц» впервые появилось на карте 1733 года. К середине девятнадцатого века местные жители превратили этот проход в частный двор, ограничив доступ и не пуская туда посторонних. Однако в 1949 году проход снова стал общедоступным, и в том же году переулок был официально назван именем, которое сегодня знают все туристы, посетившие столицу Швеции.
В настоящее время в одном из зданий, принадлежавших когда-то Тротзигу, располагается известное заведение общественного питания, которое удостоилось чести носить имя своего прежнего владельца. Когда наступает вечер, совсем древние газовые лампы окутывают переулок уникальной атмосферой. Сегодня рядом с улицей можно увидеть также небольшие магазины и рестораны, которые были обустроены в узких зданиях. Местные жители привыкли к этой особенности улицы и часто используют ее как наиболее короткий путь к другим районам города.
Рядом много кафе /Фото:bumba201.tourister.ru
Пройдя по каменным ступенькам и минуя старинные стены, можно увидеть, что на другой стороне улицы находится уютная площадка у порога школы Святого Николая — прославленного образовательного института, уходящего корнями в глубокую древность Стокгольма.
Гиды, с особым чувством гордости, любят рассказывать приезжим, что эта улица является самой узкой в мире, несмотря на то что улица Чертовка в Праге славится своей минимальной шириной в шестьдесят пять сантиметров. Туристы также заинтересованы узкими размерами улицы и часто приходят сюда, чтобы сделать фотографии и почувствовать уникальную атмосферу этого места. Несмотря на свою узкость, Переулок Мортена Тротзига олицетворяет старый городской шарм и историю Стокгольма.
Даже светофор повесили на улице в Праге /Фото:trip-for-the-soul.ru
Среди многочисленных улочек Стокгольма, каждая со своей историей, также можно выделить и Свартмансгат (Svartmangatan), расположенная Старом Городе. Эта улица — настоящая находка среди городских проходов, где старинные фасады домов рассказывают о былых временах и жителях, а уютные кафе и лавочки с сувенирами приглашают путешественников на короткий отдых.
Прогуливаясь по Свартмансгатан, можно не только насладиться архитектурой, но и почувствовать душу Стокгольма, его культурное наследие, ощутить неповторимый шарм и атмосферу, которые делают город таким непохожим на другие.
Однако, самая узкая улица в мире находится не в Стокгольме. Spreuerhofstrasse — это название самой узкой улицы на планете, находится она немецком городе Ротлинген. Где в самой широкой точке можно развернуться, не касаясь стен, а в самой узкой — едва протиснуться. Ширина улицы колеблется от 31 см до 50 см, что позволило ей занять почетное место в Книге рекордов Гиннеса. Согласно местным историям она возникла не по замыслу архитектора, а вследствие ошибки, что сделало Spreuerhofstrasse еще более привлекательной для туристов и любителей уникальных мест.
Немецкая улица /Фото:flickr.com
После крупного пожара 1726 года, который уничтожил 80% домов в городе, Рёйтлинген начали восстанавливать заново. В результате реконструкции появился узкий коридор между рядами домов, который был официально объявлен улицей и внесен в городской реестр.
Великобритания тоже может похвастаться одной достаточно узкой улицей. В городе Эксетер находится Парламентская улица, которая была основана в 1300 году и изначально называлась Маленьким переулком. Дома на этой улице находятся на расстоянии не более шестидесяти четырёх сантиметров друг от друга, а ее длина составляет всего пятьдесят метров. Сегодня Парламентская улица является важной туристической достопримечательностью этого городка.
Английская улица /Фото:lifeglobe.net
Стокгольм с его величественной архитектурой, живописными улицами и теплой атмосферой сделали его одним из самых очаровательных городов не только Швеции, но и всей северной Европы.
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