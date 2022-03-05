Секреты приготовления кофе в разных странах

Согласно статистике, кофе является самым употребляемым напитком в мире. Он также занимает второе место после нефти среди самых продаваемых продуктов. По данным организации World Drink Trends, ежегодно любителями горького напитка потребляется 500 биллионов чашек кофе. Поэтому неудивительно, что на сегодняшний день существует огромное количество разных рецептов его приготовления. Помимо стандартных — эспрессо, американо, капучино, латте — имеется множество вариаций кофейного напитка, которые стоит попробовать.



Австралия

Италия

Финляндия

Мексика

Испания

Турция

Австрия

Франция

Сенегал

Италия

Греция

Индия