Секреты приготовления кофе в разных странах

Согласно статистике, кофе является самым употребляемым напитком в мире. Он также занимает второе место после нефти среди самых продаваемых продуктов. По данным организации World Drink Trends, ежегодно любителями горького напитка потребляется 500 биллионов чашек кофе. Поэтому неудивительно, что на сегодняшний день существует огромное количество разных рецептов его приготовления. Помимо стандартных — эспрессо, американо, капучино, латте — имеется множество вариаций кофейного напитка, которые стоит попробовать.
Австралия
Флэт уайт — 60 мл эспрессо с 100 мл вспененного молока с минимальным количеством пены. Подаётся в керамической чашке. Напиток родом из Австралии. (Giulia Mulè)
Италия
Аффогато — эспрессо с шариком итальянского мороженого. Напиток родом из Италии. (Mark)
Финляндия
«Кофейный сыр» — кусок лапландского сыра, залитый горячим кофе. Напиток родом из Финляндии. (Mia*)
Мексика
Кофе по-мексикански. В доведённую до кипения воду с сахаром, патокой, корицей и анисом добавляют кофе среднего помола и оставляют настаиваться под крышкой на пять минут. Подаётся в процеженном виде в керамических кружках. Напиток родом из Мексики. (Ana Gremard)
Испания
Кортадо — эспрессо с горячим молоком в пропорции 1:1. Подаётся в стеклянном стакане 150-200 мл. Напиток родом из Испании; популярен в Португалии и странах Латинской Америки. (minarai)
Турция
Кофе по-турецки. Напиток готовится в джезве — медной турке. Воду с кофе мельчайшего помола доводят до температуры кипения и после подъёма пенки и разливают по небольшим чашкам. Подаётся с лукумом или другими восточными сладостями. (Nico Kaiser)
Австрия
Венский меланж — эспрессо со вспененным молоком, украшенным какао. Напиток родом из Австрии. (Loretta Hui)
Франция
Кофе с молоком по-французски в соотношении 1:1. Подаётся в керамической чашке или чаше. (Siri Schwartzman)
Сенегал
Café Touba, или «Счастье». Во время обжарки кофе добавляются зёрна гвинейского перца. Сам напиток заваривается как обычный фильтрованный кофе. Напиток родом из Сенегала. (NicchelleNaom)
Италия
Эспрессо Романо — крепкий кофе с цитрусовым вкусом. Напиток родом из Италии. (David Sasaki)
Греция
Фраппе — холодный растворимый кофе, покрытый пеной. Напиток родом из Греции. (Robert Gourley)
Индия
Мадрас кофе. Готовится напиток в специальном металлическом заварнике «давра». Кофе средне‑мелкого помола зажимается перфорированной крышкой и заливается кипятком на 5 минут. После добавляется горячее молоко и сахар. Затем готовую жидкость аэрируют и подают в металлических чашках.
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