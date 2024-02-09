10 скрытых жемчужин Египта среди непроторенных туристических троп

1. Малоизвестные пирамиды Египта

Саккара – некрополь древнего Мемфиса, являющийся активным местом захоронения на протяжении более 3,5 тыс. лет (Египет).

Saqqara – крупнейший археологический памятник Египта, который до сих пор преподносит уникальные сюрпризы, меняющие представление об истории.

2. Оазис Сива

Siwa Oasis – идеальное место для спокойного отдыха в окружении колоритной архитектуры и животворящей природы (Египет).

Любители истории смогут насладиться древними руинами и пройти по стопам Александра Македонского (Siwa Oasis, Египет).

3. Нилометр на острове Рода

Только жрецам и правителям, будь то фараоны, а также более поздние римские или арабские лидеры, разрешалось следить за нилометрами (остров Рода, Египет) . | Фото: touregypt.net.

Задолго до того, как была построена Асуанская плотина, египтяне изобрели инструмент для измерения воды, чтобы предсказать поведение Нила (Nilometer, остров Рода).

4. Нубийские деревни

На западном берегу Нила, недалеко от города Асуан, находятся самые колоритные и яркие деревни во всем Египте .

Бывалые туристы не отказывают себе в удовольствии наведаться и в нубийские деревни, чтобы насладиться аутентичной обстановкой и гостеприимством (Египет).

5. Дворец Маниал «в глуши» Каира

Дворец Маниал – одно из самых красивых и необычных мест в Каире (Египет).

Manial Palace – место, где филигранно переплелись османский, персидский, андалузский жары и стиль европейского рококо (Каир, Египет).

6. Храм Сети I в Абидосе

Храм Абидос –главный культовый центр Осириса, был одним из крупнейших некрополей Древнего Египта.

Храмовый комплекс Абидос использовался в качестве некрополя с додинастических до христианских времен, а это более 4,5 тысяч лет (Египет).

7. Вместо Долины Царей и Долины Цариц можно отправиться в Деревню мастеров

Храм, посвященный богиням Хатхор и Маат, находится рядом с Дейр-эль-Медина (Египет).

Руины с остатками домов и гробниц самых талантливых мастеров (Дейр-эль-Медина, Египет).

8. Храм Хатхор в Дендере

Храм Хатхор, построенный в самом конце периода правления фараонов, является одним из знаковых древнеегипетских зданий (Дендер , Египет).

Остатки Temple of Hathor поражают величием колонн, темными лабиринтами, подземными склепами, извилистыми лестницами, на которых вырезаны тайные письмена (Дендер, Египет).

9. Катакомбы Ком аш-Шуккафа в Александрии

Катакомбы Ком аш-Шуккафа – невероятный комплекс подземных гробниц, в которых угадываются эллинистические и древнеримские веяния (Александрия).

Катакомбы состоят из трех уровней, мастерски высеченных в твердой породе (Catacombs of Kom ash-Shuqqafa, Александрия).

10. Некрополь Эль-Багават, оазис Харга

Некрополь Эль-Багават – одно из старейших христианских кладбищ в мире (Kharga Oasis, Египет).

В Некрополе Эль-Багават сохранилось множество куполообразных мавзолеев, где можно увидеть фрески и скульптурные элементы (Kharga Oasis, Египет).