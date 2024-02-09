10 скрытых жемчужин Египта среди непроторенных туристических троп

Египет является одним из самых популярных государств на планете не просто так. Будучи колыбелью человечества, удивительный регион способен обеспечить уникальными и аутентичными впечатлениями от путешествия вне зависимости от того, сколько раз любители истории посетят эту страну. И необязательно снова и снова наведываться к пирамидам Гизы или храмовому комплексу Луксора, авторы Novate.ru предлагают сойти с проторенных туристических маршрутов, чтобы в полной мере насладиться скрытыми жемчужинами, дающими возможность более полно исследовать страну.
1. Малоизвестные пирамиды Египта
Саккара – некрополь древнего Мемфиса, являющийся активным местом захоронения на протяжении более 3,5 тыс. лет (Египет).
Невозможно не испытывать благоговейного трепета, когда видишь культовые пирамиды Гизы, поэтому неудивительно, что тот, кто оправляется в эту уникальную страну впервые, даже не мыслит своего путешествия без посещения мировых артефактов. Но пирамиды Гизы – далеко не единственные сооружения такого рода на западном берегу Нила. Чуть южнее находится не менее впечатляющий комплекс Саккара (Saqqara), являющийся некрополем первой столицы Древнего Египта Мемфис, где происходили захоронения на протяжении 3,5 тыс. лет. Он был местом упокоения умерших фараонов и их семей, именитых правителей, жрецов, полководцев и священных животных.
Saqqara – крупнейший археологический памятник Египта, который до сих пор преподносит уникальные сюрпризы, меняющие представление об истории.
Примечательно: Именно Саккара является крупнейшим и наиболее ценным археологическим памятником Египта. Здесь до сих пор происходят поистине революционные открытия от деревянных гробов, мумий и бронзовых статуй до горшков с сыром 26-й династии фараонов. Здесь можно увидеть ступенчатую пирамиду Джосера, которая является старейшей пирамидой в Египте и самым древним каменным сооружением в мире. В нее даже получится заглянуть, поскольку после реставрации в 2020 году открыли некоторые камеры и тайные ходы. Комплекс может похвастаться и Красной пирамидой, и Изогнутой пирамидой (всего в некрополе 11 объектов), которые дают четкое представление об архитектурном прогрессе древних египтян, когда они начинали со ступенчатых граней и переходили к гладким.
2. Оазис Сива
Siwa Oasis – идеальное место для спокойного отдыха в окружении колоритной архитектуры и животворящей природы (Египет).
Любители истории смогут насладиться древними руинами и пройти по стопам Александра Македонского (Siwa Oasis, Египет).
Оазис Сива (Siwa Oasis) – потрясающая природная жемчужина, расположенная в Западной пустыне Египта, где сохранились руины древних храмов и колоритные здания из глинобитного кирпича, спрятанные между пышными пальмовыми рощами. Главной достопримечательностью этих тихих мест являются природные горячие источники, в которых можно даже поправить здоровье. Путешествующие также могут исследовать руины древнего Храма Оракула, который когда-то посещал Александр Македонский, чтобы получить пророчество от оракула. Безмятежная атмосфера Сивы идеально подойдет для тех, кто хочет убежать от шума и суеты проторенных туристических маршрутов, всецело погрузившись в природу и историю.
3. Нилометр на острове Рода
Только жрецам и правителям, будь то фараоны, а также более поздние римские или арабские лидеры, разрешалось следить за нилометрами (остров Рода, Египет). | Фото: touregypt.net.
Задолго до того, как была построена Асуанская плотина, египтяне изобрели инструмент для измерения воды, чтобы предсказать поведение Нила (Nilometer, остров Рода).
Непонятное для большинства современников инженерное сооружение, совсем не лишенное архитектурных изысков, является одним из самых уникальных объектов Египта, сохранившихся до наших дней. Расположенный на острове Рода в Каире, нилометр (Nilometer) был построен в 860-х гг. нашей эры и, как следует из названия, использовался для измерения уровня воды в реке Нил. При этом он являлся поистине священным местом, куда имели доступ лишь правители и жрецы высшей касты, которые могли предугадать наводнения, чтобы избежать катастрофических последствий и голода. На сегодняшний день имеются более современные методы изучения состояния реки, поэтому древнее сооружение никто не использует по предназначению, зато оно привлекает внимание туристов, свернувших с переполненных маршрутов, чтобы увидеть поистине уникальные вещи.
4. Нубийские деревни
На западном берегу Нила, недалеко от города Асуан, находятся самые колоритные и яркие деревни во всем Египте.
Бывалые туристы не отказывают себе в удовольствии наведаться и в нубийские деревни, чтобы насладиться аутентичной обстановкой и гостеприимством (Египет).
Нубийские деревни – это колоритная коллекция национальных общин, расположенных вдоль реки Нил на юге Египта. Эти деревни известны своими яркими красками, уникальной архитектурой и богатым культурным наследием. Посетители могут исследовать узкие улочки и красочные дома, посетить местные рынки и даже совершить традиционную прогулку на фелюге по Нилу. Нубийский народ известен своим гостеприимством и теплотой, так что можно смело отправляться в путешествие, чтобы убедиться в этом на собственном опыте.
5. Дворец Маниал «в глуши» Каира
Дворец Маниал – одно из самых красивых и необычных мест в Каире (Египет).
Manial Palace – место, где филигранно переплелись османский, персидский, андалузский жары и стиль европейского рококо (Каир, Египет).
Для тех, кто не мыслит путешествий без посещений дворцов правителей, авторы Novate.ru рекомендует не толкаться в очередях, теряясь в толпах туристов на подступах к популярным резиденциям Абдин и Албарон. Лучше сразу отправляться ко дворцу Маниал (Manial Palace), чтобы найти один из самых сокровенных комплексов столицы Египта и увидеть Каир «в глуши». Построенная принцем Мохаммедом Али Тевфиком в 1899 году, некогда королевская резиденция представляет собой увлекательное слияние османского, мавританского, персидского и европейского стилей (рококо) и сады (все еще закрытые для публики), засаженные редкими тропическими растениями, собранными принцем. Уникальный комплекс порадует, стенами покрытыми великолепной плиткой, потолками и мукарнами, украшенными замысловатой резьбой по дереву, ведь каждая его поверхность пропитана цветом, позолотой и текстурированными узорами, кричащими о великой любви правителей к роскоши.
6. Храм Сети I в Абидосе
Храм Абидос –главный культовый центр Осириса, был одним из крупнейших некрополей Древнего Египта.
Храмовый комплекс Абидос использовался в качестве некрополя с додинастических до христианских времен, а это более 4,5 тысяч лет (Египет).
Древний храм, построенный Сети I в Абидосе (Temple of Abydos, в древние времена был известен под названием Ибджу), пусть и не может по соперничать с самым большим храмовым комплексом Карнаком, но все же способен удивить даже искушенных современников. Поскольку он тесно связан с Осирисом – богом загробной жизни, то неудивительно, что с незапамятных времен был центром паломничества и захоронений (предположительно 4000 г. до н.э. – 600 г. н.э., а это, более 4,5 тыс. лет постоянного использования). Кстати, некоторые до сих пор верят, что эта местность обладает таинственной силой, поэтому отправляются именно сюда. Даже сейчас, это впечатляющее, хорошо сохранившееся сооружение с большим количеством расписных барельефов, покрывающих стены и потолок, с величественным гипостильным залом, который закрыт потолком храма (что само по себе редкость).
7. Вместо Долины Царей и Долины Цариц можно отправиться в Деревню мастеров
Храм, посвященный богиням Хатхор и Маат, находится рядом с Дейр-эль-Медина (Египет).
Руины с остатками домов и гробниц самых талантливых мастеров (Дейр-эль-Медина, Египет).
Путешествуя по Египту, многие непременно пытаются попасть в культовые Долину Царей и Долину Цариц. Это оправданное стремление и немалые финансовые затраты, но если с последними не все так гладко складывается, то можно отправиться в не менее загадочное место – в Деревню мастеров или Deir Al Medina (Дейр-эль-Медина). Находится она примерно в 1 километре от дороги в Долину цариц рядом с небольшим храмом эпохи Птолемеев, построенным между 221 и 116 годами до нашей эры. Он был посвящен Хатхор, являющейся богиней наслаждения и любви, и Маат – богине истины и олицетворения космического порядка. Перед храмом находятся остатки рабочего поселка. Здесь жили и были похоронены многие квалифицированные рабочие и талантливые художники, скульпторы, камнетесы и т. д., создававшие гробницы в Долине Царей и Долине Цариц. Археологи обнаружили в этом поселении более 70 домов и множество гробниц, теперь же самые впечатляющие из них открыты для посещения.
8. Храм Хатхор в Дендере
Храм Хатхор, построенный в самом конце периода правления фараонов, является одним из знаковых древнеегипетских зданий (Дендер, Египет).
Остатки Temple of Hathor поражают величием колонн, темными лабиринтами, подземными склепами, извилистыми лестницами, на которых вырезаны тайные письмена (Дендер, Египет).
Храм Гора в Эдфу, являющийся одним из самых нетронутых временем храмов в Египте, очень популярная достопримечательность. Это грандиозное сооружение посвящено Гору, богу-защитнику с головой сокола, женой которого была Хатхор – богиня материнства и радости. И если к храму Гора не иссякает поток туристов, то в храм, посвященный Хатхор, находящемся в древнем городе Дендера (был важным административным и религиозным центром, начиная с 2300 г. до н.э.), наведываются лишь небольшие группы или одинокие путники, чтобы увидеть изысканно расписанные потолки (недавно возвращены к жизни), а также знаменитый Дендерский зодиак, точнее сказать его копию, поскольку оригинал находится в Лувре, в Париже.
9. Катакомбы Ком аш-Шуккафа в Александрии
Катакомбы Ком аш-Шуккафа – невероятный комплекс подземных гробниц, в которых угадываются эллинистические и древнеримские веяния (Александрия).
Катакомбы состоят из трех уровней, мастерски высеченных в твердой породе (Catacombs of Kom ash-Shuqqafa, Александрия).
Комплекс подземных древнеримских гробниц можно обнаружить и в Александрии. Трехэтажный подземный некрополь, названный Катакомбы Ком аш-Шуккафа (Catacombs of Kom ash-Shuqqafa или «Курган из осколков»), сохранил более 300 могил и фантастические достижения древнеримских мастеров, достигших удивительных результатов в вырубке подземелий. Это поистине прекрасный подземный комплекс, где можно увидеть не только камеры с гробницами, главным украшением его стали шестиколонная центральная шахта, которую можно увидеть сразу после впечатляющего вестибюля, а также коллекция статуй и раритетных предметов погребального культа фараонов с эллинистическими, римскими и египетскими чертами.
10. Некрополь Эль-Багават, оазис Харга
Некрополь Эль-Багават – одно из старейших христианских кладбищ в мире (Kharga Oasis, Египет).
В Некрополе Эль-Багават сохранилось множество куполообразных мавзолеев, где можно увидеть фрески и скульптурные элементы (Kharga Oasis, Египет).
Некрополь Эль-Багават среди оазиса Харга (El Bagawat Necropolis, Kharga Oasis) – одно из старейших кладбищ в мире, где сохранились христианские захоронения, представляющие собой гробницы из сырцового кирпича. Они датируются четвертым веком нашей эры, хотя на его месте обнаружены и более ранние захоронения, из чего ученые сделали вывод, что христианское кладбище разбили на месте древнего некрополя. Стоит отметить, что несмотря на недолговечность материала, некоторые объекты по сей день сохранили элементы, которые можно идентифицировать как миниатюрные часовни, с остатками фресок и скульптурных элементов на фасадах.
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