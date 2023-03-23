Все, кто побывал во всемирно известных туристических местах в последние годы, прекрасно знают, как трудно добиться идеального кадра. Почти невозможно сделать хороший снимок, не засняв одновременно сотни палок для селфи. Но британский фотограф Оливер Кертис нестандартно подошел к задаче ухода от толпы. Он просто снимает знаменитые места, направив камеру в противоположную сторону. Серия фотографий называется Volte-face. У фотографа родилась идея проекта, когда он был у пирамид в Гизе. «Неподалеку я увидел только что построенное поле для гольфа, его дорожки и яркую зелень. Я подумал, что этот визуальный бутерброд из контрастирующих цветов, текстур и форм интересен… из-за необычности моего местонахождения. Я стоял возле одного из великих чудес света, повернувшись не в ту сторону».
Статуя Христа-Искупителя, Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Тадж-Махал, Агра, Индия.
«Мона Лиза», Лувр, Париж, Франция.
Площадь Святого Марка, Венеция, Италия.
Пирамида Хеопса, Гиза, Египет.
Мавзолей Мао Цзэдуна, Пекин, Китай.
Парфенон, Афины, Греция.
Стена плача, Иерусалим, Израиль.
Статуя Свободы, Нью-Йорк, США.
Белый дом, Вашингтон, США.
Мавзолей Ленина, Москва, Россия.
Стоунхендж, Уилтшир, Великобритания.
Надпись «Голливуд», Лос-Анджелес, США.
Колизей, Рим, Италия.
Мемориал Линкольна, Вашингтон, США.
Эйфелева башня, Париж, Франция.
Рейхстаг, Берлин, Германия.
Великая Китайская стена, Мутяньюй, Китай.
Всемирный торговый центр (разрушенный 11 сентября 2001 года), Нью-Йорк, США.
Базилика Святого Петра, Ватикан.
Храм Святого семейства, Барселона, Каталония, Испания.
Пирамида Солнца, Теотиуакан, Мексика.
Дворец Ла Монеда, Сантьяго, Чили.
Ангел Независимости, Мехико, Мексика.
Букингемский дворец, Лондон, Великобритания.
Ворота с надписью Arbeit macht frei, Аушвиц, Освенцим, Польша.
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Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону
Все, кто побывал во всемирно известных туристических местах в последние годы, прекрасно знают, как трудно добиться идеального кадра. Почти невозможно сделать хороший снимок, не засняв одновременно сотни палок для селфи. Но британский фотограф Оливер Кертис нестандартно подошел к задаче ухода от толпы. Он просто снимает знаменитые места, направив камеру в противоположную сторону. Серия фотографий называется Volte-face. У фотографа родилась идея проекта, когда он был у пирамид в Гизе. «Неподалеку я увидел только что построенное поле для гольфа, его дорожки и яркую зелень. Я подумал, что этот визуальный бутерброд из контрастирующих цветов, текстур и форм интересен… из-за необычности моего местонахождения. Я стоял возле одного из великих чудес света, повернувшись не в ту сторону».
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