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Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Все, кто побывал во всемирно известных туристических местах в последние годы, прекрасно знают, как трудно добиться идеального кадра. Почти невозможно сделать хороший снимок, не засняв одновременно сотни палок для селфи. Но британский фотограф Оливер Кертис нестандартно подошел к задаче ухода от толпы. Он просто снимает знаменитые места, направив камеру в противоположную сторону. Серия фотографий называется Volte-face. У фотографа родилась идея проекта, когда он был у пирамид в Гизе. «Неподалеку я увидел только что построенное поле для гольфа, его дорожки и яркую зелень. Я подумал, что этот визуальный бутерброд из контрастирующих цветов, текстур и форм интересен… из-за необычности моего местонахождения. Я стоял возле одного из великих чудес света, повернувшись не в ту сторону».

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону


Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Статуя Христа-Искупителя, Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Тадж-Махал, Агра, Индия.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

«Мона Лиза», Лувр, Париж, Франция.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Площадь Святого Марка, Венеция, Италия.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Пирамида Хеопса, Гиза, Египет.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Мавзолей Мао Цзэдуна, Пекин, Китай.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Парфенон, Афины, Греция.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Стена плача, Иерусалим, Израиль.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Статуя Свободы, Нью-Йорк, США.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Белый дом, Вашингтон, США.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Мавзолей Ленина, Москва, Россия.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Стоунхендж, Уилтшир, Великобритания.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Надпись «Голливуд», Лос-Анджелес, США.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Колизей, Рим, Италия.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Мемориал Линкольна, Вашингтон, США.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Эйфелева башня, Париж, Франция.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Рейхстаг, Берлин, Германия.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Великая Китайская стена, Мутяньюй, Китай.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Всемирный торговый центр (разрушенный 11 сентября 2001 года), Нью-Йорк, США.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Базилика Святого Петра, Ватикан.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Храм Святого семейства, Барселона, Каталония, Испания.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Пирамида Солнца, Теотиуакан, Мексика.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Дворец Ла Монеда, Сантьяго, Чили.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Ангел Независимости, Мехико, Мексика.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Букингемский дворец, Лондон, Великобритания.

Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Ворота с надписью Arbeit macht frei, Аушвиц, Освенцим, Польша.

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