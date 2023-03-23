Как выглядят знаменитые туристические места, если развернуть фотокамеру в другую сторону

Все, кто побывал во всемирно известных туристических местах в последние годы, прекрасно знают, как трудно добиться идеального кадра. Почти невозможно сделать хороший снимок, не засняв одновременно сотни палок для селфи. Но британский фотограф Оливер Кертис нестандартно подошел к задаче ухода от толпы. Он просто снимает знаменитые места, направив камеру в противоположную сторону. Серия фотографий называется Volte-face. У фотографа родилась идея проекта, когда он был у пирамид в Гизе. «Неподалеку я увидел только что построенное поле для гольфа, его дорожки и яркую зелень. Я подумал, что этот визуальный бутерброд из контрастирующих цветов, текстур и форм интересен… из-за необычности моего местонахождения. Я стоял возле одного из великих чудес света, повернувшись не в ту сторону».













Статуя Христа-Искупителя, Рио-де-Жанейро, Бразилия.







Тадж-Махал, Агра, Индия.







«Мона Лиза», Лувр, Париж, Франция.







Площадь Святого Марка, Венеция, Италия.







Пирамида Хеопса, Гиза, Египет.







Мавзолей Мао Цзэдуна, Пекин, Китай.







Парфенон, Афины, Греция.







Стена плача, Иерусалим, Израиль.







Статуя Свободы, Нью-Йорк, США.







Белый дом, Вашингтон, США.







Мавзолей Ленина, Москва, Россия.







Стоунхендж, Уилтшир, Великобритания.







Надпись «Голливуд», Лос-Анджелес, США.







Колизей, Рим, Италия.







Мемориал Линкольна, Вашингтон, США.







Эйфелева башня, Париж, Франция.







Рейхстаг, Берлин, Германия.







Великая Китайская стена, Мутяньюй, Китай.







Всемирный торговый центр (разрушенный 11 сентября 2001 года), Нью-Йорк, США.







Базилика Святого Петра, Ватикан.







Храм Святого семейства, Барселона, Каталония, Испания.







Пирамида Солнца, Теотиуакан, Мексика.







Дворец Ла Монеда, Сантьяго, Чили.







Ангел Независимости, Мехико, Мексика.







Букингемский дворец, Лондон, Великобритания.







Ворота с надписью Arbeit macht frei, Аушвиц, Освенцим, Польша.



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