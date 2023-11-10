Что общего у Дали, чудовищ из Священного леса и Невесты Франкенштейна

Чудовища в скульптуре, живописи и кинематографе.

Падающий домик в Парке чудовищ.

Скульптура слона.

Статуя Нептуна.

Статуи в парке расположены вдоль прогулочных дорожек.

Статуя дракона.

Скульптуры из Священного леса разительно отличаются от скульптур, создававшихся в то время в Италии.

Согласно дизайну Орсини полностью решил отказаться от симметрии.

Врата в парк.

Плакат фильма *Невеста Франкенштейна* (1935).

Искушение святого Антония. Сальвадор Дали, 1946.

Дракон в тени старых деревьев.

Парк в пригороде Рима *Священный лес.*