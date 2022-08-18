10 невероятных и радикальных способов решения глобальных проблем

Употребление насекомых в пищу как решение проблемы голода.
Земная цивилизация в настоящее время столкнулась с огромным количеством глобальных проблем, большинство из которых возникли из-за человеческого фактора. С многими из них справится пока не удаётся, поскольку все предложенные методы их решения оказались неэффективными. Именно по этой причине множество авторитетных учреждений и организаций по всему миру ищут нестандартные решения глобальных проблем. В нашем обзоре 10-ка самых странных и невероятных решений, которые, по мнению учёных, должны спасти человечество.
1. Принятие вегетарианского образа жизни
Веганская диета.
Альберт Эйнштейн однажды сказал: "Ничто не принесет настолько пользы здоровью людей и не повысит шансы на выживание жизни на Земле, как эволюционный переход на вегетарианскую диету". По данным ряда исследований, Эйнштейн был прав. Переход на вегетарианскую диету или веганский образ жизни - это лучшее, что люди могут сделать для своего здоровья, а также это ключ к решению одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед человечеством сегодня, – проблемы изменения климата.
На первый взгляд, отказ от потребления мяса в качестве средства борьбы с изменением климата может показаться нелепой идеей, но, более глубокое рассмотрение данной идеи показывает вполне научную подоплеку. Национальная академия наук сообщила, что "производство продукции животноводства является одним из самых разрушительных факторов изменения климата: оно ухудшает качество воздуха, загрязняет водные пути и является крупнейшей по использованию земли отраслью".
По оценкам ООН, выращивание домашнего скота составляет примерно 18 процентов в мировом изменении климата. Кроме этого, данная отрасль создает больше парниковых газов, чем весь авто, железнодорожный, авиа и морской транспорт по всему земному шару, вместе взятый.
2. Потеющие билборды
Вирус Зика.
Вирус Зика был впервые обнаружен в 1947 году. С тех пор несколько вспышек этого заболевания произошли в различных местах по всему миру, особенно на островах Тихого океана, в Африке и Юго-Восточной Азии. В начале 2016 года вирус вновь появился, на этот раз сильно распространившись в Бразилии. Несмотря на то, что болезнь не смертельна и большинство симптомов довольно мягкие, вирус Зика все еще очень опасен.
Беременные женщины, зараженные этой болезнью, часто рожают детей с необычно маленькими головами (это заболевание называется микроцефалия) или другими дефектами мозга. Для борьбы с комарами, которые переносят вирус Зика, две бразильские маркетинговые фирмы, NBS и Posterscope, разработали очень странное решение - потеющие рекламные щиты.
Эти рекламные щиты привлекают и убивают москитов, испуская раствор молочной кислоты и двуокиси углерода. Молочная кислота пахнет потом (отсюда и название), а углекислый газ является компонентом человеческого дыхания. Подобные рекламные щиты привлекают к себе комаров с расстояния до 3 км.
3. Гигантский космический зонтик
Проект космического зонтика.
Создание гигантского зонтика, а затем его дальнейший запуск в космос может показаться весьма радикальной идеей, но несколько уважаемых организаций, как Европейский союз, Королевское общество, НАСА и Межправительственная группа экспертов по изменению климата, рассматривают подобный проект в качестве вполне жизнеспособного решения проблемы глобального потепления.
Для того, чтобы вернуть климат Земли к доиндустриальному уровню, все, что нужно, это заблокировать 2-4 процентов излучения Солнца. Именно поэтому (естественно, теоретически) гигантский космический зонт мог бы работать. Тем не менее, в реальной жизни, создание такой структуры и запуск ее в космос почти невозможны.
4. Питающихся пластиком мучные жуки
Мучные черви.
Ежегодно только одни Соединенные Штаты производят 33 миллионов тонн пластика. К сожалению, при этом перерабатывается только 10 процентов его. В итоге из-за таких огромных объемов производства этот небиоразлагаемый материал стал одной из крупнейших причин глобального загрязнения. К счастью, ученые близко подошли к решению этой насущной глобальной проблемы.
Удивительно, но ответ нашелся вовсе не в современных разработках, а в микроорганизмах, обитающих в кишечнике маленького мучного жука или хрущака. Исследователи Джун Янг и Ю Ян из Бэйхангского университета совместно с Вэй-Мин Ву из Стэнфордского университета обнаружили, что мучные черви способны переваривать пенополистирол и другие формы пластика.
В своем исследовании ученые обнаружили, что 100 мучных червей (личинок хрущаков) могут потреблять 34-39 мг пластика каждый день. Удивительно, но исследователи также обнаружили, что состояние здоровья мучных червей, которые жили на строгой диете из пластика, ничуть не отличалось от тех, которые употребляли обычную пищу.
5. Искусственные пластиковые деревья
В отличие от азота или кислорода, углекислый газ поглощает тепловые лучи Солнца, в результате чего и происходит то, что знают как глобальное потепление. Для того, чтобы уменьшить количество углекислого газа в атмосфере, ученые придумывают зачастую причудливые, но научно обоснованные идеи. Клаус Лэкнер из Колумбийского университета предложил использовать поддельные пластиковые деревья, чтобы уменьшить количество углекислого газа в атмосфере.
По его словам, эти искусственные растения в 1000 раз эффективнее, чем фактические деревья в отношении поглощения углекислого газа. Более того, одно такое дерево также способно поглотить одну тонну парниковых газов каждый день. По оценкам Лэкнера, что для того, чтобы полностью нивелировать суммарные выбросы диоксида углерода во всем мире, потребовалось бы около 100 миллионов пластиковых деревьев.
Единственная проблема его идеи является стоимость: одно искусственное, "поглощающее диоксид углерода" дерево стоит $ 20 000.
6. Употребление насекомых в еду
Кушайте на здоровье.
Вопреки распространенному мнению, есть насекомых вовсе не вредно. На протяжении тысяч лет древние предки людей употребляли в пищу насекомых. Даже великие цивилизации, такие как Рим и Греция, включали насекомых в свой рацион питания. В некоторых частях мира гусеницы, кузнечики и черви считаются деликатесами или афродизиаками.
В настоящее время специалисты предполагают, что съедобные насекомые могут потенциально решить проблему голода в мире. В 2013 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций выпустила отчет, в котором было доказано, что подобное решение может свести к минимуму проблемы нехватки продовольствия и потенциальный голод во многих частях мира.
При этом разведение насекомых намного менее вредное для окружающей среды, чем выращивание скота (вырабатывается меньше парниковых газов и используется меньше воды). Кроме того, насекомые питаются отходами материалов, что сократит необходимость переработки мусора.
7. Человеческая биоинженерия
Непереносимость красного мяса.
Большинство решений глобального потепления можно разделить на две категории: изменения в поведении человека и изменения в окружающей среде. Проблема этих решений заключается в том, что они являются либо неэффективными или очень рискованными. Неэффективность существующих решений по изменению климата привели трех исследователей из Оксфордского университета к тому, что они предложили радикальное решение: ученые считают , что человеческая биоинженерия является ключом к эффективной борьбе с глобальным потеплением.
В своем исследовании, которое было опубликовано в журнале по вопросам этики, политики и охраны окружающей среды, трое ученых определили несколько методов, как люди могут "изменить себя". Во-первых, была предложена непереносимость красного мяса (учитывая, что отрасль животноводства является одной из самых больших причин изменения климата). Также, поступив таким образом, количество энергии, которое потребляют люди, будет значительно уменьшено.
Во-вторых, было рекомендовано сделать людей умнее. Несколько исследований показали, что "повышение когнитивных способностей снижает уровень рождаемости". В-третьих, было предложено лечение людей гормонами, такими как окситоцин, чтобы сделать их добрее к чувствительнее к страданиям животных и других людей.
8. Массовая стерилизация женщин
37 процентов замужних индийских женщин подверглись стерилизации.
К 2030 году Индия обгонит Китай и станет самой населенной страной в мире. Когда Индия стала свободной страной в 1947 году, ее общая численность населения составляла лишь 345 млн, но в 2014 году индийцев было уже более одного миллиарда. Это означает, что всего за 67 лет в этой стране стало на 900 миллионов человек больше. Для того, чтобы контролировать свое растущее население, индийское правительство ввело вазэктомию для граждан мужского пола.
Тем не менее, от этого впоследствии отказались, поскольку Индия является патриархальным обществом, где мужская стерилизация неприемлема в социальном плане. Когда план с вазэктомией потерпел неудачу, правительство вспомнило о женщинах и запустило проект сальпингэктомии. По оценкам, 37 процентов всех замужних индийских женщин подверглись стерилизации.
В некоторых штатах женщинам платят деньги за стерилизацию, в других это является незаконным и женщинам предоставляют телевизоры, мотоциклы, продукты питания, блендеры и даже автомобили.
9. Установка синих фонарей
Синее уличное освещение.
Синий может показаться странным цветом для уличного освещения, но некоторые эксперты полагают, что с помощью освещения улиц и железнодорожных станций синим светом можно решить две вопиющие глобальные проблемы: уличную преступность и самоубийства. В 2000 году в шотландском Глазго были установлены синие уличные фонари по всему городу. К удивлению всех, после этого число преступлений в тех местах, где были установлены синие фонари, заметно снизились.
Вдохновившись этими неожиданно положительными результатами, полиция японского города Нара также установила синие уличные фонари в 2005 году. В итоге по всей префектуре уровень преступности таинственным образом снизился на 9 процентов. Помимо уличных преступлений, синие фонари также снизили количество самоубийств. Несколько железнодорожных компаний, к примеру, японская Keihin Electric Express, установили синее освещение на железнодорожных станциях, после чего люди перестали бросаться под поезда на этих станциях.
10. Перемещение Земли подальше от Солнца
Перемещение Земли - уже не фантастика.
Уже было рассмотрено нескольких экстремальных способов решить проблему глобального потепления, но ничто не может сравниться с радикальной идеей перемещения Земли на более далекую орбиту от Солнца. Группа ученых из НАСА предложила использовать кометы или астероиды, чтобы изменить орбиту нашей планеты и поместить ее в более холодном и безопасном месте в пределах Солнечной системы.
Суть заключается в том, чтобы проводить астероидами или кометами вблизи Земли так, чтобы они передавали часть своей гравитационной энергии нашей планете. Если этот план удастся, скорость орбиты Земли будет увеличиваться, и она будет постепенно удаляться от Солнца.
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