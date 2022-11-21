Как в СССР появились стиляги, почему их недолюбливали и называли шпионами

Некоторые представители молодого поколения узнали о стилягах из известного фильма с одноименным названием. Сегодня сложно представить, что бывали времена, когда в обществе строго осуждалось любое проявление интереса к западной или американской культуре. Необычно одетые и странно разговаривающие молодые люди вызывали интерес и в то же время порицание. Читайте, как возникло движение стиляг, какая одежда была модна среди них и почему представителей этой субкультуры называли шпионами.
Откуда взялись стиляги и что означает это слово
Стиляги подражали героям западных кинофильмов. /Фото: randomfilms.ru
В конце 1940-х годов в СССР стали появляться первые стиляги, иначе говоря, молодежь, которую не устраивали стереотипы социалистического общества. Некоторая циничность в суждениях, аполитичное поведение и пренебрежение отдельными нормами общепринятой морали стали отличительными чертами этого движения. Трофейная одежда и обувь, образы из западных журналов составили базу для непривычного внешнего вида стиляг.
Многих привлекала модель поведения, показываемая в иностранном кино. Казалось, что «там» все иначе, легко, просто, оригинально. Понятно, что это было не так, но чем меньше информации, тем привлекательнее.
Термин «стиляга» возник в 1949 году. Тогда был опубликован сатирический фельетон Д. Г. Беляева в знаменитом юмористическом журнале «Крокодил». В очерке был описан обычный школьный вечер, куда пришел молодой человек, ярко одетый, смешно танцующий, подражающий иностранцам, то есть имеющий странный стиль. На деле он оказался необразованным и тщеславным человеком.
Есть и еще одна версия: слово стиляги пришло из джазовой среды. Музыканты использовали слово «стилять», что можно было перевести как «красть», то есть повторять чей-то музыкальный стиль. Саксофонисты, например, говорили «Стилягу дует». Сами представители движения использовали термин «штатники», что подразумевало любовь к одежде американского производства.
Носки разного цвета и буги-вуги как любимый танец стиляг
Модным был «кок» на голове, как у Элвиса. /Фото: imagesvc.meredithcorp.io
Первые представители движения одевались весьма комично. Молодые люди надевали широкие брюки обязательно яркого цвета, свободные пестрые пиджаки, широкополые шляпы, обувь с острыми носами, рубашки с гавайским рисунком, галстуки с изображением драконов, птиц, макак. Очень модной была «фишка» с цветными носками разного цвета. Позднее стали, наоборот, модны брюки-дудочки, дефицитные джинсы, тонкие галстуки с узелком и зонт-трость.
К 60-м годам мода сместилась в сторону строгих плащей, элегантных пальто в британском стиле. Носили стиляги дефицитные шерстяные костюмы, грубые солдатские ботинки и элегантные туфли с перфорацией на носке. Писком моды был кок на голове, как у Элвиса и усики-«мерзавчики».
В отличие от мужчин, девушки-стиляги не могли похвастаться собственным стилем. Они использовали фасоны, найденные в журналах из Прибалтики или дружественных соцгосударств. Выбирались красивые пышные или наоборот узкие юбки, цветные блузки с принтом, остроносые туфли.
Девушки ярко красили губы и густо подводили глаза. В качестве прически сооружали «венчик мира», то есть укладывали завитые волосы в виде круговой волны, а после появления ленты «Бабетта идет на войну» с Брижит Бардо начали делать так называемую бабетту, как у прекрасной актрисы.
Любимым танцем стиляг считался буги-вуги, появившийся в Европе и основанный на афро-американских танцах. Вне конкуренции был рок-н-рол. Молодежь слушала Элвиса Пресли, Билла Хейли, Бадди Холли. Кому-то даже удавалось достать пластинки с их записями. А иногда музыку записывали на рентгеновскую пленку со снимками, называлось это «рок на костях». Когда появились магнитофоны, стало проще.
Кто они? Шпионы или просто раскрепощенная молодежь?
В СССР стиляг часто изображали в фильмах, и это были не слишком приятные образы. Преступник, злодей, бездельник, безработный или презираемый отшельник — такими они представали перед зрителями. В очерках и фельетонах из них делали алкоголиков и деградирующих персонажей. А в журналах частенько появлялись карикатуры, где стиляги были настоящими мятежниками или ужасными иностранными шпионами.
С 1950-х годов началось преследование представителей этой субкультуры. Их «песочили» на комсомольских собраниях, дружинники гонялись за ними по улицам, милиционеры доставляли в отделения, где стиляг снимали на фотопленку для позорящих статей. Группы агрессивно настроенной молодежи могли испортить им одежду или даже насильно обрезать волосы.
Иногда случались просветы. Например, в 1956 году, когда состоялась выставка работ великого Пикассо или в 1959 году, когда в Москву приехал Кристиан Диор со своими прекрасными моделями. Ну и, конечно же, приятным был 1957 год, ознаменованный молодежно-студенческим фестивалем. Но культурные мероприятия заканчивались, и давление начиналось снова.
Словечки, которые использовали стиляги и которые до сих пор в ходу
«Шузы» на сленге стиляг — обувь. /Фото: i.pinimg.com
Стиляги использовали забавные фразы и слова, то есть говорили на собственном сленге. Не все понимали, что в основном тут использовался английский язык, просто к словам для удобства были добавлены окончания и суффиксы, привычные для русского уха. За примерами далеко ходить не надо. Скажем, «шузы» (shoes), о которых говорила знаменитая Верочка из «Служебного романа» спустя много лет — это не что иное, как обычная обувь на достаточно высокой подошве. Иногда стиляги шли в кино «лукать» (look) фильм. В переводе это означает смотреть. Известные места, где проходили встречи, называли Бродвей. Обычно это была центральная улица какого-то города.
Приход к власти Хрущева и исчезновение молодежного движения
Со временем стилягами стали называть модников. /Фото: expertpovolosam.com
Когда к власти пришел Никита Хрущев, субкультура стиляг постепенно стала исчезать. Возможно, это связано с некоторыми допущенными правительством послаблениями. У молодежи появились другие, новые увлечения и интересы.
В середине 60-х годов XX века стиляги встречались все реже и реже. Тем не менее, еще долгое время модных, ярко одевающихся или пытающихся создать свой стиль молодых людей и девушек называли стилягами. Этот термин постепенно стал означать «модный человек».
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