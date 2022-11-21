Как в СССР появились стиляги, почему их недолюбливали и называли шпионами

Откуда взялись стиляги и что означает это слово

Стиляги подражали героям западных кинофильмов. /Фото: randomfilms.ru

Носки разного цвета и буги-вуги как любимый танец стиляг

Модным был «кок» на голове, как у Элвиса. /Фото: imagesvc.meredithcorp.io

Кто они? Шпионы или просто раскрепощенная молодежь?

Словечки, которые использовали стиляги и которые до сих пор в ходу

«Шузы» на сленге стиляг — обувь. /Фото: i.pinimg.com

Приход к власти Хрущева и исчезновение молодежного движения

Со временем стилягами стали называть модников. /Фото: expertpovolosam.com