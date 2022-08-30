Как крестьяне становились рекрутами

С введением рекрутской повинности новобранцы, набираемые из крестьян, стали основой российской армии. Обычный землепашец, оторванный от сохи, практически полностью был вынужден менять жизненный уклад. Забрать в армию могли не только крестьян, но именно на их долю выпадали основные тяготы и лишения военной жизни.









Рекрутская повинность

Как выбирали рекрутов

Кардинальные перемены

Побеги и попытки «откосить» от службы

Полонные деньги и вознаграждения

Вклад Петра Великого в формирование регулярной армии

Значение рекрутской повинности