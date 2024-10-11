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Как была создана пузырьковая упаковочная плёнка

Сегодня, когда люди получают доставку хрупкого товара, они радуются вдвойне, ведь им достаётся не только купленная вещь. Вместе с ней они получают самый известный антистресс, который с удовольствием лопают.



Речь идёт, конечно, о воздушно-пузырьковой упаковке, в народе известной как «пупырка». Однако эта плёнка могла и не появиться на свет, если бы не смекалка и настойчивость нескольких креативных ребят.




Самый популярный на планете антистресс.

История этого удивительного упаковочного материала началась довольно тривиально — «гаражного» стартапа двух предприимчивых молодых американцев. Правда, изначально они изобретали совсем не плёнку для безопасной транспортировки предметов. Дело в том, что первым их детищем был интересный материал — парни додумались склеить два куска занавески для ванной, между которыми и затесались пузырьки воздуха.


Пара шторок для ванной, между которыми затесались пузырьки. 

Такой материал они хотели продавать как революционный вариант обоев: мало того, что они были в совершенно новаторском дизайне, так ещё и легко отмывались от загрязнений. Однако как маркетинговый ход эти преимущества не сработали — покрытие спросом не пользовалось. Тогда разработчики попробовали приспособить неплохой в теплоизоляции материал для строительства теплиц, но и это не получило должного внимания у потребителей.


Варианты пузырчатого материала, которому никак не могли найти достойное применение. 

Впрочем, на этих неудачах упрямые молодые люди не остановились и продолжили искать, как же можно применить их изобретение. Во время очередного мозгового штурма им и пришла идея продвигать материал как упаковочную плёнку для продукции, которая во время транспортировки рискует разбиться. На основе этой концепции они в 1960 году даже зарегистрировали собственную фирму с метким названием Sealed Air, что в переводе с английского означает «запечатанный воздух».


Под производство плёнки даже отдельную компанию основали. 

Центральным продуктом компании стал материал с не менее запоминающимся наименованием — Bubble Wrap, то есть «пузырчатая обёртка». Однако хоть сегодня это и трудно представить, но продавали своё революционный материала разработчики с большим трудом. Пока не смекнули, что можно использовать в качестве мощной рекламной кампании — эпизод успешной транспортировки в их плёнке какого-то известного и дорогого продукта.


Доказать эффективность пупырки в деле оказалось отличным маркетинговым ходом. 

Выбор пал на компьютеры знаменитой компании IBM, и этот тест оказался удачным: по информации, ранее ПК заворачивали просто в газеты и полагались больше на аккуратность курьеров, чем на упаковочный материал. Но Bubble Wrap перевернул представление о возможностях упаковки: в дальнейшем её множество раз испытывали в лабораторных условиях — вещи, завёрнутые в этот материал, роняли на бетон, помещали в условия перевозки на колёсах, рельсах и даже по воздуху. Плёнка успешно справлялась, поэтому быстро завоевала популярность по всему миру.


Вот уже много лет пузырчатую плёнку обожают… лопать. 

Но людям она подарила не только большую уверенность в безопасной доставке заказанных товаров. Bubble Wrap стремительно набрала популярность как один из самых доступных и действенных антистрессов: люди часами могут лопать «пупырку» и поразительно эффективно успокаиваться при этом. Правда, в последние годы перевозчики всё больше уделяют внимание новой модификации упаковки, где пузырьки объединяются между собой, вот только лопать такой антистресс уже неинтересно — там только пара больших «пупырок».
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Плёнка
упаковка

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