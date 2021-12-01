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«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

В декабре 2012 года было совершено групповое изнасилование 23-летней студентки-парамедика из Индии. Через несколько недель девушка скончалась от полученных травм. С тех пор страна считается одной из самых опасных для женщин. Зарубежные СМИ освещали инцидент, правительство Великобритании призывало граждан быть осторожнее во время поездок в Индию, а китайские медиа называли Дели «мировой столицей изнасилования».

После этого громкого случая гендерные преступления широко освещаются в Индии, но законодательство по-прежнему не обеспечивает жертвам приемлемой защиты. Сообщения об изнасилованиях в этой стране появляются в СМИ по несколько раз за месяц, и жертвами часто становятся не только женщины, но и девочки до 14 лет.

Подробности преступления становятся широко известны общественности, но о последствиях для жертв и их семей мало кто догадывается. Пять индийских семей, в которых девочки были подвергнуты изнасилованию, рассказали, с чем пришлось столкнуться им и их детям.

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

Сейчас Дипти семь лет. Когда ее изнасиловал сосед, ей было всего четыре года. Мать была на рынке, отец — в душе. Дипти играла на крыше дома, когда мужчина напал на нее. Насильнику было около 20 лет.

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

Родители девочки обратились в полицию и тут же потребовали медицинского освидетельствования.

Но офицеры ответили, что Дипти выглядит нормально, в качестве доказательства забрали только штаны девочки.

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

Несмотря на тяжесть преступления, многие встали на сторону насильника — он был единственным мужчиной в семье, а тюремное заключение лишило бы его родных финансовой поддержки. Преступник провел за решеткой 18 месяцев и вышел под залог. Он предлагал семье Дипти 80 000 рупий (около 900 долларов) за то, чтобы они забрали дело из полиции.

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

Гиджантали девять лет. Она подвергалась сексуальным домогательствам со стороны своего отца в течение нескольких лет. В прошлом году он изнасиловал девочку. Отец угрожал избить ее и ее мать железными прутьями, если Гиджантали расскажет кому-нибудь о случившемся. При этом мать девочки принимает сторону отца и винит во всем дочь. Сейчас она хочет, чтобы мужа выпустили из тюрьмы. После того как случай предали огласке, мать Гиджантали призналась, что часто ей приходилось спать на полу, в то время как ее муж занимал кровать вместе с дочерью.

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

В полицию о сексуальных домогательствах и изнасиловании сообщил дед Гиджантали. С тех пор вся семья считает, что он должен забрать дело из суда.

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

«Все в деревне против меня, — говорит мужчина. — Они не понимают, что то, что сделал мой сын, ужасно и неправильно. Даже моя жена и мать Гиджантали. Но если я сдамся, он сделает это снова, я знаю».

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

В деревне издеваются над Гиджантали. Сама девочка говорит, что ей жаль, что отец оказался в тюрьме. С ним у ее семьи было больше денег. Каждый день мать Гиджантали называет дочь проституткой и обвиняет ее в том, что отец оказался за решеткой.

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

Три месяца назад восьмилетнюю Садаф изнасиловал доктор из ее деревни. Девочка шла на базар, чтобы купить сладости, когда врач затащил Садаф в помещение клиники и изнасиловал. Когда девочка вышла обратно на улицу, она тут же упала в обморок.

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

Родители нашли дочь в крови и сразу же обратились в полицию. Однако местные полицейские отказались принять заявление и уговаривали родителей замять это дело. Врач, виновный в преступлении, происходил из очень богатой семьи. Он предложил полицейским взятку и мог причинить вред всей семье Садаф.

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

Родители девочки настояли на возбуждении уголовного дела. Несколько дней после изнасилования Садаф не покидала больничной койки — ей пришлось пережить тяжелый период физического восстановления. Теперь она боится выходить из дома и не ходит в школу, хотя всего три месяца назад мечтала стать учителем английского и с удовольствием посещала уроки

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

Пятилетняя Нирмала была изнасилована боссом своей матери. Она направлялась в магазин за продуктами, когда мужчина встретил ее и предложил купить сладости. Девочка согласилась. Насильник заманил Нирмалу в лес и там изнасиловал. Мужчина оставил жертву в лесу голой, у девочки было сильное кровотечение.

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

Нирмале потребовалось две операции и три месяца в стационаре, чтобы восстановиться. Преступника поймали через две недели после происшествия. С тех пор он находится в тюрьме, а его семья терроризирует родителей Нирмалы и предлагает им деньги за отказ от суда.

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

Семья переехала в другой район, чтобы избавиться от предложений и излишнего внимания соседей, которые считают, что жизнь девочки и так испорчена, а суд не поможет.

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

Сейчас Приянке 15 лет. В прошлом году ее изнасиловал сосед. Мужчина долго преследовал девушку и однажды ночью поймал ее вместе с друзьями. Он угрожал убить девушку, если та не поедет с ним. Преступник изнасиловал Приянку рядом с домом своего друга.

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

10 дней полиция отказывалась возбуждать уголовное дело, а когда офицеры все-таки согласились принять заявление, они продержали Приянку в отделении двое суток. До тех пор пока девушка не согласилась признать, что пошла с насильником добровольно.

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

Жители деревни считают, что девушка сама виновата в произошедшем. Насильник продолжал преследовать ее, угрожал сестре и отцу. Спустя некоторое время преступник вместе с друзьями избил отца Приянки.

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

Две недели назад родители девушки заключили брак по договоренности между дочерью и 22-летним молодым человеком. Они считают, что она будет в безопасности, только выйдя замуж и переехав в другую деревню.

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

«Я злюсь. Во мне ничего не осталось больше», — говорит Приянка.

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

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