«Во мне ничего не осталось»: истории пяти индийских девочек, переживших насилие

В декабре 2012 года было совершено групповое изнасилование 23-летней студентки-парамедика из Индии. Через несколько недель девушка скончалась от полученных травм. С тех пор страна считается одной из самых опасных для женщин. Зарубежные СМИ освещали инцидент, правительство Великобритании призывало граждан быть осторожнее во время поездок в Индию, а китайские медиа называли Дели «мировой столицей изнасилования».



После этого громкого случая гендерные преступления широко освещаются в Индии, но законодательство по-прежнему не обеспечивает жертвам приемлемой защиты. Сообщения об изнасилованиях в этой стране появляются в СМИ по несколько раз за месяц, и жертвами часто становятся не только женщины, но и девочки до 14 лет.



Подробности преступления становятся широко известны общественности, но о последствиях для жертв и их семей мало кто догадывается. Пять индийских семей, в которых девочки были подвергнуты изнасилованию, рассказали, с чем пришлось столкнуться им и их детям.







Сейчас Дипти семь лет. Когда ее изнасиловал сосед, ей было всего четыре года. Мать была на рынке, отец — в душе. Дипти играла на крыше дома, когда мужчина напал на нее. Насильнику было около 20 лет.











Родители девочки обратились в полицию и тут же потребовали медицинского освидетельствования.

Но офицеры ответили, что Дипти выглядит нормально , в качестве доказательства забрали только штаны девочки.Несмотря на тяжесть преступления, многие встали на сторону насильника — он был единственным мужчиной в семье, а тюремное заключение лишило бы его родных финансовой поддержки . Преступник провел за решеткой 18 месяцев и вышел под залог. Он предлагал семье Дипти 80 000 рупий (около 900 долларов) за то, чтобы они забрали дело из полиции.Гиджантали девять лет. Она подвергалась сексуальным домогательствам со стороны своего отца в течение нескольких лет. В прошлом году он изнасиловал девочку. Отец угрожал избить ее и ее мать железными прутьями, если Гиджантали расскажет кому-нибудь о случившемся. При этом мать девочки принимает сторону отца и винит во всем дочь . Сейчас она хочет, чтобы мужа выпустили из тюрьмы. После того как случай предали огласке, мать Гиджантали призналась, что часто ей приходилось спать на полу, в то время как ее муж занимал кровать вместе с дочерью.В полицию о сексуальных домогательствах и изнасиловании сообщил дед Гиджантали. С тех пор вся семья считает, что он должен забрать дело из суда.«Все в деревне против меня, — говорит мужчина . — Они не понимают, что то, что сделал мой сын, ужасно и неправильно. Даже моя жена и мать Гиджантали. Но если я сдамся, он сделает это снова, я знаю».В деревне издеваются над Гиджантали. Сама девочка говорит, что ей жаль, что отец оказался в тюрьме. С ним у ее семьи было больше денег. Каждый день мать Гиджантали называет дочь проституткой и обвиняет ее в том, что отец оказался за решеткой.Три месяца назад восьмилетнюю Садаф изнасиловал доктор из ее деревни. Девочка шла на базар, чтобы купить сладости, когда врач затащил Садаф в помещение клиники и изнасиловал. Когда девочка вышла обратно на улицу, она тут же упала в обморок.Родители нашли дочь в крови и сразу же обратились в полицию. Однако местные полицейские отказались принять заявление и уговаривали родителей замять это дело. Врач, виновный в преступлении, происходил из очень богатой семьи . Он предложил полицейским взятку и мог причинить вред всей семье Садаф.Родители девочки настояли на возбуждении уголовного дела. Несколько дней после изнасилования Садаф не покидала больничной койки — ей пришлось пережить тяжелый период физического восстановления. Теперь она боится выходить из дома и не ходит в школу, хотя всего три месяца назад мечтала стать учителем английского и с удовольствием посещала урокиПятилетняя Нирмала была изнасилована боссом своей матери. Она направлялась в магазин за продуктами, когда мужчина встретил ее и предложил купить сладости. Девочка согласилась. Насильник заманил Нирмалу в лес и там изнасиловал. Мужчина оставил жертву в лесу голой, у девочки было сильное кровотечение.Нирмале потребовалось две операции и три месяца в стационаре, чтобы восстановиться. Преступника поймали через две недели после происшествия . С тех пор он находится в тюрьме, а его семья терроризирует родителей Нирмалы и предлагает им деньги за отказ от суда.Семья переехала в другой район, чтобы избавиться от предложений и излишнего внимания соседей, которые считают, что жизнь девочки и так испорчена, а суд не поможет.Сейчас Приянке 15 лет. В прошлом году ее изнасиловал сосед. Мужчина долго преследовал девушку и однажды ночью поймал ее вместе с друзьями. Он угрожал убить девушку, если та не поедет с ним. Преступник изнасиловал Приянку рядом с домом своего друга.10 дней полиция отказывалась возбуждать уголовное дело, а когда офицеры все-таки согласились принять заявление , они продержали Приянку в отделении двое суток. До тех пор пока девушка не согласилась признать, что пошла с насильником добровольно.Жители деревни считают, что девушка сама виновата в произошедшем. Насильник продолжал преследовать ее, угрожал сестре и отцу. Спустя некоторое время преступник вместе с друзьями избил отца Приянки.Две недели назад родители девушки заключили брак по договоренности между дочерью и 22-летним молодым человеком. Они считают, что она будет в безопасности, только выйдя замуж и переехав в другую деревню.«Я злюсь. Во мне ничего не осталось больше», — говорит Приянка.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)