Удивительно живучие цветы

Каждому садоводу хочется, чтобы на его участке росли цветки, которые сами в состоянии о себе позаботиться. Чтобы их не смогли уничтожить ни холод, ни сильный дождь. И такие цветы действительно существуют! Чуть ниже поговорим о 10 красивых и живучих растениях.
Бузульник зубчатыйЭто удивительно зимостойкий, живучий, теневыносливый цветок. Он легко переносит пересадку и отсутствие особого ухода. Цветёт очень красиво жёлтыми цветками и радует глаз.
Лук гигантский, или исполинский
Один раз высадив его на своём участке, садоводу уже сложно от него отказаться. Растёт быстро, цветёт пышно — чем не идеальное декоративное растение? Своими крупными шаровидными соцветиями вносит особое настроение.
Пионы Festiva Maxima
Кто же не любит пионы? Пышные, с приятным, тонким ароматом, невероятно красивые. Сорт Фестива Максима ещё и довольно неприхотлив — мощный, спокойно переносит периодическое отсутствие подкормок, продолжая цвести пышными белыми шапками.
Хосты
Разрастаются и быстро захватывают пространство в саду. Являются его прекрасным, декоративным дополнением. Хосты могут быть довольно устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям и редкому уходу.
Барвинок малый
Одно из самых неприхотливых растений. Легко растёт на обычных садовых почвах. Покрывает землю ярким ковром с милейшими маленькими цветками.
Барвинок большой
В сравнении с барвинком малым, он действительно крупнее. Это вечнозелёный неприхотливый многолетник, который хорошо отзывается на обрезку и заполняет собой выделенный участок земли.
Дицентра
Многолетнее растение, достигающее высоты до 30 см. Украшает сад необычными цветками уникальной звездчатой формы.
Плющ обыкновенный
Вечнозелёная вьющаяся лиана, которая, после того как «устроится поудобнее» на вашем участке, уже его не покинет. Плющ выносливый, может приспособиться к разным условиям жизни, декоративен и силён.
Плющ колхидский
В морозы он спокойно перенесёт до -30 градусов. Ему практически ничего не страшно: растёт и радует своей прекрасной сочной листвой.
Аквилегия
Ещё одно «самостоятельное» многолетнее неприхотливое растение. Его можно найти самых разных оттенков. Цветёт красиво, насыщенно, буйно.
Мята
Это ароматное растение, которое весьма красиво цветёт в саду. Можно посадить и мяту болотную, и мяту перечную: ничто их не убьёт.
Крокусы
Он же шафран. Многолетнее травянистое растение, одно из самых популярных мелколуковичных. Растёт легко и действительно радует глаз садовода.
Тюльпаны Кауфмана
Растение с крупными цветками, которые при раскрытии напоминают звезду. Оно тоже предоставлено само себе: неприхотливое и очень красивое растение.
Астра новобельгийская
Многолетнее травянистое растение, которое совершенно неприхотливо в уходе. Однако за ним нужно следить, поскольку оно может вести себя агрессивно и разрастись далеко за пределы клумбы.
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