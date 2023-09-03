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Удивительно живучие цветы

Каждому садоводу хочется, чтобы на его участке росли цветки, которые сами в состоянии о себе позаботиться. Чтобы их не смогли уничтожить ни холод, ни сильный дождь. И такие цветы действительно существуют! Чуть ниже поговорим о 10 красивых и живучих растениях.
Бузульник зубчатыйЭто удивительно зимостойкий, живучий, теневыносливый цветок. Он легко переносит пересадку и отсутствие особого ухода. Цветёт очень красиво жёлтыми цветками и радует глаз.

Удивительно живучие цветы

Лук гигантский, или исполинский



Один раз высадив его на своём участке, садоводу уже сложно от него отказаться. Растёт быстро, цветёт пышно — чем не идеальное декоративное растение? Своими крупными шаровидными соцветиями вносит особое настроение.

Удивительно живучие цветы

Пионы Festiva Maxima



Кто же не любит пионы? Пышные, с приятным, тонким ароматом, невероятно красивые. Сорт Фестива Максима ещё и довольно неприхотлив — мощный, спокойно переносит периодическое отсутствие подкормок, продолжая цвести пышными белыми шапками.

Удивительно живучие цветы

Хосты



Разрастаются и быстро захватывают пространство в саду. Являются его прекрасным, декоративным дополнением. Хосты могут быть довольно устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям и редкому уходу.

Удивительно живучие цветы

Барвинок малый



Одно из самых неприхотливых растений. Легко растёт на обычных садовых почвах. Покрывает землю ярким ковром с милейшими маленькими цветками.

Удивительно живучие цветы

Барвинок большой



В сравнении с барвинком малым, он действительно крупнее. Это вечнозелёный неприхотливый многолетник, который хорошо отзывается на обрезку и заполняет собой выделенный участок земли.

Удивительно живучие цветы

Дицентра



Многолетнее растение, достигающее высоты до 30 см. Украшает сад необычными цветками уникальной звездчатой формы.

Удивительно живучие цветы

Плющ обыкновенный



Вечнозелёная вьющаяся лиана, которая, после того как «устроится поудобнее» на вашем участке, уже его не покинет. Плющ выносливый, может приспособиться к разным условиям жизни, декоративен и силён.

Удивительно живучие цветы

Плющ колхидский



В морозы он спокойно перенесёт до -30 градусов. Ему практически ничего не страшно: растёт и радует своей прекрасной сочной листвой.

Удивительно живучие цветы

Аквилегия



Ещё одно «самостоятельное» многолетнее неприхотливое растение. Его можно найти самых разных оттенков. Цветёт красиво, насыщенно, буйно.

Удивительно живучие цветы

Мята



Это ароматное растение, которое весьма красиво цветёт в саду. Можно посадить и мяту болотную, и мяту перечную: ничто их не убьёт.

Удивительно живучие цветы

Крокусы



Он же шафран. Многолетнее травянистое растение, одно из самых популярных мелколуковичных. Растёт легко и действительно радует глаз садовода.

Удивительно живучие цветы

Тюльпаны Кауфмана


Растение с крупными цветками, которые при раскрытии напоминают звезду. Оно тоже предоставлено само себе: неприхотливое и очень красивое растение.

Удивительно живучие цветы

Астра новобельгийская



Многолетнее травянистое растение, которое совершенно неприхотливо в уходе. Однако за ним нужно следить, поскольку оно может вести себя агрессивно и разрастись далеко за пределы клумбы.

Удивительно живучие цветы
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