Удивительно живучие цветы

Каждому садоводу хочется, чтобы на его участке росли цветки, которые сами в состоянии о себе позаботиться. Чтобы их не смогли уничтожить ни холод, ни сильный дождь. И такие цветы действительно существуют! Чуть ниже поговорим о 10 красивых и живучих растениях.

Бузульник зубчатыйЭто удивительно зимостойкий, живучий, теневыносливый цветок. Он легко переносит пересадку и отсутствие особого ухода. Цветёт очень красиво жёлтыми цветками и радует глаз.







Лук гигантский, или исполинский

Пионы Festiva Maxima

Хосты

Барвинок малый

Барвинок большой

Дицентра

Плющ обыкновенный

Плющ колхидский

Аквилегия

Мята

Крокусы

Тюльпаны Кауфмана

Астра новобельгийская

Один раз высадив его на своём участке, садоводу уже сложно от него отказаться. Растёт быстро, цветёт пышно — чем не идеальное декоративное растение? Своими крупными шаровидными соцветиями вносит особое настроение.Кто же не любит пионы? Пышные, с приятным, тонким ароматом, невероятно красивые. Сорт Фестива Максима ещё и довольно неприхотлив — мощный, спокойно переносит периодическое отсутствие подкормок, продолжая цвести пышными белыми шапками.Разрастаются и быстро захватывают пространство в саду. Являются его прекрасным, декоративным дополнением. Хосты могут быть довольно устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям и редкому уходу.Одно из самых неприхотливых растений. Легко растёт на обычных садовых почвах. Покрывает землю ярким ковром с милейшими маленькими цветками.В сравнении с барвинком малым, он действительно крупнее. Это вечнозелёный неприхотливый многолетник, который хорошо отзывается на обрезку и заполняет собой выделенный участок земли.Многолетнее растение, достигающее высоты до 30 см. Украшает сад необычными цветками уникальной звездчатой формы.Вечнозелёная вьющаяся лиана, которая, после того как «устроится поудобнее» на вашем участке, уже его не покинет. Плющ выносливый, может приспособиться к разным условиям жизни, декоративен и силён.В морозы он спокойно перенесёт до -30 градусов. Ему практически ничего не страшно: растёт и радует своей прекрасной сочной листвой.Ещё одно «самостоятельное» многолетнее неприхотливое растение. Его можно найти самых разных оттенков. Цветёт красиво, насыщенно, буйно.Это ароматное растение, которое весьма красиво цветёт в саду. Можно посадить и мяту болотную, и мяту перечную: ничто их не убьёт.Он же шафран. Многолетнее травянистое растение, одно из самых популярных мелколуковичных. Растёт легко и действительно радует глаз садовода.Растение с крупными цветками, которые при раскрытии напоминают звезду. Оно тоже предоставлено само себе: неприхотливое и очень красивое растение.Многолетнее травянистое растение, которое совершенно неприхотливо в уходе. Однако за ним нужно следить, поскольку оно может вести себя агрессивно и разрастись далеко за пределы клумбы.