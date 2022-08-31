17 колоритных фотографий полукочевого нилотского народа самбуру

Африканское племя Самбуру.
Кочевники самбуру – ближайшие родственники всемирно известных масаев. На языке соседних африканских племён — самбуру означает «бабочка». Они живут в центральных регионах и на севере Кении, занимаются животноводством, а потому вынуждены кочевать в поисках пастбищ для скота. В повседневной жизни мужчины и женщины самбуру могут ходить топлесс или носить набедренную повязку – кангу. Иногда она украшается сложным и ярким орнаментом. Основная часть гардероба самбуру – множество бус. Мужчины заплетают косы с юности, а женщины наоборот – сбривают волосы.
1. Женщины племени Самбуру
Образ женщин дополняется большим количеством красочных ожерелий из бисера, серьгами и браслетами.
2. Женщины Самбуру в традиционных многослойных бусах
Орнаменты на бусах несут либо эстетическую ценность, либо являются символами власти или способности к колдовству.
3. Эталоном женской красоты считается лысая голова
До появления одежды, самбуру носили шкуры животных.
4. Неотъемлемая часть внешнего вида мужчин Самбуру
Мужчины носят украшения, изготовленные женщинами.
5. Мурраны
Мужчины-воины много времени проводят за прихорашиванием, заплетая волосы в длинные косы, которые считаются очень красивыми, косы сбривают с наступлением старости.
6. Мужчины и женщины носят ярко раскрашенный традиционный наряд «шукка»
Самбуру любят петь и танцевать, но традиционно не используют никаких инструментов, даже барабаны.
7. Женщины, обеспечивающие порядок и стабильность
Женщины отвечают за сбор корней и овощей, дойку коров, доставку воды, заготовку дров, приготовление пищи и уход за детьми.
8. Самбуру с окрашенными в красный цвет косами
Гордые, счастливые, дружелюбные, они словно бросают вызов современному миру, сохраняя преданность своим вековым традициям и все еще лелея обычаи и красочные церемонии своих предков.
9. Момент традиционного ритуала
Самбуру верят в чары и совершают традиционные ритуалы для повышения рождаемости, защиты, исцеления и других нужд.
10. Племя самбуру
Племя людей самбуру живёт в северной части Кении, где предгорья горы Кения соединяются с северной пустыней.
11. Мужчины занимаются выпасом скота, который является их главным средством к существованию
Самбуру вынуждены кочевать с места на место каждые 5-6 недель в поисках пастбищ для скота.
12. Мужчины-воины и молодые парни
У молодых парней жены быть не может, пока он не достигнет возраста 30 лет.
13. Мужские танцы включает прыжки в высоту
Парни своими танцами и прыжками приглашают девушек на свидание.
14. Мальчики и девочки проходят посвящение во взрослую жизнь
Посвящение, которое включает в себя обучение взрослым обязанностям и обрезание для мальчиков.
15. Женщины в традиционном наряде
«Шукка» — длинный отрез ткани, которым они свободно оборачивают свои тела.
16. Мужчины самбуру
Живописные горные хребты Ндото в северной Кении являются частью дикой, прекрасной и по-прежнему нетронутой страны кочевых народов самбуру.
17. Пастбища племени Самбуру
Жестокие засухи сократили количество доступных пастбищ и, как следствие, поголовье крупного рогатого скота.
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