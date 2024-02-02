Домашний уход за руками копейки

Поухаживайте за руками и будете себе благодарны! Даже если у вас очень сухие руки, и никакие крема уже не спасают, процедура быстро поможет вернуть мягкость, а также напитать и восстановить кожу.

Для домашнего ухода нужно совсем немного времени и компонентов. Более того — всё необходимое уже есть у вас дома!







Скрабирование в домашних условиях

Уход после скраба

В пиалу насыпьте 1 ст. л. соли. Берите средний или крупный помол. Сюда же влейте немного обычного подсолнечного масла без запаха. Добавляйте до тех пор, пока не получится в меру густая паста.Для удобства подложите что-нибудь на стол: полотенце или газету.Перед процедурой вымойте и высушите руки. Начните натирать их солью с маслом. Активно втирайте в кожу и массируйте в течение 10 минут, не меньше!Не следует делать скраб солью, если есть порезы на руках.После скрабирования промойте руки под проточной водой без мыла. Вытрите насухо махровым или бумажным полотенцем, чтобы удалить остатки масла. Теперь можно втереть в кожу рук пару капель персикового масла — оно стоит копейки в аптеке.Персиковое масло глубоко питает сухую кожу и восстанавливает её эластичность.Повторяйте такую простую процедуру 1-2 раза в месяц или по мере необходимости, когда чувствуете, что кожа рук стала сухой и никакой крем не спасает. Соль и подсолнечное масло — самые простые и, тем не менее, работающие ингредиенты для домашнего ухода!